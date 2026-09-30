Iltavirkuilla muita suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle
1.10.2026 06:57:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Iltapainotteinen vuorokausirytmi liittyy jopa 70 prosenttia suurempaan riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
Iltavirkkujen riski jäädä ennenaikaisesti eläkkeelle on 1,7-kertainen aamuvirkkuihin verrattuna, selviää Oulun yliopiston johtamasta tutkimuksesta. Taustalla on todennäköisesti se, että iltavirkuilla on keskimäärin heikompi terveys ja enemmän haasteita työelämässä kuin aamuvirkuilla.
”Iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisestä liikunnasta sekä sisäisen biologisen kellon häiriintymisestä, mikä voi aiheuttaa univaikeuksia. He ovat lisäksi suuremmassa riskissä monille psyykkisille ja elimellisille sairauksille”, tutkija Tapio Räihä arvioi.
Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa. Lähtöaineistoon kuului 5679 henkilöä, joista 2597 oli miehiä ja 3082 naisia. Ryhmää seurattiin 12 vuotta.
Kronotyypin eli aikatyypin määrittämiseksi osallistujille esitettiin kysymyksiä heidän ollessaan 46-vuotiaita. Kysymykset koskivat muun muassa aamulla heräämisen helppoutta, väsymystä ensimmäisen puolen tunnin aikana heräämisestä, mieluisinta työskentelyaikaa ja sitä, pitivätkö he itseään aamu- vai iltaihmisinä. Tiedot yhdistettiin kansallisiin rekistereihin, jotka sisältävät tietoja työurista ja eläkkeistä.
Iltavirkuiksi luokiteltiin 253 miestä (9,7 %) ja 381 naista (12,4 %) ja aamuvirkuiksi 1182 miestä (46 %) ja 1355 naista (44 %). Loput luokiteltiin päivävirkuiksi.
Seuranta-aikana työkyvyttömyyseläke myönnettiin 135 miehelle (5,2 %) ja 249 naiselle (8,1 %).
Iltavirkut päätyivät työkyvyttömyyseläkkeelle aamuvirkkuja useammin. Iltavirkuista miehistä 8,3 % ja iltavirkuista naisista 12,1 % sai 12 vuoden seurannan aikana työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Aamuvirkuista miehistä päätöksen sai 5,0 % ja aamuvirkuista naisista 7,2 %.
Selvästi suurin osa tutkituista, 89,3 % iltavirkuista miehistä ja 86,6 % iltavirkuista naisista, pysyi työelämässä.
Sosiaalinen aikaerorasitus altistaa terveysongelmille
Iltavirkuksi luokitelluilla riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle oli noin 70 prosenttia suurempi kuin aamuvirkuilla. Yhteys havaittiin miehillä ja naisilla, ja se säilyi samana myös, kun huomioitiin sosioekonomiset tekijät, kuten koulutustaso ja ammattiryhmä.
Tutkimuksen iltavirkut olivat aamuvirkkuja koulutetumpia, ja korkeampi sosioekonominen asema tyypillisesti pienentäisi työkyvyttömyyseläkeriskiä. Iltavirkkujen terveys saattaa kuitenkin olla heikentynyt jo 50–60-vuotiaana niin, että heidän työkykynsä on huonontunut ja työkyvyttömyyseläkkeen riski kasvanut.
Ihmiset jaetaan kronotyyppeihin eli erilaisiin aikatyyppeihin sen mukaan, millainen uni-valverytmi on heille luonnollisin. Kehon toimintojen ajoittumisen ja vireystilan perusteella ihmiset voidaan jakaa aamu-, päivä- ja iltavirkkuihin. Kyselytutkimukseen perustuvan kronotyypin ja geneettisen kronotyyppiprofiilin välinen yhteys osoitettiin myös tässä tutkimuksessa.
”Koska iltavirkkujen on vaikea nukahtaa aikaisin, heille kertyy työ- ja kouluviikkojen aikana muita enemmän univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Työ- ja vapaapäivien nukkumisaikojen ero, eli sosiaalinen aikaerorasitus, on iltavirkuilla yleisempi kuin aamuvirkuilla ja altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille”, Räihä kuvaa.
Yhteyttä kronotyypin ja työkyvyttömyyseläkkeen välillä ei kuitenkaan ole aiemmin voitu osoittaa täysin selvästi.
Suuri osa väestöstä iltavirkkuja
Tutkimuksen mukaan iltavirkkujen heikompi terveys on todennäköisin selitys työkyvyttömyyseläkkeiden suhteellisesti suuremmalle määrälle. Työkyvyttömyyseläkkeeksi luettiin työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja osakuntoutustuki.
Suomessa työkyvyttömyyseläke myönnetään vasta terveydentilan vakavan ja pitkäaikaisen heikkenemisen jälkeen. Iltavirkut muodostavat merkittävän osan väestöstä, ja heidän terveytensä sekä mahdollisuutensa jatkaa työelämässä eläkeikään saakka ovat haaste kestävälle taloudelle, tutkimuksessa todetaan.
Kyseessä on havainnointitutkimus, joten sen perusteella ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. Lisäksi osallistujien terveydessä ja elämäntilanteessa on voinut tapahtua muutoksia lähtötilanteen jälkeen, eikä näitä muutoksia ole voitu ottaa huomioon.
Tutkimus on julkaistu Occupational & Environmental Medicine -tiedejulkaisussa: Evening chronotype and disability pensions: 12-year register-based follow up of middle-aged adults from the Northern Finland Birth Cohort 1966
DOI: 10.1136/oemed-2026-110995
Tutkimus: Räihä T, Merikanto I, Nerg I, Korhonen M, Kantojärvi K, Ala-Mursula L, Heikkala E. Evening chronotype and disability pensions: 12-year register-based follow-up of middle-aged adults from the Northern Finland birth cohort 1966. Occup Environ Med. 2026 Sep 29:oemed-2026-110995. doi: 10.1136/oemed-2026-110995. Epub ahead of print. PMID: 42810963.
Tutkimusta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) sekä Euroopan unionin Horizon Europe -ohjelma.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija LL Tapio Räihä, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, p. 0456313980,
tapio.raiha@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
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