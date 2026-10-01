Seuraava energiainnovaatio ei tuota lisää sähköä – se käyttää nykyisen viisaammin

Suomen sähköjärjestelmä on keskellä muutosta. Fingrid arvioi elokuussa sähkönkulutuksen kasvun voimistuvan lähivuosina ja nosti samalla esiin tarpeen uudelle säätökyvylle. Talvikaudelle 2026–2027 käynnistetyn kulutussuunnitelmien pilotin taustalla on sama kehitys. Sähkön tuotanto ja kulutus vaihtelevat aiempaa enemmän sään, hintojen ja kulutuksen reagoinnin mukana.

Muutos ei tarkoita vain uuden tuotannon ja verkkokapasiteetin rakentamista. Osa sähköjärjestelmän tarvitsemasta joustosta on jo kodeissa ja kiinteistöissä. Yksittäinen sähköauto, lämpöpumppu tai akku on pieni resurssi, mutta kun suuria määriä hajautettuja laitteita voidaan yhdistää ja ohjata yhtenä kokonaisuutena, niiden käyttö muuttuu kiinnostavaksi myös energiayhtiöille ja muille sähköjärjestelmän toimijoille.

Synergin teknologia yhdistää hajautettuja energiaresursseja ohjelmiston avulla. Kuluttajalle tämä voi näkyä esimerkiksi sähköauton latauksen tai kodin lämmityksen automaattisena optimointina. Energiayhtiölle sama kokonaisuus mahdollistaa asiakkaiden omistamien laitteiden kokoamisen hallittavaksi joustoresurssiksi, jota voidaan hyödyntää laajemmassa energiajärjestelmässä.

HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa tarkastelee Synergin tarinaa kahdessa toisiaan täydentävässä case-luvussa: Innovaatio alkaa murroksen tunnistamisesta ja Kun innovaatio kasvaa osaksi arkea. Perustajien Antti Hämmäisen ja Harri Iisakan haastatteluihin pohjautuva case nostaa esiin ajatuksen siitä, ettei teknisesti toimiva ratkaisu vielä ole innovaatio. Sen on sovittava myös ihmisten arkeen ja tuotettava arvoa koko järjestelmälle.

– Energia-alan kiinnostavin innovaatio ei välttämättä ole uusi laite, vaan kyky saada jo olemassa olevat laitteet toimimaan yhdessä. Synergin case näyttää, että ratkaisu muuttuu innovaatioksi vasta, kun se on kuluttajalle helppo, energiayhtiölle käyttökelpoinen ja sähköjärjestelmälle arvokas, Jessica Juhola sanoo.

Kolme innovaatiohavaintoa Synergi-casesta

Hajautettu kapasiteetti muuttuu voimavaraksi vasta yhdessä. Yksittäinen kotitalouden laite on pieni resurssi, mutta suurina kokonaisuuksina laitteista voidaan rakentaa ohjattavaa joustoa.

Yksittäinen kotitalouden laite on pieni resurssi, mutta suurina kokonaisuuksina laitteista voidaan rakentaa ohjattavaa joustoa. Kuluttajan ei tarvitse ymmärtää sähkömarkkinaa voidakseen osallistua siihen. Hyvä teknologia siirtää monimutkaisuuden pois käyttäjän työlistalta ja antaa automaation tehdä työn taustalla.

Hyvä teknologia siirtää monimutkaisuuden pois käyttäjän työlistalta ja antaa automaation tehdä työn taustalla. Jouston pitää tuottaa arvoa koko ketjulle. Kuluttajan hyöty, energiayhtiön liiketoiminta ja sähköjärjestelmän tarve eivät ole kilpailevia tavoitteita, jos ratkaisu rakennetaan yhdistämään ne.

Kirjasta

HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa on kerronnallinen ja käytännönläheinen tietokirja johtamisesta, työstä ja kannattavasta kasvusta. Kirjan seitsemän teemaa – harmonia, empatia, johtajuus, oppiminen, inspiraatio, strategia ja innovaatio – muodostavat ajatuskehikon, jonka avulla organisaatio voi tunnistaa, missä ajattelu, toiminta tai kasvu katkeaa.

Jessica Juhola on yrittäjä, johtaja ja HELLISI-ajatuskehikon kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus johtamisesta ja kasvun rakentamisesta.

Synergi Solutions Oy lyhyesti

Synergi Solutions Oy on vuonna 2022 perustettu suomalainen energiateknologiayhtiö, joka yhdistää ja optimoi sähköautojen, lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja akkujen kaltaisia hajautettuja energiaresursseja. Yhtiön mukaan Synergiä käyttää yli 15 000 kotitaloutta yli 15 Euroopan maassa, ja sen alustaa hyödyntävät energiayhtiöt ja verkkotoimijat. Synergi kertoo olevansa ensimmäinen kotitalouksien joustavuuden aggregaattori, joka on kvalifioitunut Suomen mFRR-reservimarkkinalle.

Teos: HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa

Kirjoittaja: Jessica Juhola

Julkaisija: HELLISI Books

Ilmestyy: 22.10.2026

ISBN, pehmeäkantinen: 9789526599601

ISBN, EPUB: 9789526599625

Kirjan verkkosivu: hellisi.fi/books

Lisätiedot kirjasta ja arvostelukappaleet:

Jessica Juhola, HELLISI Books

jessica@hellisi.fi

+358 50 464 8895