Tilastokeskus

Asuntojen vuokrat yhä laskussa pääkaupunkiseudulla – Vantaan alamäki suurista kaupungeista jyrkin

15.10.2026 08:02:28 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

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Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat jatkoivat laskuaan heinä-syyskuussa etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen reunamilla, vaikka lasku vuotta aiemmasta hidastui edellisestä vuosineljänneksestä. Rovaniemi pysyi nousijoiden kärkisijalla.

Vuokrat laskivat nyt eniten Porvoossa, 1,2 %, Keravalla, 1,0 %, ja Vantaalla, 0,9 %, selviää asuntojen vuokrat -tilaston tiedoista. Samoissa kaupungeissa nähtiin selkein alamäki myös huhti-kesäkuussa, mutta nyt lasku vuotta aiempaan verrattuna oli hitaampaa kuin silloin. 

”Vaikka Vantaan vuokrat laskivat edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, näyttäisi lasku loiventuneen erityisesti isoimpien asuntojen kohdalla”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen. 

Pääkaupunkiseudulla lasku oli keskimäärin 0,3 %, mutta sen ulkopuolella vuokrat puolestaan nousivat keskimäärin 0,4 % vuodentakaisesta. Kuluvan vuoden kaikilla neljänneksillä tuntuvin vuosinousu on tilastoitu Rovaniemellä ja kakkosena on pysynyt Vaasa. 

”Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu Rovaniemellä edelleen vahvana. Vuokrat nousivat siellä koko maan vertailussa eniten kaikenkokoisissa asunnoissa”, Korhonen toteaa. 

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