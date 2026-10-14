Asuntojen vuokrat yhä laskussa pääkaupunkiseudulla – Vantaan alamäki suurista kaupungeista jyrkin

Vuokrat laskivat nyt eniten Porvoossa, 1,2 %, Keravalla, 1,0 %, ja Vantaalla, 0,9 %, selviää asuntojen vuokrat -tilaston tiedoista. Samoissa kaupungeissa nähtiin selkein alamäki myös huhti-kesäkuussa, mutta nyt lasku vuotta aiempaan verrattuna oli hitaampaa kuin silloin.

”Vaikka Vantaan vuokrat laskivat edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, näyttäisi lasku loiventuneen erityisesti isoimpien asuntojen kohdalla”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen.

Pääkaupunkiseudulla lasku oli keskimäärin 0,3 %, mutta sen ulkopuolella vuokrat puolestaan nousivat keskimäärin 0,4 % vuodentakaisesta. Kuluvan vuoden kaikilla neljänneksillä tuntuvin vuosinousu on tilastoitu Rovaniemellä ja kakkosena on pysynyt Vaasa.

”Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu Rovaniemellä edelleen vahvana. Vuokrat nousivat siellä koko maan vertailussa eniten kaikenkokoisissa asunnoissa”, Korhonen toteaa.