Vaasan kaupunki - Vasa stad

Palosaarentien toinen kaista suljetaan purkutyömaan kohdalla 28.9. alkaen

24.9.2026 15:26:07 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Palosaarentie 62 kohdalla on tilapäisiä liikennejärjestelyitä kahden viikon ajan 28.9.–9.10.2026. Opiskelija-asuntojen purkutyömaalla tehdään vesiliittymien korjaustöitä, joiden vuoksi purettavien asuntojen puoleinen ajokaista sekä kävely- ja pyörätie suljetaan töiden ajaksi.

Liikennekartio tiellä, jossa on syksyn lehtiä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback

Vetokannaksen suunnasta tulevilla autoilijoilla on etuajo-oikeus. Palosaarelta tulevat väistävät vastaantulevaa liikennettä.

Kävelijät ja pyöräilijät käyttävät tien toista puolta

Kävelijät ja pyöräilijät voivat käyttää tien toisella puolella olevaa kävelytietä seuraavaan suojatiehen saakka. Pyöräilijöitä pyydetään taluttamaan pyörää kävelytiellä.

Purkutyömaan viereisen liikerakennuksen edessä olevat liikennevalot pyritään pitämään käytössä. Jos liikennevaloja ei voida pitää käytössä ruuhkautumisen vuoksi, paikalle järjestetään väliaikainen suojatie.

Bussipysäkki siirtyy

Liikerakennuksen edessä oleva bussipysäkki Palosaarentie 77 siirretään lyhyen matkan päähän liikennevalojen toiselle puolelle Palosaaren suuntaan.

Pysäkin läheisyyteen asetetaan pysäköintikielto, jotta linja-autot mahtuvat kulkemaan pysäkille.

Työmaa saattaa aiheuttaa liikenteen ruuhkautumista ja viivästymisiä bussien aikatauluihin.

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Liikennekartio tiellä, jossa on syksyn lehtiä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback
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