Hason vastikkeiden korotukset jäävät vuonna 2027 selvästi viime vuosia maltillisemmiksi
8.10.2026 15:15:00 EEST | Helsingin Asumisoikeus Oy | Tiedote
Hason hallitus on vahvistanut 6.10.2026 pidetyssä kokouksessa vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ensi vuoden käyttövastikkeet. Kesällä esitetyn suunnitelman mukaisesti vastikkeiden kehitys vuonna 2027 on selvästi viime vuosia maltillisempaa. Suunnitelma vahvistaa Hason edellytyksiä tarjota hyvin hoidettuja koteja, laadukkaita palveluita ja kilpailukykyisiä asumiskustannuksia myös tulevina vuosina.
Hason nykyisten kohteiden vastikkeiden keskimääräinen muutos 1.1.2027 alkaen on 2,68 prosenttia. Kun mukaan lasketaan kaksi syksyllä 2027 valmistuvaa uudiskohdetta, kaikkien kohteiden keskimääräinen muutos on 2,99 prosenttia.
Maltillinen vastikekehitys oli yksi vuoden 2027 taloussuunnittelun keskeisistä tavoitteista, ja jo kesäkuussa julkaistu budjettiluonnos ennakoi edellisiä vuosia merkittävästi pienempiä korotuksia. Samalla tavoitteena on ollut pitkäjänteisesti vahvistaa yhtiön taloudellista perustaa, turvata omakustannusperiaatteen toteutuminen ja pitää asumiskustannukset kilpailukykyisinä muuttuneessa toimintaympäristössä.
Hason kohteiden keskivastike on kuukaudessa 15,49 euroa jyvitettyä neliötä kohden. Kun mukaan lasketaan myös valmistuvat uudiskohteet, kaikkien Hason kohteiden keskivastike on 15,54 euroa.
– Nyt vahvistettu vastiketaso on linjassa jo aiemmin viestimämme suunnan kanssa. Jatkamme määrätietoista työtä, jotta voimme tarjota kilpailukykyisiä ja hallittuja asumiskustannuksia asukkaillemme nyt ja myös tulevina vuosina, Hason toimitusjohtaja Harri Palviainen sanoo.
Vastiketarkastusten taustalla ovat viime vuosien kustannusten ja korkotason nousu. Yhtiö huomioi muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset myös jatkossa osana vastuullista taloudenhoitoa ja pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua.
Kohteiden vastikkeet huomioivat alueelliset ja kohdekohtaiset erot
Hasolla on vuoden 2027 lopussa 133 kohdetta. Vastikemuutokset vaihtelevat kohteittain, jolla varmistetaan, että jokainen kohde on vastiketasoltaan kilpailukykyinen ja houkutteleva. Vastikkeet ovat tyypillisesti korkeampia uusissa tai uudehkoissa kohteissa lähellä Helsingin kantakaupunkia.
Yhdeksässä Hason kohteessa vastikkeet säilyvät ennallaan tai muutos on hyvin pieni (0,1–0,3 %). Kahdessa kohteessa vastike alenee. Yhteensä noin kahdessa kolmasosassa kohteista korotus jää alle 3,1 prosentin. Muissa kohteissa korotukset vaihtelevat pääosin 3,2–4,1 prosentin välillä, ja yhdeksässä kohteessa suunniteltu korotus on 4,9 prosenttia.
– Tavoitteena on pitää vastikkeet kohtuuhintaisina ja kilpailukykyisinä eri puolilla Helsinkiä samalla, kun huolehdimme koko asuntokannan pitkäjänteisestä ylläpidosta, Harri Palviainen sanoo.
Asukkaat ovat osallistuneet kohteiden budjetointiin osana yhtiön budjetointiprosessia, ja kohdekohtaisia budjetteja on käsitelty asukastoimikunnissa. Asukastoimikuntien osallistuminen budjetointiin on tärkeä osa valmistelua ja auttaa huomioimaan kohteiden erilaiset tarpeet.
