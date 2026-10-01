Inka Bellin taideteos Sini paljastettiin Hanaholmenin taidepuistossa
5.10.2026 14:13:22 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Taiteilija Inka Bellin uusi veistos Sini paljastettiin tänään Hanaholmenin taidepuistossa. Teos on lahjoitus L-G Nordströmin säätiöltä.
Taiteilija Inka Bellin paikkasidonnainen taideteos Sini paljastettiin tänään Hanaholmenin taidepuistossa. Taideteos on saatu lahjoituksena L-G Nordströmin säätiöltä.
"Säätiön tarkoituksena on muun muassa tukea konkreettista nykytaidetta Suomessa, minkä vuoksi Inka Bellin taide nousi esiin luonnollisena ja kiehtovana valintana. Inka Bell tunnetaan mestarillisesta kyvystään tutkia kaksi- ja kolmiulotteisuuden rajoja, muotojen rytmiä ja puhtaita linjoja. Hanaholmenin kulttuurikeskus toimii ainutlaatuisena pohjoismaisena sillanrakentajana ja kohtaamispaikkana, ja haluamme lahjoituksellamme kunnioittaa ja vahvistaa tätä arvokasta työtä", totesi L-G Nordströmin säätiön puheenjohtaja Tomas Forsell taideteoksen paljastustilaisuudessa.
Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman kiitti sydämellisesti lahjoituksesta.
"Inka Bellin teos on paitsi ilo silmälle myös veistos, joka herättää katsojassa monenlaisia jännittäviä ajatuksia ja tunteita. Teos sopii täydellisesti taidepuistoomme, ja odotamme innolla, että pääsemme esittelemään sitä niin kotimaisille kuin kansainvälisille vierailijoille", Kronman totesi.
Inka Bellin veistos Sini on saanut nimensä sanasta sininen. Nimi heijastaa taideteoksen syvänsinistä väriä sekä ympäröivää luontoa ja sen vaihtelevia valaistusolosuhteita.
”Kun loin teosta, minua puhuttelivat vuodenajat, saaristo ja taidepuiston tunnelma, sen erityiset valot ja varjot. Tämä on todella inspiroiva ympäristö”, Inka Bell kertoo.
Inka Bellin Sini-veistos on myös kunnianosoitus suomalaisen konkretismin pioneerille Lars-Gunnar Nordströmille, jonka 100-vuotisjuhlavuotta vietettiin vuonna 2024.
Hanaholmenin taidepuisto on avoinna ympäri vuoden, ja sisäänpääsy on ilmainen.
Liite: kuraattori Maaretta Jaukkurin analyysi taideteoksesta
Valokuvaaja: Petri Summanen. Valokuvia saa käyttää vapaasti tiedotusvälineissä.
Lisätietoja: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373
Inka Bell
Helsingissä asuva kuvataiteilija Inka Bell (s. 1981) työskentelee taidegrafiikan laajennetulla kentällä paperiveistosten, julkisen taiteen ja taidegrafiikan parissa. Teoksissaan hän tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen suhdetta sekä kuvan peruselementtejä muodon, materiaalin, värin ja toiston kautta. Bellin teokset kutsuvat katsojaa sanattomaan löytämiseen ja omien tunnetilojen tutkimiseen.
L-G Nordströmin säätiö
L-G Nordströmin säätiö perustettiin vuonna 2000, ja siitä lähtien se on tukenut ja järjestänyt useita näyttelyitä yhteistyössä gallerioiden ja museoiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea eri taiteellisten ilmaisukeinojen jatkuvuutta konkreettisen ja erityisesti konstruktivistisen taiteen sektorilla sekä ylläpitää ja kehittää mielenkiintoa tätä taidelajia kohtaan.
Hanaholmenin taidekokoelma
Hanaholmenin taidekokoelmaan kuuluu nykyään lähes 300 teosta, jotka on sijoitettu sekä rakennuksen sisälle että ympäröivään taidepuistoon. Suurin osa teoksista on saatu lahjoituksina muista Pohjoismaista, mutta myös muut toimijat ovat lahjoittaneet tai sijoittaneet teoksia Hanaholmeniin. Kokoelmaan kuuluu myös useita Lars-Gunnar ”Nubben” Nordströmin teoksia.
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Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
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Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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