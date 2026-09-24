Kotihoidon kehittäminen turvaa ikääntyneiden hyvää arkea ja palvelujen kestävyyttä 24.9.2026 16:25:58 EEST | Tiedote

Sujuvat toimintamallit, kuntouttava työote ja teknologian hyödyntäminen auttavat vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen sekä tukevat henkilöstön työhyvinvointia. Keski-Suomen hyvinvointialueella on kehitetty ja yhtenäistetty ikääntyneiden kotihoitoa ja kehittäminen jatkuu edelleen. Uudet teknologiat ja toimintamallimuutokset parantavat palvelun laatua, sujuvoittavat palvelua ja vapauttavat hoitajien työaikaa asiakkaiden kohtaamiseen.