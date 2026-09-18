MEKO

Kutsu medialle: Nopeampi varaosapalvelu lähemmäs korjaamoja – tervetuloa MEKOn uusien aluetukkujen avajaisiin 22.10. Raisioon ja 29.10. Lahteen

19.10.2026 12:31:59 EEST | MEKO | Tiedote

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MEKO Finland kutsuu median edustajat Raision ja Lahden uusien paikallisten aluetukkujen avajaisiin torstaina 22.10. ja torstaina 29.10.2026.

Uudet aluetukut vahvistavat MEKOn paikallista palveluverkostoa erityisesti Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Korjaamoille varaosien saatavuus on keskeinen osa työn sujuvuutta: tarvittavan osan odottaminen voi viivästyttää korjausta ja pitää ajoneuvon pois liikenteestä.

Paikallisella tukkutoiminnalla ja aluetukuista käsin operoitavilla nopeilla toimituksilla MEKO vastaa alueiden korjaamojen ja autoalan ammattilaisten tarpeisiin.

“Raision ja Lahden aluetukuissa on jatkossa molemmissa sekä kevyen että raskaan kaluston varaosavalikoimaa.  Entistä parempi alueellinen palvelu ja paikallinen valikoima tuo Raisioon kevyen kalustolle 16000 tuotenimikkeen ja Lahteen 21000 nimikkeen valikoiman.  Tukut palvelevat myös raskaan kaluston ammattilaisia ja tavoitteena on kasvattaa raskaan puolen valikoima nopeasti yli 4 000 nimikkeeseen. Kun osat ovat saatavilla nopeasti ja läheltä, kalusto päästään korjaamaan nopeammin ja sen saa nopeammin takaisin tien päälle”, MEKOn kaupallinen johtaja Timo Seppä kertoo. 

Avajaisissa media pääsee tutustumaan uusiin tiloihin Raisiossa ja Lahdessa ja näkemään paikallisen varaosapalvelun toimintaa. Lisäksi avajaisissa on tuote-esittelyjä, tarjolla on pientä purtavaa ja mahdollisuus tavata MEKOn asiantuntijoita.  Haastattelut MEKO Finlandin asiantuntijoiden kanssa voidaan sopia ennakkoon. 

Raision aluetukun avajaiset
Torstai 22.10.2026 klo 12–18
Kuninkaanväylä 35 A, 21280 Raisio

Lahden aluetukun avajaiset
Torstai 29.10.2026 klo 11-18
Alavankatu 3, 15610 Lahti

Ilmoittautumiset, haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
Leena Honkajuuri
MEKO Finland, viestintä
leena.honkajuuri@fi.meko.com
040 195 5943

Ilmoitathan, kumpaan tapahtumaan osallistut ja toivotko erillistä haastattelua. Tervetuloa!

Avainsanat

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Aiemmin Koivunen Oy:nä tunnettu MEKO Finland on osa Pohjois-Euroopan johtavaa riippumattoman autoalan jälkimarkkinoiden toimijaa ja yksi Suomen merkittävimmistä autovaraosien maahantuojista. Varaosien maahantuonnin ja tukkutoiminnan lisäksi MEKO tunnetaan korjaamoketjuistaan Fixus, Mekonomen, MECA Truck, Ykkösketju ja Bosch Car Service. 

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