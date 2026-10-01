Yritysten kilpailukyky koetuksella kuljetuskustannusten nousun vuoksi
2.10.2026 07:10:07 EEST | Turun kauppakamari | Tiedote
Kauppakamarien syyskuussa toteuttamassa talouskyselyssä hieman yli 30 prosenttia kaikista vastaajista arvioi Persianlahden sotatilanteen vuoksi kasvaneiden logistiikkakustannusten heikentäneen merkittävästi yrityksensä kilpailukykyä. Kuljetuskustannusten kasvu uhkaa kilpailukykyä erityisesti vientiteollisuudessa, jossa logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on tyypillisesti suuri. Varsinaissuomalaisten yritysten tilanne vastaa myös muun maan tilannetta, sillä 36 prosenttia vastanneista ilmoittaa kilpailukyvyn heikentyneen logistiikkakustannusten vuoksi.
Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Kyselyyn vastasi 103 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta.
Logistiikkakustannukset eli esimerkiksi polttoainekustannukset ampaisivat keväällä ennätyskorkealle Persianlahden laajentuneen sotatilanteen ja Venäjän öljyjalostusinfraan tehtyjen iskujen myötä.
”Kuljetuskustannukset uhkaavat kasvaa talven aikana. Dieselin hinnan ennakoidaan kasvavan syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-Idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Hanna Kalenoja.
Kilpailukyvystään huolestuneiden yritysten määrä kasvoi huhtikuussa 2026 tehdystä kyselystä, sillä energian hinnat kääntyivät loppukesällä uudelleen nousuun, ja polttoaineiden hintapaineet ovat alkusyksyn aikana kasvaneet.
Vientiteollisuuden ja ulkomaankaupassa toimivien yritysten kannalta tilanne on haastava, sillä kustannusten kasvu ei rajoitu yksinomaan kotimaan kuljetuksiin. Persianlahden tilanteen seurauksena suhteellisesti eniten ovat kasvaneet merirahdin kustannukset.
”Geopoliittinen tilanne vaikuttaa yrityksessämme jokapäiväiseen toimintaan. Se vaikuttaa hintoihin ja toimitusketjuihin ja myös kilpailukykyyn. Erityisesti kuljetuskustannusten ennakoinnin mahdottomuus tarjousta tehdessä on ongelmallista, aika sumussa mennään sen osalta. Tuotetoimittajana kannamme itse riskiä logistiikan hinnan osalta, vaikka se lopulta tulee asiakkaiden maksettavaksi”, toteaa CEO Markus Hallapuro, TM System Finland Oy.
Turkulainen cleantech-yritys TM System Finland Oy on teollisuuden ilmajärjestelmiin, energiansäästöön ja kuivatusteknologiaan erikoistunut yritys. Hallapuron mukaan Kiinan ja Kaakkois-Aasian suuntaan kiertotalousmarkkinat vetävät nyt hyvin.
”Aasiassa toimimme jo valmiiksi lähellä asiakkaita, joten kuljetuskustannusten vaikutus ei ole niin suuri”, kertoo Hallapuro.
Vientimarkkinoiden vetureina toimivat erityisesti vihreää siirtymää tukevat innovaatiot, kuten biomassan ja teollisuuden sivuvirtojen kuivauslaitteet sekä päästöjä vähentävä, patentoitu päästönrajoitusjärjestelmä.
”Polttoaineiden hinnat vaikuttavat niin ikään rahtihintoihin voimakkaasti. Maailman kauppa on kovin riippuvainen polttoaineiden hinnasta, koska ei-fossiilisia vaihtoehtoja ei ole vielä riittävästi saataville”, kuvailee Hallapuro.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 15.-17.9.2026 ja siihen vastasi 1145 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Turun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi 103. Siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.
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Yhteyshenkilöt
Krista AhonenvaikuttamispäällikköTurun kauppakamariPuh:050 594 9641krista.ahonen@kauppakamari.fi
Kuvat
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
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