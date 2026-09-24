Vasemmistoliitto

Laura Meriluoto: Hallituksen politiikka uhkaa riskiraskauksien seurantaa

25.9.2026 10:19:04 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliklinikkamaksujen noston vaikutuksista riskiraskauksien seurantaan.  Ennen Orpo-Purran hallituskautta poliklinikkamaksu oli 41,8 euroa. Nyt se nousee ensi vuonna jo 80,5 euroon. 

Kansanedustaja Laura Meriluoto
Kansanedustaja Laura Meriluoto Eveliina Immonen

- Raskauteen liittyvät neuvolakäynnit ja seulontatutkimukset ovat maksuttomia. Riskiraskauksien seuranta tehdään kuitenkin pääsääntöisesti maksullisina poliklinikkakäynteinä. Erikoissairaanhoito ei ole mikään oma valinta. Sen tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen, Meriluoto sanoo.

Erikoissairaanhoidon vastaanotoilla seurataan esimerkiksi monikkoraskauksia ja tehdään tietyissä tilanteissa synnytystapa-arvioita. Myös synnytyspelkoa voidaan hoitaa maksullisilla poliklinikkakäynneillä. 

Lisäksi raskauksien tiiviimpää seurantaa tehdään sosiaalisista syistä.  Ainoastaan päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta on lain mukaan maksutonta. Muutoin esimerkiksi vakavasti psyykkisesti sairaat raskaana olevat maksavat maksut itse. 

- Kukaan ei valitse itselleen riskiraskautta. Poliklinikkamaksujen nosto onkin taas yksi esimerkki siitä, että hallituksen politiikka kolahtaa erityisesti naisiin, eikä se nähtävästi kiinnosta hallitusta tippaakaan.

Meriluoto kysyy hallitukselta, miten hallitus arvioi poliklinikkamaksujen merkittävien korotusten vaikutukset riskiraskauksien seurantaan sekä raskaana olevien ja heidän lastensa terveyteen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin eriarvoistumiseen. 

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye