Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
24.9.2026 19:22:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tiedote 24.9.2026
Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytyskooste päivän ja alkuillan tehtävistä
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on päivän ja alkuillan aikana ollut kahdeksan tehtävää.
10:45 pieni vahingontorjunta: Rautalammintiellä Konnevedellä oli lämmitetty taloa, mutta hormi ei ollut vetänyt kunnolla ja tästä syystä savut olivat tulleet sisälle asuntoon. Pelastuslaitos suoritti savutuuletusta.
12:00 pieni tieliikenneonnettomuus: Sippulantiellä Jyväskylässä henkilöauto ajautui ulos tieltä. Autossa oli vain kuljettaja, joka loukkaantui lievästi. Ensihoito kuljetti henkilön jatkotarkastukseen.
13:02 pieni rakennuspalo: Asunnon palovaroitin piippasi ja asukas soitti hätäkeskukseen, ei tehtävää pelastustoimelle.
13:38 suuri rakennuspalo: Jyväskylän Hakkutiellä sijaitsevan teollisuushallin ulkoseinällä olleen syklooni-imurin suodattimet olivat syttyneet palamaan. Kohteessa olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ja pelastuslaitos jatkoi suodattimien poistamista ja sammutusta. Palo ei levinnyt imurista eikä kukaan loukkaantunut.
15:33 automaattinen palohälytys: Ei paloa Äänekosken Sarvelantiellä.
16:28 pieni tieliikenneonnettomuus: Kahden henkilöauton kolari Keljonkankaantien ja Sysmäläntien risteyksessä. Kuljettajat siirsivät autot itse sivuun, ei loukkaantuneita.
17:02 pieni öljyvahinko: Äänekosken Harjukadulla autosta valunut polttoainetta parkkipaikalle. Pelastuslaitos keräsi saastuneen maa-aineen pois.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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