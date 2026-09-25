Veronika Honkasalo: Onko datakeskuksilta vaadittu työehtojen noudattamista?

Työperäinen hyväksikäyttö on yleistä datakeskustyömailla, paljastaa Helsingin Sanomat. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta puuttumaan työehtojen polkemiseen nyt ja ennaltaehkäisemään ongelmia tulevissa datakeskushankkeissa.

– Datakeskustyömaita syntyy Suomeen kuin sieniä sateella ja Suomi ottaa uudet hankkeet avosylin vastaan. Hallitus neuvottelee suuryritysten kanssa investoinneista, mutta onko keskusteluissa lainkaan painotettu suomalaisten työolojen ja työehtojen noudattamista? Onko kukaan pyrkinyt varmistamaan, että jo pitkään yhteiskunnassa rehottaneet ongelmat eivät toistuisi uusissa datakeskushankkeissa? Veronika Honkasalo kysyy.

Paavo Teittisen Helsingin Sanomissa 25.9.2026 julkaistussa artikkelissa datakeskustyömaita kuvaillaan “villeiksi”. Ongelmia työoloissa ja -ehdoissa on löytynyt datakeskustyömailta ympäri Suomen.

– Ulkomaisen työvoiman riisto ei valitettavasti ole mikään uusi ilmiö. Tiedämme jo lukuisista tapauksista, joissa muun muassa rakennus-, marja- ja metsäalalla on maksettu mitättömiä palkkoja, jätetty lisät maksamatta ja tehty töitä kellon ympäri. Tätä samaa tapahtuu nyt datakeskustyömailla, Honkasalo sanoo.

– On jo täysin selvää, että nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta eivät riitä kitkemään yleistyviä ongelmia. Kukaan ei enää kiellä työperäisen hyväksikäytön pesiytymistä yhteiskuntaamme, mutta hallitus tuntuu katsovat siitä ohi. Tiukennettu maahanmuuttopolitiikka on jopa syventänyt ongelmaa, Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliitto on esittänyt työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi muun muassa alipalkkauksen kriminalisointia, lisäresursseja ja toimivaltuuksia työsuojelutarkastajille, työsuojeluvalvonnan sanktioiden kasvattamista, alihankintaketjuihin puuttumista ja tilajaavastuun vahvistamista.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on julkaissut syyskuussa kannanoton, jossa vaaditaan datakeskushankkeille sitovia valtakunnallisia ehtoja.