Laaja keräys viittomakielistä aineistoa Suomalaiseen verkkoarkistoon
20.10.2026 13:55:29 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Teemakeräyksessä tallennettiin suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä olevia videoita sekä verkkosivuja.
Kansalliskirjasto on yhdessä Kuurojen Liiton Viittomakielisen Kirjaston kanssa tehnyt viittomakielisiin internet-sisältöihin liittyvän verkkokeräyksen. Tallennuksessa on kerätty Viittomakielisen kirjaston tuottamia sisältöjä sekä muita verkkoaineistoja viranomaisilta, julkisilta toimijoilta ja yksityishenkilöiltä. Laajuudessaan viittomakielisten sisältöjen keräys on ainutlaatuinen Suomalaisessa verkkoarkistossa.
Keräyksessä on keskitytty suomalaisella sekä suomenruotsalaisella viittomakielellä tehtyihin videosisältöihin. Videoihin on valittu muun muassa ohjeistuksia ja käännöksiä, viittomakielisiä verkko-TV-ohjelmia, keskusteluohjelmia sekä yksityishenkilöiden sosiaaliseen mediaan tuottamia videoita, kuten runoja ja humoristisia lyhytvideoita.
Valittu aineisto yllätti moninaisuudellaan
Viittomakielisten verkkoaineistojen määrä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti, koska internet on tarjonnut helpon ja edullisen väylän julkaista viittomakielisiä sisältöjä videoina. Aineistoja on valittu ja tallennettu monipuolisesti eri toimijoiden verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Mukana on Viittomakielisen kirjaston, Yle Areenan, eri järjestöjen, julkishallinnon sekä yksityisten toimijoiden sisältöjä. Mukaan on otettu myös sosiaalisen median eri kanavissa olevia viittomakieltä sisältäviä postauksia. Tallennettuja videoita sekä verkkosivuja on yhteensä yli 1600 kappaletta.
Kuurojen Liiton johtaja Kaisa Alanteen mukaan hankkeessa pyrittiin kartoittamaan verkossa suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä keräysaikana julkisena olleita sisältöjä ja valitsemaan niistä mahdollisimman laaja ja kattava otos tallennettavaksi. Alanne kertoo yhteistyön Kansalliskirjaston kanssa sujuneen erinomaisesti ja iloitsevansa siitä, miten paljon aineistoa voitiin tallentaa tulevia sukupolvia ja tutkijoita varten. Verkkoarkistoon kootut videot antavat hänen mukaansa erinomaisen kuvan verkossa avoimesti kaikkien saatavilla olleista viittomakielisistä sisällöistä sekä kielen että aihepiirien osalta.
Kansalliskirjaston tietoasiantuntija Sanna Haukkalan mukaan valittu aineisto yllätti moninaisuudellaan. Lisäksi viittomakielisen sisällön levityskanavat olivat muita kuin lyhytvideosisältöihin yleensä keskittyneet sosiaalisen median alustat. Myös videoiden tallentaminen vaati vakiintuneiden työtapojen päivittämistä.
Aineistot ovat tutkittavissa vapaakappaletyöasemilla eri puolilla Suomea
Viittomakielisten aineistojen teemakeräys toteuttaa Kansalliskirjaston verkkoaineistojen keräyssuunnitelman 2025–2028 mukaista erilaisten videosisältöjen tallentamisen selvittämistä. Keräyksessä tallennettiin videosisältöä poikkeuksellisen monipuolisesti erilaisista lähteistä ja erilaisin tallennustavoin.
Keräykseen valittujen sisältöjen osoitteet ovat selattavissa Suomalaisen verkkoarkiston hakemistossa. Suomalaiseen verkkoarkistoon tallennetut aineistot ovat tutkittavissa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti vapaakappaletyöasemilla kaikissa vapaakappalekirjastoissa eri puolella Suomea, Eduskunnan kirjastossa sekä Taide- ja kulttuurivirastossa (Kuvi).
Kansalliskirjasto on kerännyt verkkoaineistoja vuodesta 2006 lähtien, jolloin tekijänoikeuslaki antoi oikeuden tallentaa aineistoja tietoverkoista. Kotimaisen julkaisutuotannon tallettamista koskeva laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) on velvoittanut Kansalliskirjastoa tallentamaan suomalaisia verkkoaineistoja vuodesta 2008.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna HaukkalatietoasiantuntijaKansalliskirjastosanna.haukkala@helsinki.fi
Aija VahtolapalvelupäällikköKansalliskirjastoaija.vahtola@helsinki.fi
Riitta Vivolin-KaréntuottajaViittomakielinen kirjasto / Kuurojen Liittoriitta.vivolin-karen@kuurojenliitto.fi
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