Nelostien Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen lunastuskorvaukset tulevat maksuun
29.9.2026 07:27:02 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen lunastuskorvauksista maanomistajille päätetään 1.10.2026 Jyväskylässä, kun Maanmittauslaitoksen vetämä lunastustoimikunta vie päätökseen maantietoimituksen. Noin 15 km pitkä uusi moottoritie avattiin liikennekäyttöön joulukuussa 2021.
Kokouksessa päätetään maanomistajille aiheutuneiden menetysten, kuten maan tai puuston korvaamisesta sekä uusista kiinteistöjen rajoista. Maantiehanke on vaikuttanut noin 700 kiinteistön omistajaan alueen lunastamisena ja muina ympäristömuutoksina.
– Määrättävien korvausten yhteissumma nousee useisiin miljooniin euroihin. Lisäksi lunastuslakiin tullut muutos vuonna 2025 nostaa lunastuskorvausten määrää 25 prosentilla, kertoo lunastustoimituksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.
Lunastuskorvauksista vastaa Keski-Suomen Elinvoimakeskus. Vuonna 2018 alkaneen hankkeen rakennuttamisesta vastasi Väylävirasto.
Toimitusprosessin kestoon vaikutti tiehankkeeseen myöhemmin tehtyjen muutossuunnitelmien toteuttaminen ja hankkeesta aiheutuneiden haittojen ja vahinkojen käsittelyt. Osa näistä on ollut mahdollista ratkaista vasta tien valmistumisen jälkeen. Moottoritien rinnalle rakennettujen uusien yksityisteiden tieoikeus- ja tienpitokysymykset on ratkaistu aikaisemmin hankkeen aikana.
– Toimitusprosessiin liittyviä kokouksia järjestettiin kaiken kaikkiaan 10 kpl ja maastokatselmukset koskivat kymmeniä kiinteistöjä. Toimitus on vaatinut lunastustoimikunnan lisäksi merkittävän työpanoksen myös kartoittajilta ja valmisteluhenkilöstöltä, kertoo Ilkka Laakso, lunastustoiminnan tuotantopäällikkö Maanmittauslaitoksesta.
Maantielain mukaisesta toimitusprosessista on vastannut koko hankkeen ajan Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri Vesa Hallikaisen johtama lunastustoimikunta.
Lisätietoja
Maanmittausinsinööri Vesa Hallikainen, Maanmittauslaitos, 0400 719 025
Tuotantopäällikkö Ilkka Laakso, Maanmittauslaitos, 040 861 5022
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
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