Eurooppalainen ilmastosopimus hakee uusia lähettiläitä ilmastotyöhön
1.10.2026 13:26:59 EEST | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Tiedote
Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi on käynnissä lokakuun 2026 ajan European Climate Pactin verkkosivuilla. Vapaaehtoiset ilmastosopimuksen lähettiläät ovat osa Euroopan laajuista yli tuhannen ilmastovaikuttajan verkostoa. He innostavat yhä uusia ihmisiä ja organisaatioita mukaan toimintaan yhteiskunnan eri tasoilla.
Suomessa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pact -verkostoon kuuluu nyt 20 lähettilästä eri puolilla maata. Vapaaehtoisena lähettiläänä saa jatkuvasti tuoretta tietoa EU:n ilmastotoimista, voi jakaa ideoita ja järjestää tapahtumia myös yhdessä muiden lähettiläiden kanssa. Ilmastosopimuksen lähettiläiden verkostossa voi antaa oman panoksensa ilmastoneutraalin tulevaisuuden edistämisessä.
Suomessa pisimpään toiminut ilmastosopimuksen lähettiläs on Anu Harkki, joka kouluttautui ilmastoasioihin jäätyään eläkkeelle tutkimusjohtajan työstään jo kymmenisen vuotta sitten. Hänet tunnetaan myös Aktivistimummojen toiminnasta. Hän muistuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten henkeäuhkaavasta kuumuudesta, tulvia aiheuttavista sateista ja jäätiköiden sulamisesta sekä ruuantuotantoa uhkaavista kuivuusjaksoista, jotka muuttavat seuraavien sukupolvien elämää dramaattisesti.
”Ilmastolähettiläänä voit vaikuttaa ihmisiin, tuoda tietoa ja ratkaisuja, joilla on jo kiire. Olisi hienoa jos saisimme joukkoomme nuoria EU:n Ilmastolähettiläitä, joiden vaikutus omaan ikäluokkaan on tärkeää", Harkki sanoo.
Lähettiläsrooli auttaa avaamaan ovia
Ilmastotyötä voi tehdä monella tavalla, korostaa puolestaan maaseutuvaikuttajana ja Kestävän kehityksen viikon järjestäjänä toimiva ilmastosopimuksen lähettiläs Nora Backlund.
"Vaikka kestävän kehityksen teemat ovat osa työarkeani, ilmastolähettilään rooli on tarjonnut minulle uusia mahdollisuuksia toimia paikallisena viestinviejänä. Erityisen arvokkaalta on tuntunut se, että oma kotikuntani on tarttunut tähän mahdollisuuteen ja antanut tilaa ilmastokeskustelulle lähellä ihmisten arkea."
Vasta tänä vuonna lähettiläänä aloittanut Aaro Angerpuro toimii työkseen julkisten hankintojen parissa, missä vastuullisuus on jatkuvasti kasvava teema.
”Climate Pactin lähettilyys on tuonut tähän eurooppalaisen verkoston, mahdollisuuksia ja myös tietynlaista uskottavuutta keskusteluihin eri toimijoiden kanssa. Parhaimmillaan lähettiläsrooli auttaa avaamaan uusia ovia ja keskusteluja.”
Paikallista ja eurooppalaista ilmastotyötä
Turun kuntapäättäjänä ja Euroopan alueiden komiteassa vaikuttavan Niina Ratilaisen mielestä ilmastotyötä pitää tehdä monin tavoin erilaisten ihmisten kesken, sillä vaikuttavimmat uudet ideat syntyvät, kun yhteiseen pöytään tullaan monilla eri taustoilla.
”Ilmastolähettilästoiminta antaa minulle kipinän kohtaamisten kautta. Löydän aina uutta työhöni ja intohimoprojektiini pelastaa pieni pala maailmaa omalla toiminnallani”, hän kertoo.
Tutkimusjohtaja Taina Tukiaiselle Climate Pactin lähettiläänä toimiminen on antanut mahdollisuuden yhdistää eurooppalainen ilmastotyö ja paikallinen vaikuttaminen. Hän toteaa verkoston tuoneen yhteen ihmisiä, osaamista ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa sekä vahvistaneen mahdollisuuksia viedä ilmastoratkaisuja käytäntöön.
”Suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan – yhdessä voimme tehdä ilmastotyöstä näkyvämpää, vaikuttavampaa ja osallistavampaa”, Tukiainen kannustaa.
Ellei vielä ole valmis lähettilääksi, voi myös ilmoittautua Eurooppalaisen ilmastosopimuksen ystäväksi. Myös ystävän roolissa saa uutiskirjeessä ajantasaista tietoa ja aineistoja, kansallisia päivityksiä ja tapahtumatietoja sekä ennakkokutsuja EU-tason tapahtumiin. Voi myös osallistua Climate Pactin järjestämiin haasteisiin ja kampanjoihin.
Lista Suomen vapaaehtoisista ilmastolähettiläistä löytyy täältä. Suomen verkoston maakoordinaattorina toimii kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia.
Avoin haku kerran vuodessa
Eurooppalaisen Ilmastosopimuksen lähettiläiksi on avoin haku kerran vuodessa. Lähettiläät ja kumppanit valitsee Ilmastosopimuksen sihteeristö. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja löytyy englanniksi Climate Pactin verkkosivuilta.
Euroopan komission käynnistämä ilmastosopimus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden tavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastosopimuksella aktivoidaan kansalaisyhteiskuntaa hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja löytämään keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen.
Suomen ilmastolähettiläiden haastatteluja on julkaistu Euroopan komission Suomen edustuston verkkosivuilla:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Leskinen, Climate Pactin maakoordinaattoriKestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio ValoniaPuh:+358 44 907 5995riikka.leskinen@valonia.fi
Tiinu Wuolio, viestintäasiantuntijaViestintätoimisto Medita OyPuh:+358408301821tiinu.wuolio@medita.fi
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