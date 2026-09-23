Minkkien häkit levenevät 1,5 senttiä, turkisasetuksen kustannukset yli 350 miljoonaa

Valtioneuvosto hyväksyi 24.9. turkisasetuksen, joka säätelee turkiseläinten pitovaatimuksia. Minkeille säädetään lisää tilaa 105 cm2 ja naarasketuille ja supikoirille 0,4 m2. Siitosurosten kohdalla tilan lisäys on 1,6 m2. Siirtymäajat ovat eläimestä riippuen joko vuoteen 2036 tai 2037.

”Käytännössä esimerkiksi minkkien 70-senttinen häkki levenisi vain 1,5 senttimetriä. Häkkikokojen minimaalinen kasvattaminen ja muut muutokset tulevat ministeriön arvion mukaan maksamaan 354 miljoonaa euroa” sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Asetuksessa puhutaan myös virikkeistämisestä ja paremmista mahdollisuuksista toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. Virikkeet tarkoittavat asetuksessa toisen virikkeen lisäämistä, makuuhyllyn tai -putken lisäämistä minkeille ja ns. vetäytymistilan lisäämistä ketuille.

”Virikkeistäminen kuulostaa huomattavasti suuremmalta muutokselta kuin se käytännössä on. Virikkeiksi riittää esimerkiksi puupalikka ja pieni määrä olkea. Ketun vetäytymistila on häkin yhteen kulmaan kiinnitetyt kaksi levyä, ei siis koppi. Pohjana on edelleen verkkopohja. Tätä ei voi hyvällä tahdollakaan ajatella paikkana, jonne eläin voi vetäytyä rauhaan”, Kivekäs sanoo.

Turkistarhauksen jatkaminen tulee kalliiksi

Animalia-media julkaisi juuri selvityksen, jonka mukaan turkisala on aiheuttanut valtiolle vähintään noin 100 miljoonan euron kustannukset 2020-luvulla.

Taloustutkija Griffin Carpenterin tuoreen, eurooppalaisten eläinjärjestöjen tilaaman raportin mukaan taloudellisesti paras ratkaisu olisi kieltää turkistarhaus. Raportin mukaan turkistarhauksen hallittu lakkauttaminen vaatisi vähemmän julkista rahoitusta kuin uusien pitovaatimusten säätäminen. Turkistarhauksen lakkauttaminen EU:ssa hallitutusti viidessä vuodessa vaatisi julkista rahaa 144 miljoonaa euroa, kun uusien hyvinvointivaatimusten toteuttaminen kustantaisi 201–920 miljoonaa euroa.

Turkistarhauskieltoa ajava suomalainen kansalaisaloite seisoo maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Animalia pelkää, että turkisasetuksella halutaan torpata aloitteen käsittely. Suurin osa suomalaisista ja vaalikonedatan mukaan myös enemmistö kansanedustajista vastustaa turkistarhausta.

“On suoraan sanoen järjenvastaista säätää asetus, joka ei muuta eläinten näkökulmasta mitään ja joka on vastoin niin kansalaismielipidettä kuin kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia näkökulmiakin. Vaadimme, että turkistarhauskielto otetaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian ja kansalaisaloite hyväksytään”, Kivekäs sanoo.