Keskeinen rooli Helsingin kohtuuhintaisen asumisen toteuttajana
Haso on Helsingin kaupungin omistama yleishyödyllinen toimija ja Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin sopivia ja kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja Helsingissä. Hasolla on noin 7 500 kotia eri puolilla kaupunkia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella: se ei tavoittele voittoa eikä maksa osinkoja omistajalleen. Vastikkeita peritään vain sen verran kuin toiminnan kulujen kattamiseksi ja yhtiön pitkäjänteiselle toiminnalle on tarpeen.
Yhtiö kehittää asumisoikeusasumista pitkäjänteisesti osana kaupungin asumisratkaisuja niin, että asumisen laatu, hallitut asumiskustannukset ja hyvä asukaskokemus muodostavat kestävän kokonaisuuden myös tuleville sukupolville.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri PalviainenToimitusjohtajaHelsingin Asumisoikeus OyPuh:+358500967744harri.palviainen@haso.fi
Linkit
Haso tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja helsinkiläisille. Helsingin kaupungin omistaman yhtiön noin 7 500 asuntoa sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja tarjoavat kodin jo yli 12 500 asukkaalle.
Asumisoikeusasuminen on huoleton vuokra-asumisen ja omistusasumisen hyvät puolet yhdistävä asumismuoto. Lue lisää asumisoikeuskodeistamme ja niiden hakemisesta osoitteesta haso.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Asumisoikeus Oy
Haso valmistelee vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa – tavoitteena kilpailukykyiset asumiskustannukset ja pitkäjänteinen kehitys25.6.2026 09:26:19 EEST | Tiedote
Helsingin Asumisoikeus Oy (Haso) valmistelee parhaillaan vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa asukkaille hyvin hoidetut kodit ja kilpailukykyiset asumiskustannukset myös tulevina vuosina. Budjettiluonnoksen mukaan nykyisten kohteiden keskivastike nousee vuonna 2027 keskimäärin 2,78 prosenttia, mikä on selvästi maltillisempi korotus kuin viime vuosina.
Hasolla on keskeinen rooli kasvavan Helsingin kohtuuhintaisessa asumisessa17.6.2026 13:00:46 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki on päivittänyt Helsingin Asumisoikeus Oy:n omistajastrategian. Päivitetyssä omistajastrategiassa Haso kuuluu kaupungin strategisesti merkittävien yhtiöiden salkkuun, ja kaupungin omistus yhtiössä säilyy jatkossakin 100-prosenttisena.
Haso toimintamallin uudistus etenee2.6.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Helsingin Asumisoikeus Oy etenee laaja-alaisessa organisatorisessa ja operatiivisessa uudistuksessaan. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön omaa asiantuntijuutta, selkeyttää toimintamalleja ja parantaa asukkaiden palvelukokemusta pitkäjänteisesti. Henkilöstön rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä.
Haso lausui asumisoikeuslain muutoksista ja kehittää alaa aktiivisesti20.5.2026 13:30:12 EEST | Tiedote
Asumisoikeusasuminen on tärkeä osa kasvavan Helsingin ja koko Suomen kohtuuhintaista asumistarjontaa myös tulevaisuudessa. Helsingin Asumisoikeus Oy on antanut lausunnon ympäristöministeriön valmistelemista asumisoikeuslakimuutoksista ja osallistuu aktiivisesti asumisoikeusasumisen sekä sen toimintaympäristön kehittämiseen valtakunnallisessa yhteistyössä.
Hason johtoryhmän vastuualueita tarkennetaan ja yhtiön taloustoimintoja vahvistetaan4.12.2025 13:30:00 EET | Tiedote
Haso on rakenteiden ja talouden kehittämisvaiheessa, jossa luodaan pohjaa tulevien vuosien toimintamallille. Kehitystyö auttaa yhtiötä etenemään kohti vakaata ja ennakoitavaa tulevaisuutta kohtuuhintaisen ja asukaslähtöisen asumisoikeusasumisen tarjoajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme