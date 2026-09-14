Kysely: Teollisuus- ja rakennusalan osaajille riittää tarvetta nyt ja tulevaisuudessa

Teollisuuden ja rakennusalan rekrytointinäkymät ovat Varsinais-Suomen seudullakin muita toimialoja valoisammat. Turun kauppakamarin kesäkuussa tekemän kilpailukykyä selvittäneen kyselyn mukaan seudun rakennusalan ja teollisuuden yrityksistä noin 38 prosenttia ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Noin 70 prosenttia ennakoi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Kyselyssä näiden toimialojen vastaajia oli yhteensä 74, kun koko kyselyyn vastanneita oli 199. Kun tarkastellaan koko vastaajajoukkoa kaikilta toimialoilta, lähes joka kolmas (31 %) arvioi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja liki 60 prosenttia seuraavan kahden vuoden aikana.

Oikeanlaisesta ammattiosaamisesta puute

Voimakkaimmat rekrytointiodotukset ovat tällä hetkellä teollisuuden ja rakentamisen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa myös osaajapula rajoittaa kasvua muuta yrityskenttää muita useammin. Näin on myös Varsinais-Suomen seudulla. Varsinais-Suomen kilpailukyky -kyselyyn vastanneista teollisuuden ja rakentamisen alan yrityksistä 30 prosenttia toteaa, että heillä on jo tällä hetkellä haasteita saada työvoimaa. Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä haasteita raportoi hieman vajaa 22 prosenttia.

”Rekrytointitarve ja pula sopivista osaajista kohdistuvat nyt samoihin yrityksiin. Työllisyys on vihdoin kohentumassa, ja meidän on varmistettava, ettei osaajapulasta synny uutta kasvun näkymätöntä jarrua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Yritysten eniten tarvitsemat osaajat löytyvät edelleen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden joukosta. Kyselyn perusteella pula kohdistuu erityisesti sähkö- ja automaatioalan osaajiin, asentajiin, hitsaajiin, koneistajiin, rakennusalan työnjohtajiin sekä muihin käytännön ammattiosaamista edellyttäviin tehtäviin.

Samat ammattinimikkeet korostuvat myös varsinaissuomalaisten yritysten tarpeissa. Erityinen tarve on teknisellä painotuksella olevasta ammatillisesta osaamisesta, mutta tarve on myös tekniselle asiantuntijaosaamiselle. Kasvun tueksi yritykset tarvitsevat lisäksi myynnin, asiakkuuksien kehittämisen ja projektijohtamisen osaajia. Lisäksi tekoälyosaamiselle todetaan kyselyjen perusteella tarve.

Työelämän pelisäännöt tutuiksi

Ammattiosaajien saatavuus on edelleen yksi yritysten merkittävimmistä kilpailukykyhaasteista, eikä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden osaaminen aina vastaa yritysten tarpeita. Valtaosa varsinaissuomalaisistakin yrityksistä (83 %) myös kokee, että nuorten osaamistaso ja valmiudet haastavat yrityksen kilpailukykyä tulevina vuosina.

Yritysten toiveissa on työelämän pelisääntöjen sekä vuorovaikutustaitojen hallitseminen ja asenne ja oppimishalu. Kun pohja- ja perusasiat ovat kunnossa, on ammattitaitoa mahdollista vahvistaa ja syventää työelämässä.

”Työelämä tarvitsee sekä uusia osaajia että uudenlaista osaamista. Tärkeää onkin huomioida niin määrällinen kuin laadullinen osaajatarve. Orastava kasvu voi lisätä osaaja- ja osaamistarpeita nopeastikin ja tueksi tarvitaan koulutusjärjestelmä, joka pystyy ketterästi ja joustavasti reagoimaan näihin tarpeisiin. Työelämän ja oppilaitosten ennakoiva yhteistyö tukee yrityselämän tarpeita vastaavan koulutustarjonnan kehittämistä”, sanoo Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.

”Suomi tarvitsee myös nykyistä enemmän työvoiman tarpeista kumpuavia täsmä- ja muuntokoulutuksia, joiden avulla työntekijät voivat siirtyä nopeasti tehtävistä ja aloilta toisille. Työmarkkinoiden muutos vauhdittuu tekoälyn myötä, joten myös osaamisen päivittämisen on nopeuduttava", Pulkkinen sanoo.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 17.8.-23.8.2026 ja siihen vastasi 885 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Vastaajajoukko koostui pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Eniten vastauksia kyselyyn saatiin palvelualan yrityksistä. Turun kauppakamarin jäsenyrityksestä kyselyyn vastasi 72.