Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
24.9.2026 14:24:21 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 24.9.2026
Rakennuspalo, suuri, Hakkutie, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Jyväskylän Hakkutielle, Seppälänkankaan teollisuusalueelle. Kohteeseen hälytettiin 12 pelastuslaitoksen yksikköä.
Teollisuushallin ulkoseinustalla olleen sykloni-imurin suodattimia oli syttynyt palamaan aiheuttaen savunmuodostusta. Paikalla olleet henkilöt olivat aloittaneet alkusammuksen ja pelastuslaitos jatkaa sammutustoimintaa ja suodattimien poistamista imurista palon leviämisen estämiseksi.
Palon syttyessä rakennuksessa oli kaksikymmentä työntekijää, kukaan ei loukkaantunut tapahtuman johdosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskus
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