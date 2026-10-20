Talousarvioesitys: Palveluihin mittavia läpimurtoparannuksia ja lisärekrytointeja keskeisiin palveluihin
21.10.2026 15:30:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) on tänään julkistanut hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2029. Tiukan uudistusohjelman ansiosta VAKE pystyy kattamaan kertyneet alijäämät kuluvana vuotena, mikä mahdollistaa lähivuosina mittavat läpimurtoparannukset asiakkaiden palveluihin. Jatkuvasti kasvavana alueena VAKE pystyy nyt myös hallittuihin lisärekrytointeihin. Talousarvio on 77,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
VAKE vastaa lähes 300 000 asukkaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialue toimii Suomen nopeimmin kasvavalla ja hyvin monimuotoisella kaupunkialueella. Palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti.
Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö luottaa silti siihen, että taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2029 palveluihin on helpompi päästä ja palvelut ovat vaikuttavampia.
“Talouden vakautuminen antaa meille mahdollisuuden palvelutason parantamiseen ja investointeihin, jotka rakentavat tulevaisuutta.”
Lähivuosien läpimurtoparannukset näkyvät alueen asukkaille
Tehokkaan uudistusohjelman ansiosta VAKE saa katettua vuoden 2026 aikana toiminnan alkuvaiheessa syntyneet alijäämät.
“Uudistusohjelma jatkuu vuoteen 2030, ja ohjelma keskittyy jatkossa erityisesti läpimurtoparannuksiin. Nämä ovat kunnianhimoisia lupauksia, joiden etenemisestä raportoimme päättäjille ja alueen asukkaille.”
Lähivuosien lupauksia ovat muun muassa se, että jokainen VAKEn palveluja käyttävä saa omalääkärin ja terveysasemalle pääsee nykyistä nopeammin. Lapset ja nuoret saavat mielenterveysapua ilman kohtuutonta odotusta, ja perheille tarjotaan tukea aikaisemmassa vaiheessa, jotta raskaampien palvelujen tarve vähenee. Ikääntyneiden kotiin vietäviä palveluita vahvistetaan. Digitaaliset palvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, ja teknologia sekä tekoäly vapauttavat ammattilaisten aikaa asiakkaille.
Uusia ammattilaisia keskeisiin palveluihin
Vuoden 2027 talousarvio mahdollistaa henkilöstön hallitun lisäämisen. Jos aluevaltuusto hyväksyy talousarvioesityksen, hyvinvointialueelle rekrytoidaan vuoden 2027 aikana reilut 230 uutta ammattilaista palvelujen saatavuuden kannalta keskeisiin tehtäviin: muun muassa terveysasemien vastaanottotoimintaan, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, vanhuspalveluihin sekä pelastustoimeen. Lisähenkilöstön avulla varmistetaan voimakkaasti kasvavan alueen laadukkaat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut myös tulevina vuosina.
Lisäksi talousarvio sisältää noin 200 uutta työntekijää, kun palveluita siirretään ostopalveluista omaksi toiminnaksi.
“Näiden taustalla on aina huolelliset laskelmat ja arvioinnit”, Aronkytö kertoo.
Oikeudenmukainen rahoitus seuraa palvelutarvetta
Hyvinvointialueen toimintakulut vuonna 2027 ovat talousarvioesityksen mukaan noin 1 378,2 miljoonaa euroa. Tästä HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon osuus on noin 389,9 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen arvioidaan olevan noin 1 318,0 miljoonaa euroa ja toimintatuottojen noin 142,0 miljoonaa euroa. Rahoituserien ja poistojen jälkeen vuoden 2027 talousarvio on noin 77,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
VAKE hyötyy Uudenmaan erillisratkaisusta, jossa vaativa erikoissairaanhoito on keskitetty HUSiin, ja alue voi keskittyä asukkaita lähellä olevien peruspalveluiden vahvistamiseen.
“Ensimmäiset toimintavuodet osoittavat, että Uudenmaan malli toimii erinomaisesti.”
VAKEn osalta rahoituksen taso on nyt lähtötilanteeseen verrattuna oikeudenmukaisempi, ja rahoitus seuraa paremmin kasvavan ja monimuotoisen alueen tarpeita.
“Valtion rahoitus hyvinvointialueille tulee todennäköisesti niukentumaan, ja myös me varaudumme tähän. Uudistusohjelmassamme on edelleen kahden prosentin vuotuinen tuottavuustavoite. Asukkaiden täytyy voida luottaa sotepe-palveluihin myös tiukemman rahoituksen keskellä. Olemme osoittaneet, että tuottavuutta ja palveluita voidaan parantaa yhtä aikaa”, Timo Aronkytö kiteyttää.
Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman 2027–2029 joulukuun kokouksessaan.
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Yhteyshenkilöt
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fiwww.vakehyva.fi/fi/medialle
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