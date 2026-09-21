Sulkavan, Juvan ja Hirvensalmen aurinkopuistoihin rakennetaan sähkövarastot
1.10.2026 10:38:21 EEST | Solarigo Systems | Tiedote
Kotimainen energiayhtiö Solarigo Systems Oy lisää sähkövarastot kolmeen alueella jo toimivaan aurinkopuistoon. Päivitystyöt ovat käynnissä, ja sähkövarastojen pohjatyöt on tehty. Kun aurinkovoimalat ja akut toimivat yhdessä, puistoista muodostuu hybridienergiapuistoja.
Sulkavalla, Juvalla ja Hirvensalmella toimivat aurinkopuistot saavat rinnalleen sähkövarastot. Tavoitteena on saada akut kytkentävalmiiksi ja liittää ne verkkoon vuoden 2027 alussa.
Kaikkien kolmen aurinkopuiston teho on noin 5 megawattipiikkiä (MWp), joten kokonaisuus edustaa yhteensä noin 15 MWp:n aurinkovoimatuotantoa. SunSulkava sijaitsee Sulkavan kuntakeskuksen pohjoispuolella, Soljuva Juvalla Kuljuntien varrella ja Pöyrynwattila Hirvensalmen taajaman pohjoispuolella. Aurinkopuistot ovat jo tuotannossa: SunSulkava valmistui vuonna 2023, Soljuva kytkettiin verkkoon saman vuoden lopulla ja Pöyrynwattila otettiin käyttöön vuonna 2024.
Sähkövarastojen yhteenlaskettu teho on 7 megawattia (MW) ja energiakapasiteetti 14 megawattituntia (MWh). Sulkavan SunSulkavaan rakennettavan varaston teho on 3 MW ja kapasiteetti 6 MWh. Juvan Soljuvaan ja Hirvensalmen Pöyrynwattilaan rakennetaan kummallekin 2 MW:n ja 4 MWh:n sähkövarasto.
Työmailla tehdään parhaillaan voimaloiden päivityksiä. Sähkövarastojen pohjatyöt ovat valmiit, ja hankkeissa valmistellaan seuraavia asennus- ja sähköteknisiä vaiheita. Tavoitteena on, että akut ovat kytkentävalmiita ja liitettävissä sähköverkkoon vuoden 2027 alussa.
Sähkövarastoihin voidaan ottaa talteen sähköä ja palauttaa sitä verkkoon myöhemmin. Kun aurinkopuistoon lisätään varasto, sähköntuotantoa voidaan hyödyntää joustavammin kuin pelkässä aurinkovoimalassa. Varastointi voi myös avata mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille ja parantaa hankkeen taloudellisia edellytyksiä. Toteutunut kannattavuus riippuu kuitenkin muun muassa markkinatilanteesta, varaston ohjauksesta ja hankkeen kustannuksista.
”Aurinkovoima tuottaa sähköä sääolosuhteiden mukaan, mutta sähköjärjestelmä tarvitsee joustoa eri hetkinä. Sähkövarasto auttaa yhdistämään nämä tarpeet. Näemme hybridipuistot tärkeänä tapana kehittää jo rakennettuja aurinkovoimaloita ja parantaa niiden mahdollisuuksia tuottaa arvoa sähkömarkkinoilla”, sanoo Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Ilja Timonen.
Sulkavan puistossa on noin 9 200 aurinkopaneelia, ja se rakennettiin kattamaan Sulkavan kunnan omaa sähkönkäyttöä vastaava määrä tuotantoa. Juvan Soljuvassa on noin 9 200 paneelia, ja puiston laskennallinen vuosituotanto on noin 4 500 megawattituntia. Hirvensalmen Pöyrynwattila koostuu noin 9 000 kaksipuoleisesta paneelista. Puiston alueella on myös kokeiltu aurinkomaataloutta: kasvillisuuden hoidossa käytetään lampaita, ja alueelle on rakennettu pölyttäjille sopivaa ympäristöä.
Tietoa hankkeista
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SunSulkava, Sulkava: aurinkovoimala noin 5 MWp ja sähkövarasto 3 MW / 6 MWh. Puistossa on noin 9 200 paneelia, ja se valmistui vuonna 2023.
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Soljuva, Juva: aurinkovoimala noin 5 MWp ja sähkövarasto 2 MW / 4 MWh. Puistossa on noin 9 200 paneelia, ja se kytkettiin verkkoon joulukuussa 2023.
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Pöyrynwattila, Hirvensalmi: aurinkovoimala noin 5 MWp ja sähkövarasto 2 MW / 4 MWh. Puistossa on noin 9 000 kaksipuoleista paneelia, ja tuotanto alkoi vuonna 2024.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilja Timonen, projektipäällikköSolarigo Systems OyPuh:050 308 4336Puh:050 308 4336ilja.timonen@solarigo.fi
Kuvat
Solarigo Systems Oy
Solarigo Systems Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen aurinkovoimayhtiö ja osa Suur-Savon Sähkö -konsernia. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoimaloita energiaintensiivisille yrityksille sekä aurinko- ja hybridipuistoja avaimet käteen -kokonaisuutena tai pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella. Solarigo tarjoaa myös voimaloiden käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä palveluita.
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