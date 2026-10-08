Kutsu toimittajille: Eläkerahastoista Euroopan kasvun vauhdittajia? Jännitteisiin pureudutaan eläkealan eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n vuosikonferenssissa 29.10. Helsingissä

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan eläkealan eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n vuosikonferenssia torstaina 29.10. klo 13.00–16.30 julkisten alojen eläkevakuuttaja Kevan tiloissa Helsingissä (Unioninkatu 43). Työeläkevakuuttajat Tela ja Keva ovat konferenssin järjestäjäkumppanit.

Konferenssin alustajiin lukeutuu muiden muassa hollantilaisen Tilburgin yliopiston taloustieteen professori Onno Steenbek. Steenbek on perehtynyt julkisen sektorin tavoitteiden ja eläkerahastojen realiteettien yhteensovittamiseen. Hän myös edustaa hollantilaista APG Asset Management -eläkerahastoa, joka hallinnoi yli 600 miljardin euron eläkevaroja. Keskustelu eläkerahastojen roolista kasvun vauhdittajina on Steenbeekin mukaan Hollannissa siirtynyt yhä enemmän siihen, mikä rooli eläkevaroilla on esimerkiksi vihreässä siirtymässä tai puolustuksessa. Hollannissa ei enää kysytä "saako sijoittaa kotimaahan" vaan "miten kannattaa sijoittaa".

Myös Suomessa työeläkevakuuttajien sijoitukset kotimaahan ovat merkittävät. Telan tuoreen analyysin mukaan työeläkevakuuttajien sijoitukset kotimaisiin kasvuyrityksiin olivat viime vuonna 3,2 miljardia ja vahvassa kasvussa.

Kotimaista eläkedebattia avaavat alkupuheenvuoroissaan Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander ja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja Steenbeek ovat käytettävissä haastatteluita varten, yhteydenotot Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle: puh. 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi.

Myös eläkeiän nosto ja työurien pidentäminen puhuttavat konferenssissa

Entä työurien pidentäminen ikääntyvässä Euroopassa – mitä toimia tarvitaan työpaikoilla ja politiikassa, jotta ihmiset jatkavat työssä pitempään? Kuinka paljon voimme keskittyä vain eläkeikään? Tähänkin teemaan pureudutaan konferenssin keskusteluissa, joissa kuullaan asiantuntijoita niin eurooppalaisista eläkerahastoista, suomalaisista eläkevakuuttajista kuin muun muassa Euroopan komissiosta.

AEIP Annual Conference on kutsuvierastilaisuus. Toimittajat voivat ilmoittautua Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle: puh. 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi.

Konferenssin ohjelma löytyy Telan verkkosivuilta: https://www.tela.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat/aeip-annual-conference-2026/

Konferenssi on englanninkielinen.

AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection) on eurooppalainen eläke- ja sosiaaliturva-alan edunvalvontajärjestö, joka edustaa työntekijöiden ja työnantajien yhdessä hallinnoimia eläke- ja sosiaaliturvalaitoksia. Brysselissä toimiva järjestö tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä EU:n talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Tela on ollut AEIP:n jäsen vuodesta 2001.