Ilmastopaneelin muistio: Ilmastonmuutos on nopeutunut – riskit kasvavat lämpenemisen myötä
6.10.2026 01:00:00 EEST | Ilmastopaneeli | Tiedote
Maailman keskilämpötila on noussut jo lähelle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tasoa, ja pitkän aikavälin lämpenemisen arvioidaan ylittävän sen lähivuosina. Suomen ilmastopaneelin uusin muistio tarjoaa tiiviin ja ajantasaisen tilannekuvan ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista Suomessa ja maailmanlaajuisesti.
Maailman keskilämpötila oli vuonna 2025 noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Vuosina 2016–2025 maailmanlaajuinen lämpeneminen eteni noin 0,27 astetta vuosikymmenessä, mikä on selvästi nopeammin kuin aiempina vuosikymmeninä.
Lämpenemisen hillinnän merkitys korostuu tämän vuoksi entisestään, sillä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset ja ekologiset haittavaikutukset ovat jo nykyisin merkittäviä. Riittämättömät hillintätoimet kasvattavat sopeutumisen haasteita ympäri maailmaa sekä lisäävät ilmastojärjestelmän keikahduspisteiden ylittymisen riskiä.
Ilmasto muuttuu kaikkialla maailmassa muttei kaikkialla samalla tavalla. Eurooppa lämpenee maailman mantereista nopeimmin, ja myös Suomessa lämpeneminen on ollut selvästi maailman keskiarvoa voimakkaampaa. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, ja yhä suurempi osa talvisateista tulee vetenä. Kesällä hellejaksot pitenevät ja voimistuvat, rankkasateet voimistuvat ja ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa.
Ilmastonmuutos näkyy maailmanlaajuisesti lämpenemisen ja säätyyppien muutosten lisäksi erityisesti veden kiertokulun muutoksena. Se näkyy myös merien lämpenemisenä ja happamoitumisena, lumi- ja jääpeitteen vähenemisenä, mannerjäätikköjen sulamisena ja merenpinnan nousuna sekä lisääntyvinä maasto- ja metsäpaloina ja muutoksina kasvillisuudessa ja eläinlajistossa. Monet näistä muutoksista voimistuvat lämpenemisen edetessä, ja useat niistä ovat käytännössä peruuttamattomia ihmisen kannalta merkityksellisillä aikajänteillä.
Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen, ruoantuotantoon, infrastruktuuriin ja talouteen. Suomeen kohdistuvat riskit voivat välittyä myös kansainvälisen kaupan, ruokajärjestelmien ja toimitusketjujen kautta. Jo käynnissä oleviin ja väistämättömiin muutoksiin on Suomessakin varauduttava.
– Ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä voidaan vähentää sopeutumalla, mutta sopeutumismahdollisuudet eivät ole rajattomia, toteaa muistion pääkirjoittaja, Ilmastopaneelin jäsen Joonas Merikanto.
Ilmastonmuutoksen voimakkuus riippuu ennen kaikkea maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteeseen edellyttää huomattavasti nykyisiä sitoumuksia kunnianhimoisempia maailmanlaajuisia päästövähennyksiä, luonnollisten nielujen ylläpitoa ja vahvistamista sekä laajamittaista ja pysyvää hiilidioksidin poistoa ilmakehästä.
Suomen ilmastopaneelin tänään julkaiseman muistion tavoitteena on tarjota ajantasainen ja tiivis tilannekuva siitä, miten ilmastonmuutos nyt etenee, millaisia muutoksia on jo havaittu ja mitä nykyinen tieteellinen tieto kertoo tulevista riskeistä.
Lisätietoja:
Suomen ilmastopaneelin muistio: Ilmastonmuutoksen tilannekuva 2026 – Miten ilmastonmuutos etenee ja vaikuttaa Suomessa ja globaalisti
Joonas Merikanto, Suomen ilmastopaneelin jäsen, Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija, p. 040 566 8512
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmastopaneeli
Rapport från vetenskapspanelerna: Resurseffektiviteten, värdeökningen och klimatkonsekvenserna i fråga om skogar och användningen av trä kan förbättras samtidigt15.6.2026 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt en gemensam rapport från Finlands klimatpanel och Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi kunde en mer materialeffektiv användning av skogsindustrins sidoströmmar samt avskiljning, nyttoanvändning och lagring av biobaserad koldioxid skapa en betydande ekonomisk värdeökning i Finland och samtidigt skapa positiva klimateffekter.
Tiedepaneelien raportti: Metsien ja puun käytön resurssitehokkuutta, arvonlisäystä ja ilmastovaikutuksia pystytään parantamaan yhtäaikaisesti15.6.2026 01:00:00 EEST | Tiedote
Suomen ilmastopaneelin ja Metsäbiotalouden tiedepaneelin yhteisraportin mukaan metsäteollisuuden sivuvirtojen materiaalitehokkaampi hyödyntäminen sekä bioperäisen hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi voisivat luoda Suomeen merkittävää taloudellista arvonlisäystä ja tuottaa samalla myönteisiä ilmastovaikutuksia.
Scientific panels’ report: Resource efficiency, value added and climate impacts of forest and wood use can be improved simultaneously15.6.2026 01:00:00 EEST | Press release
According to a joint report of the Finnish Climate Change Panel and the Finnish Forest Bioeconomy Science Panel, a more material-efficient utilisation of forest industry side streams and the capture, utilisation and storage of biogenic carbon dioxide could create significant economic value added in Finland, while also producing positive climate impacts.
Klimatpanelens rapport: Ett klimateffektivt jordbruk minskar utsläppen, svarar på förändringar i efterfrågan på mat och ökar kriståligheten1.6.2026 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands klimatpanels färska rapport behandlar stegen mot ett klimateffektivt jordbruk i Finland. Det finns flera effektiva metoder för att minska utsläppen från matproduktionen som tar i beaktande självförsörjningen, försörjningsberedskapen och anpassningen till klimatförändringen.
Ilmastopaneelin raportti: Ilmastotehokas maatalous vähentää päästöjä, vastaa ruoan kysynnän muutoksiin ja lisää kriisinkestävyyttä1.6.2026 01:00:00 EEST | Tiedote
Suomen ilmastopaneelin tuore raportti käsittelee askeleita kohti ilmastotehokasta maataloutta Suomessa. Ruoantuotannon päästöjen vähentämiseen on useita vaikuttavia keinoja, jotka huomioivat omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme