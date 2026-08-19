Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kodintekniikka-ala julkistaa vuoden tuotteet ke 21.10.
19.10.2026 12:34:02 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Kodintekniikka-alan vuoden tuote 2026 -palkinnot julkistetaan alan gaalassa keskiviikkona 21.10.2026. Palkinnot jaetaan nyt ensimmäistä kertaa laitekategorioittain yhdeksässä sarjassa. Lisäksi jaetaan kolme erikoispalkintoa: voittajien voittaja, vuoden ilmiö ja vuoden joululahja.
Kategoriat ovat viihdelaite, audiolaite, puhelin, puettava laite, pieni kodinkone, iso kodinkone, pelaaminen, tietotekniikka sekä terveys, kauneus ja hyvinvointi.
Voittajat on valinnut kaupan asiantuntijaraati, jossa ovat edustettuina Power, Gigantti, SOK, DNA ja Verkkokauppa.com.
Toimitukset voivat pyytää voittajatiedotteen ja lisätietoa ennakkoon. Voittajat julkaistaan keskiviikkona 21.10. klo 21.30.
Ennakkotiedot
Ilona Vuori, johtava viestintäasiantuntija & raadin puheenjohtaja, ETKO ry
+358 50 412 1029
ilona.vuori@etu.fi
Yhteyshenkilöt
Ilona VuoriJohtava viestintäasiantuntijaETKO ryPuh:+358 50 412 1029ilona.vuori@etu.fi
Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
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