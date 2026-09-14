Kysely: Teollisuus- ja rakennusalan osaajille riittää tarvetta nyt ja tulevaisuudessa
24.9.2026 15:04:00 EEST | Turun kauppakamari | Tiedote
Osaavan työvoiman tarve, rekrytointiaikeet ja osaajapula ovat keskittymässä erityisesti teollisuuden ja rakentamisen yrityksiin, selviää tuoreesta Kauppakamarikyselystä. Kauppakamarien yhteiseen kyselyyn elokuussa vastanneista rakennusalan keskisuurista yrityksistä 60 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, kun esimerkiksi kaupan- ja palvelualojen mikroyrityksistä näin vastasi vain neljännes.
Teollisuuden ja rakennusalan rekrytointinäkymät ovat Varsinais-Suomen seudullakin muita toimialoja valoisammat. Turun kauppakamarin kesäkuussa tekemän kilpailukykyä selvittäneen kyselyn mukaan seudun rakennusalan ja teollisuuden yrityksistä noin 38 prosenttia ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Noin 70 prosenttia ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Kyselyssä näiden toimialojen vastaajia oli yhteensä 74, kun koko kyselyyn vastanneita oli 199. Kun tarkastellaan koko vastaajajoukkoa kaikilta toimialoilta, lähes joka kolmas (31 %) arvioi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja liki 60 prosenttia seuraavan kahden vuoden aikana.
Oikeanlaisesta ammattiosaamisesta puute
Voimakkaimmat rekrytointiodotukset ovat tällä hetkellä teollisuuden ja rakentamisen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa myös osaajapula rajoittaa kasvua muuta yrityskenttää muita useammin. Näin on myös Varsinais-Suomen seudulla. Varsinais-Suomen kilpailukyky -kyselyyn vastanneista teollisuuden ja rakentamisen alan yrityksistä 30 prosenttia toteaa, että heillä on jo tällä hetkellä haasteita saada työvoimaa. Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä haasteita raportoi hieman vajaa 22 prosenttia.
”Rekrytointitarve ja pula sopivista osaajista kohdistuvat nyt samoihin yrityksiin. Työllisyys on vihdoin kohentumassa, ja meidän on varmistettava, ettei osaajapulasta synny uutta kasvun näkymätöntä jarrua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Yritysten eniten tarvitsemat osaajat löytyvät edelleen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden joukosta. Kyselyn perusteella pula kohdistuu erityisesti sähkö- ja automaatioalan osaajiin, asentajiin, hitsaajiin, koneistajiin, rakennusalan työnjohtajiin sekä muihin käytännön ammattiosaamista edellyttäviin tehtäviin.
Samat ammattinimikkeet korostuvat myös varsinaissuomalaisten yritysten tarpeissa. Erityinen tarve on teknisellä painotuksella olevasta ammatillisesta osaamisesta, mutta tarve on myös tekniselle asiantuntijaosaamiselle. Kasvun tueksi yritykset tarvitsevat lisäksi myynnin, asiakkuuksien kehittämisen ja projektijohtamisen osaajia. Lisäksi tekoälyosaamiselle todetaan kyselyjen perusteella tarve.
Työelämän pelisäännöt tutuiksi
Ammattiosaajien saatavuus on edelleen yksi yritysten merkittävimmistä kilpailukykyhaasteista, eikä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden osaaminen aina vastaa yritysten tarpeita. Valtaosa varsinaissuomalaisistakin yrityksistä (83 %) myös kokee, että nuorten osaamistaso ja valmiudet haastavat yrityksen kilpailukykyä tulevina vuosina.
Yritysten toiveissa on työelämän pelisääntöjen sekä vuorovaikutustaitojen hallitseminen ja asenne ja oppimishalu. Kun pohja- ja perusasiat ovat kunnossa, on ammattitaitoa mahdollista vahvistaa ja syventää työelämässä.
”Työelämä tarvitsee sekä uusia osaajia että uudenlaista osaamista. Tärkeää onkin huomioida niin määrällinen kuin laadullinen osaajatarve. Orastava kasvu voi lisätä osaaja- ja osaamistarpeita nopeastikin ja tueksi tarvitaan koulutusjärjestelmä, joka pystyy ketterästi ja joustavasti reagoimaan näihin tarpeisiin. Työelämän ja oppilaitosten ennakoiva yhteistyö tukee yrityselämän tarpeita vastaavan koulutustarjonnan kehittämistä”, sanoo Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.
”Suomi tarvitsee myös nykyistä enemmän työvoiman tarpeista kumpuavia täsmä- ja muuntokoulutuksia, joiden avulla työntekijät voivat siirtyä nopeasti tehtävistä ja aloilta toisille. Työmarkkinoiden muutos vauhdittuu tekoälyn myötä, joten myös osaamisen päivittämisen on nopeuduttava", Pulkkinen sanoo.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 17.8.-23.8.2026 ja siihen vastasi 885 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Vastaajajoukko koostui pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Eniten vastauksia kyselyyn saatiin palvelualan yrityksistä. Turun kauppakamarin jäsenyrityksestä kyselyyn vastasi 72.
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Yhteyshenkilöt
Satu LindénAsiantuntija, osaamisasiatTurun kauppakamariPuh:041 530 3000satu.linden@kauppakamari.fi
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Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
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