Timo Furuholm: Hallituksen investointiohjelman rahoittaminen VR:n pussista herättää kysymyksiä

Helsingin Sanomien 24.9.2026 julkaiseman uutisen mukaan hallitus aikoo rahoittaa investointiohjelmaansa muun muassa VR:n pääomanpalautuksilla. Pääomanpalautusten taustalla ovat junakaluston siirrot erilliseen, velkarahoitusta hyödyntävään kalustoyhtiöön.

– Rahoitusratkaisu herättää paljon avoimia kysymyksiä. Mitä kaikkea kalustoa kaupat pitävät sisällään, ja kuinka paljon pääomaa VR:stä aiotaan palauttaa valtiolle, Furuholm kysyy.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kesäkuussa 2024, että kalustoyhtiöön siirretään nykyisessä ostoliikenteessä käytettävää kalustoa, mutta markkinaehtoiseen junaliikenteeseen liittyvä kalusto jätetään järjestelyn ulkopuolelle.

– Aikooko hallitus nyt laajentaa kalustokauppoja investointiohjelman rahoittamiseksi? Onko tarkoituksena myydä myös markkinaehtoisessa kaukojunaliikenteessä käytettävää kalustoa, Furuholm kysyy.

– Entä onko hallitus arvioinut kaluston myynnin ja siihen liittyvien pääomanpalautusten vaikutuksia VR:n asemaan ja nykyisiin junayhteyksiin?

VR on jo aiemmin joutunut myymään ostoliikenteen kalustoaan valtion kalustoyhtiölle. VR:n mukaan järjestely on ollut sille taloudellisesti neutraali.

– Kaluston myynnin mahdollinen laajentaminen herättää huolen nykyisten junayhteyksien jatkuvuudesta. Jos junaliikenne kerran katkeaa, ihmiset joutuvat järjestämään liikkumisensa uudelleen, eikä matkustajia välttämättä saada takaisin, vaikka yhteydet myöhemmin palautettaisiin. Hallituksen on pystyttävä osoittamaan, ettei investointiohjelman rahoittaminen vaaranna nykyisiä junayhteyksiä, Furuholm sanoo.