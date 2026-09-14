Nelostien Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen lunastuskorvaukset tulevat maksuun

Kesän juttuaiheita Maanmittauslaitoksesta 23.7.2026 07:50:00 EEST | Tiedote

Kesällä suomalaisia kiinnostavat mökkeilyyn liittyvät kysymykset: mistä näkee tontin rajat, miten voi lunastaa rantaan ilmestyneen vesijättömaan ja kenellä on oikeus kulkea mökkitiellä. Ajankohtaisia aiheita ovat myös sienestys ja marjastus sekä läpi kesän jatkuvat Maanmittauslaitoksen ilmakuvauslennot. Kokosimme alle kiinnostavimmat kesätärpit ja aiheet, joista kansalaiset kysyvät nyt erityisen paljon.