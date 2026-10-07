Kallion kesäkadut saavat jatkoa – suunnittelu etenee kohti pysyviä parannuksia
8.10.2026 12:59:35 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kallion kesäkatuja jatketaan ainakin kesällä 2027. Osa kesäkatujen onnistuneimmista ratkaisuista muutetaan pysyviksi. Pysyvät ratkaisut eivät kuitenkaan ehdi valmistua vielä ensi kesäksi.
Kallion kesäkatuja on toteutettu kahden kesän ajan. Pääkatuja ovat olleet Porthaninkatu, Fleminginkatu ja Vaasankatu. Kesäkadut ovat muuttaneet katutilaa ja vapauttaneet sitä kävelylle ja oleskelulle. Kesäkatujen tavoitteena on ollut tutkia, miten katutilaa voidaan käyttää monipuolisemmin ja millaiset ratkaisut toimivat juuri Kallion ja Harjun kaduilla.
Kesäkatujen vastaanotto on ollut pääosin positiivinen. Kahden kesän aikana kaupunki on seurannut muun muassa ihmisten liikkumista ja oleskelua, liikenteen toimivuutta sekä vaikutuksia alueen yrityksiin. Seuranta on tuottanut tietoa ratkaisuista, jotka lisäävät katutilan viihtyisyyttä ja aktiivista käyttöä.
Kesäkaduista kohti pysyviä parannuksia
Kesäkatujen tarkoituksena ei ole jäädä vuosittain rakennettavaksi ja purettavaksi väliaikaisratkaisuksi. Kesäkatujen avulla kaupunki voi kokeilla uusia ratkaisuja ennen niiden mahdollista pysyvää toteuttamista. Pidemmällä aikavälillä kaupungin tavoitteena on toteuttaa onnistuneiksi todetuista ratkaisuista pysyviä ja laadukkaita katuympäristöjä.
Kallion kesäkatujen jatkaminen kesällä 2027 toimii välivaiheena, sillä pysyvien ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa. Kesäkadut mahdollistavat sen, että alueella voidaan jatkaa hyväksi havaittujen ratkaisujen käyttöä samalla, kun pysyvien parannusten huolellinen suunnittelu etenee. Kesäkatujen jatkuminen Kalliossa ja Harjussa myös kesälle 2028 on mahdollista.
Kalliossa erityisen onnistuneeksi arvioidusta Fleminginkadusta on käynnistetty katusuunnitelmien laatiminen. Ensimmäiset suunnitelmaluonnokset tuodaan nähtäville myöhemmin vuoden 2026 aikana, jolloin niistä voi antaa palautetta. Samassa yhteydessä asukkaat voivat esittää muutostoiveita Kalliossa ja Harjussa jatkuviin kesäkatuihin. Suunnitelmien esittelystä ja palautteenannon mahdollisuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää.
Pysyviä muutoksia tehdään jo eri puolilla Helsinkiä
Kallion ja Harjun alue on ollut Helsingin toinen kesäkatualue keskustan kesäkatujen (2021–2025) jälkeen. Kesäkatujen asema osana kaupungin tapaa kehittää katutilaa on vahvistunut, ja kesäkaduista saadut opit ovat jo johtaneet pysyvien muutosten suunnitteluun.
Kaartinkaupungissa Korkeavuorenkadun kesäkatu käynnisti pysyvän katuympäristön muutoksen Koulupuistikon aukiolle. Pysyviä parannuksia rakennetaan myös jo Kallion kirkon edustalle. Hämeentielle puolestaan suunnitellaan parhaillaan viherryttämistä, jossa hyödynnetään myös kesäkaduista saatuja kokemuksia.
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Yhteyshenkilöt
Valtteri Karttunen
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Liikenne- ja katusuunnittelu
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