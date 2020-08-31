Lentävä lautanen -ruokakulttuuripalkinto ravintola Kosmokselle
22.10.2026 13:00:00 EEST | ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö sr. | Tiedote
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö, ELO-säätiö, jakaa vuosittain Lentävä lautanen -palkinnon. Säätiö haluaa vuotuisella palkinnolla kunnioittaa suomalaisen ruokakulttuurin tekijöitä ja tekoja. Vuodesta 2014 alkaen jaettujen Lentävä lautanen -palkintojen saajat valitsee ELO-säätiön säätiön hallitus. Tänä vuonna palkinnon saa ravintola Kosmos, joka on jo 102 vuoden ajan vaalinut suomalaista ruokakulttuuria. Palkinto jaetaan 22.10.2026 iltapäivällä Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailuiden yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.
Ravintola Kosmos palvelee asiakkaitaan suomalaista ruoka- ja ravintolakulttuuria kunnioittaen. Asiakas voi valita lautaselleen silakkaa, kateenkorvaa, munuaisia ja tietenkin legendaarisen jälkiruoka-annoksen; ohukaiset mansikkahillolla ja kermavaahdolla. Historiallisen hyvä palvelu on vuosikymmenestä toiseen onnistunut yhdistelmä perinteitä ja rentoa lähestymistä alkaen vahtimestaripalveluista saliin ja ravintolaelämyksen jälkeen takaisin vahtimestaripalveluihin.
ELO-säätiö haluaa Lentävä lautanen -palkinnolla osoittaa arvostusta myös Hepolampien perheyritystä kohtaan. Ravintola Kosmosta ovat johtaneet perustaja Yrjö Lindforsin puoliso Aino, tytär Katri, tämän veljentytär Irina ja nyt neljännessä sukupolvessa Irinan tytär Kiira Hepolampi. He ovat johtaneet ravintolaa alkuperäisen, mutkattoman ja avarakatseisen liikeidean mukaisesti: palvella ”tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä, sivistyneistöä ja tavallista kansaa”.
Kosmos on sijainnut avautumisestaan saakka samassa osoitteessa, ja sen ravintolasalin ainutlaatuinen sisustus on suunniteltu jo 1930-luvulla. Saliin kuuluu ruokakulttuurin lisäksi olennaisena osana kuvataide, sillä Kosmos tunnettiin etenkin 1950- ja 1960-luvuilla ”kulttuurikapakkana”.
Ravintola Kosmoksen historiaan voi tutustua myös Laura Kolben kirjan Kosmos: Ravintola ja perhe 1924–2024-kirjan avulla.
Aiemmin Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinnon ovat saaneet muun muassa suomalainen kotitalousopettaja, Turun kaupunki, keittiömestari Markus Maulavirta, Perhon ravintola-alan koulutus, keittiömestari Ari Ruoho, ruoka-alan vaikuttaja Eeropekka Rislakki, Ulkoministeriö, kauppias Markku Hautala, John Nurmisen säätiön lähikalahanke, nollahävikkiravintola Nolla sekä suomalaista ruokakulttuuria uudistanut ravintola Finnjävel.
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Yhteyshenkilöt
ELO-säätiön hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman
peter.fredman(@)fredmangroup.com
050 401 1616
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ELO-säätiö
ELO-säätiö - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö sr. on vuonna 2009 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen. ELO-säätiö kokoaa suomalaisen ruoka-, juoma- ja ravintola- kulttuurin parhaat tekijät, palvelut ja tuotteet yhteen. Innostamme yhteistyöhön, verkostoja, vaikutamme, viestimme sekä yhdistämme osaamista lisäten ruokakulttuurimme arvostusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Nostamme esiin suomalaisten ravintola-ammattilaisten osaamista. Palkitsemme vuosittain alan rohkeita edelläkävijöitä Lentäva lautanen -ruokakulttuuripalkinnolla.
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