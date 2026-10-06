Maanomistajat valmiita uuteen markkinaan – luonnonarvopankki ei luo tarvittavaa kysyntää

Maanantaina julkaistun luonnonarvopankkiselvityksen tarkoituksena on etsiä ratkaisuja luonnonarvomarkkinoiden alkuvaiheen haasteisiin. Sen keskeinen ajatus on vähentää markkinoiden riskejä ja vauhdittaa luonnonarvojen tarjonnan syntymistä. Luonnonarvopankin tavoite on auttaa markkinoita käynnistymään vaiheessa, jossa kysyntä, rahoitus ja toimintamallit ovat vielä kehittymässä.

MTK pitää selvitystä hyödyllisenä avauksena, mutta muistuttaa samalla, että markkina on kehittynyt nopeasti selvitystyön aikana.

– Meillä on maanomistajia, kohteita ja kiinnostusta. Tällä hetkellä suurin kysymys ei ole enää tarjonnan syntyminen, vaan se, miten kysyntä saadaan näkyväksi ja miten ostajat sitoutuvat markkinaan pitkäjänteisesti, sanoo MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari.

Markkina tarvitsee nyt käytännön ratkaisuja

MTK:n mukaan markkinan vauhdittamiseksi on syytä kehittää nopeita ratkaisuja kohteiden valmistelun tukemiseen. Tarjonnan lisäksi on tarkasteltava ostajien maksuhalukkuutta, kysynnän kehitystä ja markkinoiden rahoitusta.

Luonnonarvomarkkinan käynnistymistä jarruttaa se, että ostajat haluavat nykyistä tarkempaa tietoa kohteiden potentiaalista tuottaa luonnonarvoyksikköjä, joita mitataan luonnonarvohehtaareissa. Jotta maanomistajien tarjonta saadaan näkyväksi, tarvitaan rahoitusta kohteiden kartoittamiseen, alkuselvityksiin, ennallistamissuunnitteluun ja ensimmäisten hankkeiden käynnistämiseen.

– Selvityksessä on hyvin tunnistettu se, että alkuriskiä tarvitsee jakaa eri osapuolten välillä, mutta sen korjaamiseksi ei voida odottaa vuosia luonnonarvopankkien käynnistymistä. Siksi kannattaisi nyt pikaisesti arvioida myös kevyempiä ratkaisuja kuin uusien pankkirakenteiden perustamista. Nyt esitetyt ratkaisut ovat markkinan kehitysvaiheeseen nähden liian raskaita ja siten kalliita. Esitysten valmistuessa on vaarana, että markkina on jo mennyt eteenpäin ja tarpeet ovat muuttuneet. Markkinan kehittymistä ei siis saa jarruttaa vuosiksi odottamaan luonnonarvopankkien kehittymistä, Siitari toteaa.

MTK tukee selvityksessä esitettyä markkinan kehittämisohjelmaa. Yhteiset sopimusmallit, hinnoitteluperiaatteet, neuvonta ja markkinavuoropuhelu ovat järjestön mukaan juuri niitä asioita, joita kasvava markkina tarvitsee. MTK on jo käynnistänyt luonnonarvojen markkinapaikan ja ostajarenkaan markkinan vauhdittamiseksi. Lisäksi metsänhoitoyhdistykset kehittävät aktiivisesti luonnonarvokaupan palveluja metsänomistajille.

Hyväksyttävä markkina perustuu oikeudenmukaiseen arvonjakoon

Järjestö muistuttaa myös, että luonnonarvomarkkinoiden hyväksyttävyys edellyttää oikeudenmukaista arvonjakoa.

– Luonnonarvomarkkinoita ei voida rakentaa maanomistajien kustannuksella. Jos esimerkiksi luonnonarvohehtaareja ostettaisiin luonnonarvopankkiin, josta ne myytäisiin edelleen, markkinaan syntyisi kallis välikäsi. Maanomistajille kuuluu reilu osuus markkinoilla syntyvästä lisäarvosta. On tärkeää, että tämä näkökulma on huomioitu selvityksessä, kiittää MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK:n mukaan luonnonarvomarkkinoiden seuraava vaihe edellyttää ennen kaikkea lisää ostajia, käytännön pilotteja ja alkuvaiheen rahoitusta.

– Luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä kannattaa nyt keskittyä siihen, mikä saa kaupat syntymään. Markkina tarvitsee ostajia, ennakoitavuutta ja toimivia käytäntöjä. Niiden varaan voidaan rakentaa luonnon kannalta vaikuttava ja maanomistajien näkökulmasta oikeudenmukainen markkina, Mäki-Hakola summaa.

Lisätietoja:

Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK, p. +358 50 591 2771

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. +358 40 502 6810