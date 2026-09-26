Ministeriön datakeskusten takia sorvaama lakimuutos uhkaa lisätä fossiilisen energian rakentamista

“Lakiesitys olisi tässä muodossa toteutuessaan vakava takaisku Suomen sähköntuotannon puhtaudelle, sillä maakaasua tai muuta fossiilista energiaa ei ole rajattu luonnoksesta pois. Datakeskusten valtavaa sähköntarvetta tai sen joustoja ei pidä perustaa fossiiliselle energialle – tämä olisi täydessä ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.

Muutos lisäisi sähkömarkkinalakiin etusijamenettelyn, joka ratkaisisi, missä järjestyksessä hankkeet pääsevät liittymään sähköverkkoon, kun kapasiteetti ei riitä kaikille.

Tarjouspyynnöt sijoitettaisiin neljään etusijaryhmään liittymän tehon ja käyttötarkoituksen perusteella. Käytännössä lakiluonnokseen sisältyvä joustositoumus tarkoittaa, että suurten sähkönkäyttäjien, kuten datakeskusten, olisi mahdollista parantaa asemiaan tarjouskilpailussa sitoutumalla kattamaan osan sähkönkulutuksestaan uudella sähköntuotannolla. Muutosesitys hyväksyy joustositoumuksen uudeksi sähköntuotannoksi myös fossiilisen energian.

Lakimuutokseen sisältyvä joustositoumus loisi näin datakeskushankkeille kannustimen rakentaa keskusten yhteyteen maakaasuvoimaloita, joilla ne voisivat täyttää lain vaatimukset keskeytyksittä käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetista.

Lakiluonnoksen joustositoumuksessa ei toteudu teknologianeutraalius, sillä akut eivät vaikuta kelpaavan joustoiksi. Sitoumus edellyttää kykyä tuottaa sähköä keskeytyksettä, eikä akkuvarasto todennäköisesti täyttäisi tätä vaatimusta. Myöskään sähkönkulutuksen vähentäminen ei luonnoksen mukaan kelpaa, sillä kulutusjoustolla tarkoitetaan luonnoksessa datakeskuksen oman voimalan tehon nostamista. Sen sijaan kaasuverkon ministeriö mainitsee perusteluissa mahdollisuutena.

“Lakiluonnos sulkee puhtaat joustoratkaisut ulos ja kutsuu kaasuvoimalat sisään. Suomi on datakeskusten suhteen tienristeyksessä. Nyt on tärkeää tehdä periaatteellinen linjaus, että datakeskusbuumi ei johda fossiilisen tuotannon lisäämiseen”, Sipiläinen sanoo.

Greenpeace toteaa lausunnossaan, että uutta fossiilista sähköntuotantokapasiteettia ei tulisi hyväksyä joustositoumuksen täyttämiseksi. Joustositoumus tulee ensisijaisesti täyttää kulutusjoustolla, sähkövarastoilla kuten akuilla, ja uusiutuvaan energiaan perustuvilla ratkaisuilla. Fossiilinen tuotanto voisi olla hyväksyttävää vain viimeisenä vaihtoehtona ja silloinkin ainoastaan varavoimana. Lisäksi esityksen ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointia on täydennettävä ennen esityksen etenemistä eduskuntaan.