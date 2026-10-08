Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää kutsukirjeet ensisijaisesti Suomi.fi-viesteillä ja tekstiviestimuistutuksella – tarkasta puhelimesi asetukset

Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää erikoissairaanhoidon poliklinikoiden ajanvarauskirjeet ensisijaisesti sähköisinä Suomi.fi-viesteinä asiakkaille, joilla palvelu on käytössä.

Hyvinvointialue on saanut tietoonsa tapauksia, jossa osa hyvinvointialueen lähettämistä tekstiviesteistä ohjautuu automaattisesti vastaanottajan puhelimen roskapostikansioon. Ongelma koskee erityisesti Android-käyttöjärjestelmää käyttäviä puhelimia, joissa Google Messages on oletusviestisovelluksena.

Ongelma koskee erityisesti Android-laitteita sekä laitteita, joissa on teleoperaattorin tietoturvasovellus.

– Keski-Suomen hyvinvointialueen lähettämät tekstiviestit sisältävät tärkeitä tietoja, kuten vastaanottoon ja siihen liittyviä mahdollisia valmistautumisohjeita, peruutuksia ja muita ajankohtaisia ilmoituksia palveluihimme liittyen. Nyt nämä viestit eivät aina tavoita asiakasta, koska viesti saattaa päätyä puhelimen roskapostisuodattimeen, kertoo hyvinvointialueen ICT-palvelupäällikkö Sirpa Sundren.

– Jos sinulla on Android-käyttöjärjestelmää käyttävä puhelin ja Google Messages viestisovelluksena ja olet asioinut kanssamme lähiaikana, tarkistathan sovelluksen roskapostikansion. Älä myöskään merkkaa lähettäjää HYVAKS roskasisällöksi, Google Messages voi näissä tapauksissa estää viestien saapumisen jatkossa, Sundgren jatkaa.

Kutsukirjeet lähtevät oletuksena sähköisesti Suomi.fi-viestillä, mikäli olet tunnistautunut vahvasti Suomi.fi-palveluihin

Halutessaan voi valita Suomi.fi-viestien asetuksissa, että saa viestit paperipostina.

Mikäli sinulla on Suomi.fi-viestit käytössä, tarkasta, että Suomi.fi:ssä oleva sähköpostiosoite on sellainen, jota käytät. Ilmoitukset uusista saapuneista Suomi.fi-viesteistä lähtevät sähköpostitse. Tarkasta myös tarvittaessa puhelimesi ilmoitusasetukset, jotta saat ilmoitukset saapuneista viesteistä. Suosittelemme myös Suomi.fi-sovelluksen asentamista.

Viranomaispostin saa edelleen halutessaan paperisena

Mikäli henkilö ei ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöösi, lähetetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ajanvarauskirje edelleen paperisena. Vastaanottoajoista lähtee muistutustekstiviesti 3 vuorokautta ennen vastanottoaikaa.

Ne, jotka eivät voi käyttää digipalveluita, saavat jatkossakin viranomaispostin paperilla, elleivät itse valitse toisin. Sähköisten viestien vastaanottamisen voi myös keskeyttää ilmoittamalla asiasta, jolloin viestit lähetetään jälleen paperipostina. Paperipostin valinta on voimassa vähintään vuoden. Vuoden kuluttua henkilö ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit uudelleen käyttöön, kun hän seuraavan kerran tunnistautuu viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Jos hän ei tunnistaudu, viranomaisposti tulee paperisena myös vuoden määräajan jälkeen.

Suomi.fi-viestit ei tule käyttöön, jos et käytä viranomaisten sähköisiä palveluja. Silloin saat jatkossakin viranomaispostia paperisena. Asia ei koske alaikäisiä eikä edunvalvonnassa olevia.

Jos viranomaispostia ei halua vastaanottaa Suomi.fi-viesteihin, asiakas voi siirtyä Suomi.fi-viesteistä takaisin paperipostin vastaanottajaksi muuttamalla palvelun asetuksia tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalveluun arkisin kello 9–15 puhelimitse 0295 000.

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