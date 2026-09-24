Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 23.9.2026 19:00:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä klo 08:08 Liikennevälinepalo, Jyväskylä Laukaantiellä henkilöauto syttyi palamaan moottoritilasta ajon aikana. Palo alkusammutettu käsisammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja suojasi hinausauton toimintaa kohteessa. Ei henkilövahinkoja. klo 13:18 Rakennuspalo, Jyväskylässä Kukkumäessä kerrostaloasunnon liedelle jäänyt kattilassa vesi kiehumaan, asukas poistunut ilman avaimia asunnosta. Pelastuslaitos tarkasti huoneiston, vaaratilannetta ei ehtinyt syntyä. klo 15:36 Liikenneonnettomuus, Viitasaari Valtatiellä 4 tapahtui kahden henkilöauton peräänajo Äänekoski-Viitasaari kunnanrajan kohdalla. Autoissa oli yhteensä 4 henkilöä, jotka ensihoito tarkasti paikan päällä. Pelastuslaitos raivasi onnettomuuspaikan, ja ohjasi liikennettä toista kaistaa pitkin noin puolen tunnin ajan.