Hason vastikkeiden korotukset jäävät vuonna 2027 selvästi viime vuosia maltillisemmiksi

Hason nykyisten kohteiden vastikkeiden keskimääräinen muutos 1.1.2027 alkaen on 2,68 prosenttia. Kun mukaan lasketaan kaksi syksyllä 2027 valmistuvaa uudiskohdetta, kaikkien kohteiden keskimääräinen muutos on 2,99 prosenttia.

Maltillinen vastikekehitys oli yksi vuoden 2027 taloussuunnittelun keskeisistä tavoitteista, ja jo kesäkuussa julkaistu budjettiluonnos ennakoi edellisiä vuosia merkittävästi pienempiä korotuksia. Samalla tavoitteena on ollut pitkäjänteisesti vahvistaa yhtiön taloudellista perustaa, turvata omakustannusperiaatteen toteutuminen ja pitää asumiskustannukset kilpailukykyisinä muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hason kohteiden keskivastike on kuukaudessa 15,49 euroa jyvitettyä neliötä kohden. Kun mukaan lasketaan myös valmistuvat uudiskohteet, kaikkien Hason kohteiden keskivastike on 15,54 euroa.

– Nyt vahvistettu vastiketaso on linjassa jo aiemmin viestimämme suunnan kanssa. Jatkamme määrätietoista työtä, jotta voimme tarjota kilpailukykyisiä ja hallittuja asumiskustannuksia asukkaillemme nyt ja myös tulevina vuosina, Hason toimitusjohtaja Harri Palviainen sanoo.

Vastiketarkastusten taustalla ovat viime vuosien kustannusten ja korkotason nousu. Yhtiö huomioi muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset myös jatkossa osana vastuullista taloudenhoitoa ja pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua.

Kohteiden vastikkeet huomioivat alueelliset ja kohdekohtaiset erot

Hasolla on vuoden 2027 lopussa 133 kohdetta. Vastikemuutokset vaihtelevat kohteittain, jolla varmistetaan, että jokainen kohde on vastiketasoltaan kilpailukykyinen ja houkutteleva. Vastikkeet ovat tyypillisesti korkeampia uusissa tai uudehkoissa kohteissa lähellä Helsingin kantakaupunkia.

Yhdeksässä Hason kohteessa vastikkeet säilyvät ennallaan tai muutos on hyvin pieni (0,1–0,3 %). Kahdessa kohteessa vastike alenee. Yhteensä noin kahdessa kolmasosassa kohteista korotus jää alle 3,1 prosentin. Muissa kohteissa korotukset vaihtelevat pääosin 3,2–4,1 prosentin välillä, ja yhdeksässä kohteessa suunniteltu korotus on 4,9 prosenttia.

– Tavoitteena on pitää vastikkeet kohtuuhintaisina ja kilpailukykyisinä eri puolilla Helsinkiä samalla, kun huolehdimme koko asuntokannan pitkäjänteisestä ylläpidosta, Harri Palviainen sanoo.

Asukkaat ovat osallistuneet kohteiden budjetointiin osana yhtiön budjetointiprosessia, ja kohdekohtaisia budjetteja on käsitelty asukastoimikunnissa. Asukastoimikuntien osallistuminen budjetointiin on tärkeä osa valmistelua ja auttaa huomioimaan kohteiden erilaiset tarpeet.

Keskeinen rooli Helsingin kohtuuhintaisen asumisen toteuttajana

Haso on Helsingin kaupungin omistama yleishyödyllinen toimija ja Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin sopivia ja kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja Helsingissä. Hasolla on noin 7 500 kotia eri puolilla kaupunkia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella: se ei tavoittele voittoa eikä maksa osinkoja omistajalleen. Vastikkeita peritään vain sen verran kuin toiminnan kulujen kattamiseksi ja yhtiön pitkäjänteiselle toiminnalle on tarpeen.

Yhtiö kehittää asumisoikeusasumista pitkäjänteisesti osana kaupungin asumisratkaisuja niin, että asumisen laatu, hallitut asumiskustannukset ja hyvä asukaskokemus muodostavat kestävän kokonaisuuden myös tuleville sukupolville.