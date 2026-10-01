Seuraava energiainnovaatio ei tuota lisää sähköä – se käyttää nykyisen viisaammin
6.10.2026 07:00:00 EEST | Helli Consulting Oy | Tiedote
Jessica Juholan 22.10.2026 ilmestyvässä HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa -kirjassa suomalainen Synergi toimii innovaation case-yrityksenä. Case näyttää, miten kotien sähköautot, lämpöpumput, aurinkopaneelit ja akut voivat muodostaa uuden joustoresurssin kuluttajille, energiayhtiöille ja sähköjärjestelmälle – ilman, että kuluttajan tarvitsee ryhtyä oman kotinsa energiaoperaattoriksi.
Suomen sähköjärjestelmä on keskellä muutosta. Fingrid arvioi elokuussa sähkönkulutuksen kasvun voimistuvan lähivuosina ja nosti samalla esiin tarpeen uudelle säätökyvylle. Talvikaudelle 2026–2027 käynnistetyn kulutussuunnitelmien pilotin taustalla on sama kehitys. Sähkön tuotanto ja kulutus vaihtelevat aiempaa enemmän sään, hintojen ja kulutuksen reagoinnin mukana.
Muutos ei tarkoita vain uuden tuotannon ja verkkokapasiteetin rakentamista. Osa sähköjärjestelmän tarvitsemasta joustosta on jo kodeissa ja kiinteistöissä. Yksittäinen sähköauto, lämpöpumppu tai akku on pieni resurssi, mutta kun suuria määriä hajautettuja laitteita voidaan yhdistää ja ohjata yhtenä kokonaisuutena, niiden käyttö muuttuu kiinnostavaksi myös energiayhtiöille ja muille sähköjärjestelmän toimijoille.
Synergin teknologia yhdistää hajautettuja energiaresursseja ohjelmiston avulla. Kuluttajalle tämä voi näkyä esimerkiksi sähköauton latauksen tai kodin lämmityksen automaattisena optimointina. Energiayhtiölle sama kokonaisuus mahdollistaa asiakkaiden omistamien laitteiden kokoamisen hallittavaksi joustoresurssiksi, jota voidaan hyödyntää laajemmassa energiajärjestelmässä.
HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa tarkastelee Synergin tarinaa kahdessa toisiaan täydentävässä case-luvussa: Innovaatio alkaa murroksen tunnistamisesta ja Kun innovaatio kasvaa osaksi arkea. Perustajien Antti Hämmäisen ja Harri Iisakan haastatteluihin pohjautuva case nostaa esiin ajatuksen siitä, ettei teknisesti toimiva ratkaisu vielä ole innovaatio. Sen on sovittava myös ihmisten arkeen ja tuotettava arvoa koko järjestelmälle.
– Energia-alan kiinnostavin innovaatio ei välttämättä ole uusi laite, vaan kyky saada jo olemassa olevat laitteet toimimaan yhdessä. Synergin case näyttää, että ratkaisu muuttuu innovaatioksi vasta, kun se on kuluttajalle helppo, energiayhtiölle käyttökelpoinen ja sähköjärjestelmälle arvokas, Jessica Juhola sanoo.
Kolme innovaatiohavaintoa Synergi-casesta
- Hajautettu kapasiteetti muuttuu voimavaraksi vasta yhdessä. Yksittäinen kotitalouden laite on pieni resurssi, mutta suurina kokonaisuuksina laitteista voidaan rakentaa ohjattavaa joustoa.
- Kuluttajan ei tarvitse ymmärtää sähkömarkkinaa voidakseen osallistua siihen. Hyvä teknologia siirtää monimutkaisuuden pois käyttäjän työlistalta ja antaa automaation tehdä työn taustalla.
- Jouston pitää tuottaa arvoa koko ketjulle. Kuluttajan hyöty, energiayhtiön liiketoiminta ja sähköjärjestelmän tarve eivät ole kilpailevia tavoitteita, jos ratkaisu rakennetaan yhdistämään ne.
Kirjasta
HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa on kerronnallinen ja käytännönläheinen tietokirja johtamisesta, työstä ja kannattavasta kasvusta. Kirjan seitsemän teemaa – harmonia, empatia, johtajuus, oppiminen, inspiraatio, strategia ja innovaatio – muodostavat ajatuskehikon, jonka avulla organisaatio voi tunnistaa, missä ajattelu, toiminta tai kasvu katkeaa.
Jessica Juhola on yrittäjä, johtaja ja HELLISI-ajatuskehikon kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus johtamisesta ja kasvun rakentamisesta.
Synergi Solutions Oy lyhyesti
Synergi Solutions Oy on vuonna 2022 perustettu suomalainen energiateknologiayhtiö, joka yhdistää ja optimoi sähköautojen, lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja akkujen kaltaisia hajautettuja energiaresursseja. Yhtiön mukaan Synergiä käyttää yli 15 000 kotitaloutta yli 15 Euroopan maassa, ja sen alustaa hyödyntävät energiayhtiöt ja verkkotoimijat. Synergi kertoo olevansa ensimmäinen kotitalouksien joustavuuden aggregaattori, joka on kvalifioitunut Suomen mFRR-reservimarkkinalle.
Teos: HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa
Kirjoittaja: Jessica Juhola
Julkaisija: HELLISI Books
Ilmestyy: 22.10.2026
ISBN, pehmeäkantinen: 9789526599601
ISBN, EPUB: 9789526599625
Kirjan verkkosivu: hellisi.fi/books
Lisätiedot kirjasta ja arvostelukappaleet:
Jessica Juhola, HELLISI Books
jessica@hellisi.fi
+358 50 464 8895
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jessica JuholaHELLISI BooksPuh:050 464 8895jessica@hellisi.fihellisi.fi
Antti HämmäinenToimitusjohtajaSynergi Solutions Oyantti@synergi.sowww.synergi.fi/fi/koti
Harri IisakkaOperatiivinen johtajaSynergi Solutions Oyharri@synergi.sowww.synergi.fi/fi/koti
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HELLISI® on suomalainen johtamisen ja kasvun yhtiö, joka auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä, poistamaan kasvun esteitä arjesta ja rakentamaan kannattavaa kasvua ihmisten ansiosta – ei heidän kustannuksellaan.
HELLISI yhdistää liikkeenjohdon neuvonannon, käytännön kehittämisen, oppimisen, julkaisut ja teknologian. Työn ytimessä ovat erityisesti johtaminen, päätöksenteko, strategia, kannattava kasvu sekä se, miten yrityksen rakenteet, toimintatavat ja ihmisten työ näkyvät lopulta asiakkaalle ja liiketoiminnan tuloksessa.
HELLISIn perustaja Jessica Juhola on kokenut liiketoimintajohtaja, neuvonantaja, interim-johtaja ja kirjailija. HELLISI tuo keskusteluun käytännön näkökulmia mikro- ja pk-yritysten kasvuun, johtamiseen ja johtoryhmätyöhön, työn murrokseen, asiakaskokemuksen johtamiseen, yrittäjyyteen, strategiseen päätöksentekoon sekä tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
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