Kestävyysmielikuva vaikuttaa tyytyväisyyteen – DNA sai yritysasiakkailta mobiilialan korkeimman kestävyysarvion EPSI-tutkimuksessa
5.10.2026 07:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA sai yritysasiakkailta mobiilialan korkeimman tuloksen EPSI Ratingin vuoden 2026 kestävyysindeksissä. Samalla tutkimus osoittaa DNA:n säilyttäneen vahvan asiakastyytyväisyyden yritysmarkkinan yleisestä heikkenemisestä huolimatta. DNA sai vertailun parhaat arviot odotuksissa, palvelulaadussa ja rahalle saatavassa vastineessa.
DNA saavutti vuoden 2026 tutkimuksessa yritysasiakkaiden kestävyysindeksissä 70,4 pistettä, mikä oli selvästi toimialan keskiarvoa korkeampi tulos (66,1). Kestävyysindeksi mittaa asiakkaiden näkemyksiä yritysten ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta kestävyydestä.
"Kestävä ja luotettava tietoliikenneinfrastruktuuri on suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden perusta. Olemme panostaneet paljon asiakaskokemukseen, ja on hienoa nähdä, että pitkäjänteinen työmme vastuullisuuden, toimintavarmuuden ja asiakkaidemme tarpeiden eteen näkyy myös yritysasiakkaidemme arvioissa", sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Anna-Mari Ylihurula.
EPSI Ratingin mukaan teleoperaattoreiden vastuullisuus yhdistyy asiakkaiden mielissä ympäristötekojen lisäksi toimintavarmuuteen ja yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ylläpitämiseen.
DNA:lle vahvat arviot myös palvelulaadusta
Yritysasiakkaiden kokonaistyytyväisyydessä DNA saavutti 71,7 pistettä ja sijoittui toiseksi. Tulos ylitti selvästi toimialan keskiarvon 68,0 pistettä tilanteessa, jossa koko toimialan asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta.
Tutkimuksen mukaan DNA sai yritysasiakkaiden arvioissa parhaat tulokset odotuksissa, palvelulaadussa ja rahalle saatavassa vastineessa. Lisäksi DNA:n asiakasuskollisuusindeksi oli 72,6, mikä oli selvästi toimialan keskiarvon yläpuolella.
EPSI Ratingin vuoden 2026 mobiilialatutkimus perustuu 2 196 haastatteluun, jotka toteutettiin 2.–22.9.2026. Yritysasiakkaiden kestävyysindeksissä DNA sai 70,4 pistettä ja toimialan keskiarvo oli 66,1 pistettä. Tutkimuksen mukaan tuloksia tulkittaessa tulee huomioida yhtiökohtainen 2–3 indeksipisteen virhemarginaali. EPSI Ratingin vuoden 2026 tuloksiin voi tutustua täällä.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
Linkit
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj
Toimi näin, jos epäilet tietojesi vuotaneen käyttämäsi palvelun tietomurrossa2.10.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
Tietomurroista ja tietovuodoista on jälleen uutisoitu viime viikkoina runsaasti. Nykyään henkilötietoja on tallennettuna lukuisiin verkkopalveluihin, sovelluksiin ja asiakasrekistereihin. Vaikka käyttäisi tunnettuja ja luotettavia palveluita, voivat myös ne joutua tietomurron kohteeksi. Tietomurron vaikutukset eivät yleensä pääty itse tietomurtoon, vaan vuotaneita tietoja voidaan hyödyntää pitkään esimerkiksi kalasteluyrityksissä, tilien kaappauksissa ja identiteettivarkauksissa. DNA:n kuluttajaliiketoiminnan lisäarvopalveluista vastaava johtaja Heidi Havastila kertoo, miten mahdollisen tietovuodon vaikutuksia voi pienentää ennalta ja mitä kannattaa tehdä, jos epäilee omien tietojensa vuotaneen.
What to do if you suspect your data has been leaked in a breach affecting a service you use2.10.2026 08:55:00 EEST | Press release
There have once again been numerous news reports on data breaches and data leaks in recent weeks. Today, personal data is stored in numerous online services, applications and customer registers. Even well-known and trusted services can become targets of data breaches. The consequences often extend far beyond the breach itself, as leaked information may be exploited for a long time in phishing attempts, account takeovers and identity theft. Heidi Havastila, Director responsible for value-added services in DNA’s Consumer Business, explains how people can reduce the potential impact of a data leak in advance and what to do if they suspect their information has been compromised.
DNA:n syyskuun 2026 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet1.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Applen iPhone 17 Pro 5G piti kärkisijaa syyskuussa DNA:n yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listojen kärjessä. Android-puhelimissa kysyntä jakautui kuluttaja-asiakkaiden listalla Samsungin, Honorin ja realmen kesken. Samsungilta listalla nähtiin laitteita edullisista Galaxy A -sarjan malleista aina Galaxy S26 -sarjan huippupuhelimiin asti. Myös lasten kellopuhelimet säilyttivät vahvan asemansa syyskuussa. ZTE K2 vei kärkisijan myydyimpien älykellojen listalta, ja kaksi muutakin kellopuhelinmallia ylsi myydyimpien listalle.
DNA tuo reaaliaikaisen tulkkauksen osaksi yritysten puhepalveluja30.9.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
DNA laajentaa yritysten tekoälypohjaisia tavoitettavuusratkaisuja uudella DNA AI Tulkki -palvelulla. Palvelu mahdollistaa erikielisten ihmisten välisen reaaliaikaisen tulkkauksen suoraan puhelun aikana. DNA AI Tulkki auttaa yrityksiä ja julkisia toimijoita tarjoamaan asiakkailleen sujuvampaa ja saavutettavampaa palvelua ilman erillisiä tulkkausjärjestelyjä.
DNA brings real-time interpretation to business voice services30.9.2026 08:45:00 EEST | Press release
DNA is expanding its portfolio of AI-assisted communication and availability services with the new DNA AI Tulkki interpretation service. The service enables real-time interpretation between people speaking different languages directly during a phone call. DNA AI Tulkki interpretation service helps companies and public sector organizations provide smoother and more accessible customer service without the need for separate interpretation arrangements.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme