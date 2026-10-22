Saamelaisten tarinat nousevat esiin Helsingin kaupunginmuseon ja Caisan näyttelyissä
22.10.2026 07:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingissä asuvien saamelaisten taide ja kokemukset ovat esillä Helsingin kaupunginmuseon ja Kulttuurikeskus Caisan uusissa näyttelyissä. Ne ovat osa Helsingin kaupungin ohjelmakokonaisuutta, joka tekee näkyväksi saamelaisten omia ääniä ja näkökulmia.
Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa, jonka historia ulottuu tuhansien vuosien taakse, myös Helsingin seudulla. Saamelaisuus ilmenee kaupungissa monin tavoin. Yhdistäviä tekijöitä ovat vahvat juuret sukuihin, saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin, mutta elämään kaupungissa liittyvät myös kysymykset identiteetistä, sen rakentamisesta ja omien juurten säilyttämisestä.
Helsingin kaupunginmuseossa 6. marraskuuta avautuva näyttely Yhteinen kylä kertoo saamelaisten elämästä tämän päivän Helsingissä. Näyttelyn aineistot ovat tuottaneet, valinneet ja näytteille asettaneet Helsingissä asuvat saamelaiset. Kuraattoriryhmän muodostavat Aimo Aikio, Laura Feodoroff, Helmi Hagelin ja Mari Gauriloff. Myös näyttelyn suunnittelijat arkkitehti Eveliina Sarapää ja graafinen suunnittelija Lotta Hagelin ovat saamelaisia.
Näyttelyä on edeltänyt dokumentointiprojekti, jossa saamelaiset ovat määritelleet itse, millaista aineistoa tallennetaan kaupungin yhteiseen muistiin. Dokumentoinnissa esille nousivat mm. monipaikkaisuus, tarve kielen ja kulttuurin siirtämiseen ja ylläpitämiseen sekä tarve toimia yhteiskunnassa näiden asioiden edistämiseksi.
Näyttelyssä käsitellään myös kaupunkisaamelaista identiteettiä, arkea, juhlaa ja saamelaisten historiaa Helsingin seudulla. Valokuvataiteilija Marja Helanderin kuvaamista muotokuvista välittyy helsinkiläisen saamelaisuuden rikas moninaisuus.
”Saamelaisten oikeus päättää itseään koskevista asioista on kirjattu Suomen perustuslakiin, mutta sekään ei aina takaa sitä, että näin tapahtuisi. Tässä projektissa vastuu sisällöstä ja toteutuksesta on ollut saamelaisilla. Museon rooli on ollut tukea meitä tässä tavoitteessa. Tämä on käänteentekevä konsepti museohistoriassa ja toivomme sen leviävän laajemmallekin”, Gauriloff kertoo.
"Moninaisuuden edistämisessä ei ole kyse vain siitä, mitä sisältöjä tuotamme, vaan myös siitä, miten niitä tuotetaan. Saamelaisyhteistyö auttaa meitä kehittämään yhteisölähtöisiä toimintatapoja, joissa yhteisön oma ääni, asiantuntemus ja näkökulmat ovat mukana alusta lähtien", kulttuuripalvelujen erityissuunnittelija Elisa Sarpo jatkaa.
Saamelaista nykytaidetta Kulttuurikeskus Caisassa
Kulttuurikeskus Caisassa avautuu 30. lokakuuta Kirsi M. Palton ja Jouni S. Laitin Litnát, lahka – Lempeästi, lujasti -näyttely, joka käsittelee surun, läheisyyden, rakkauden ja ulkopuolisuuden kaltaisia yleismaailmallisia kokemuksia.
Inarissa asuvat ja Utsjoelta lähtöisin olevat taiteilijat ovat luoneet tilateoksia ja patsaita, joiden lähtökohtina ovat duodjin eli saamenkäsityön tekniikat ja materiaalit. Teoksissaan he yhdistävät muun muassa pahkaa, puuta ja sarvea villaan, tekstiiliin, ruostuneeseen teräkseen ja muihin teollisiin materiaaleihin.
Saamelaiskulttuuria myös konserttilavoilla
Savoy-teatterissa 6. marraskuuta kuultava Giitu – Kiitos toimii samalla Yhteinen kylä -näyttelyn avajaiskonserttina. Konsertin kohokohta on uuden teoksen kantaesitys, jossa Ulla Pirttijärven joikuperinne kohtaa norjalaisyhtye Áššun sekä helsinkiläisen Ilma Vocal Ensemblen ilmaisun. Konsertti toteutetaan Savoy-teatterin ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyönä.
Saamelaismusiikkia kuullaan myös Helsingin kaupunginorkesterin ohjelmistossa. Musiikkitalossa järjestettävän Kohtaamisia-klubin vieraaksi saapuu 22. tammikuuta Ánnámáret eli Anna Näkkäläjärvi-Länsman, jonka musiikissa saamelainen joikuperinne käy vuoropuhelua nykyajan musiikillisen ilmaisun kanssa. Kohtaamisia-klubeille on vapaa pääsy.
Kokonaisuus on osa Helsingin kulttuuripalveluiden moninaisuusvisiota. Sen lähtökohtana on, että erilaiset helsinkiläiset voivat paitsi nähdä ja kokea kulttuuria myös itse vaikuttaa siihen, miten heidän kulttuurinsa, kokemuksensa ja tarinansa tulevat kerrotuiksi. Tavoitteena on luoda yhdessä tilaa yhteisöjen omalle taiteelle, tiedolle ja äänille.
Medialla on mahdollisuus tutustua kaupunginmuseon Yhteinen kylä -näyttelyyn ennakkoon ti-ke 3.–4.11.2026.
Haastattelu- ja kuvauspyynnöt:
viestintäsuunnittelija Roope Pokki
puh. 040 152 6479, roope.pokki@hel.fi
Kirsi M. Paltto & Jouni S. Laiti: Litnát, lahka – Lempeästi, lujasti
30.10.–28.11.2026
Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4 B)
Vapaa pääsy
Yhteinen kylä
6.11.2026–25.3.2027
Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16)
Vapaa pääsy
Giitu – Kiitos -konsertti
6.11.2026
Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48)
Liput 17–37 €
Kohtaamisia-klubi: Ráidu
22.1.2027
Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A)
Vapaa pääsy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roope PokkiviestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:09 310 38709Puh:+358 40 152 6479roope.pokki@hel.fi
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Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Senaatintorin kulmalla kaupungin vanhimmissa kortteleissa ja sinne on aina vapaa pääsy. Kaupunginmuseo on viiden museon elämyksellinen kokonaisuus, jossa jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.
Kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluu myös neljä muuta helsinkiläistä museota – Hakasalmen huvila, Ruiskumestarin talo, Duunarimuseo ja Ratikkamuseo.
Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa on noin miljoona valokuvaa ja 450 000 esinettä, ja se vaalii myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä sekä toimii Keski-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona.
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