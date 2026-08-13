Skarta Energy myy Nivalan Kurunpuhdon aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet Solarigolle
23.10.2026 09:31:52 EEST | Skarta Energy Oy | Tiedote
Skarta on myynyt Solarigolle Nivalan Kurunpuhtoon suunnitellun aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet. Aurinkovoimalan suunniteltu teho on noin 6 megawattia (MWp).
Kurunpuhdon aurinkovoimala on suunniteltu Kurunpuhdon teollisuusalueen yhteyteen, noin seitsemän hehtaarin alueelle. Skarta Energy on vastannut hankkeen kehittämisestä. Hanke myydään täysin luvitettuna.
Kurunpuhdon hanke on kehitetty vierivoimahankkeena. Käytännössä kyse on paikallisesta energiantuotannosta, jossa aurinkosähköä tuotetaan lähellä yksittäistä yritystä ja toimitetaan sen käyttöön yrityksen oman sähköliittymän kautta.
”Nivalan kaupungin ajatus energiayhteisöstä alkaa nyt konkretisoitua. On hienoa, että Solarigo vie hankkeen maaliin”, kertoo Skartan projektipäällikkö Suvi Kyllönen. ”Kiitos Nivalan kaupungille ja kaikille hankkeen valmistelussa mukana olleille hyvästä yhteistyöstä.”
Solarigo aloittaa välittömästi rakentamista valmistelevan suunnittelun. Aurinkovoimalan rakentaminen alkaa keväällä 2027 ja sähköntuotanto syksyllä 2027.
”Kurunpuhdon hanke tukee meidän strategiaamme rakentaa aiempaa suurempia aurinkovoimaloita suoraan yksittäisten käyttäjien tarpeisiin”, kertoo Solarigon hankekehityspäällikkö Tomi Rumpunen.
”Hankkeen sijainti on erinomainen. Viereen on rakenteilla biokaasulaitos, jonka käyttöön hankkeessa tuotettu aurinkosähkö toimitetaan.”
Skartan strategiana on keskittyä suurempiin, teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin. Siksi yhtiö myy kehittämiään pienempiä hankkeita uusille toteuttajille.
Yhteyshenkilöt
Suvi KyllönenProjektipäällikköSkarta Energy OyPuh:+358 50 599 9892suvi.kyllonen@skarta.fi
Kuvat
Skarta Energy on uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi. Skarta Energyn tavoitteena on saavuttaa 800 MWp:n aurinkovoimakapasiteetti omassa tuotannossaan vuoden 2030 loppuun mennessä. Lue lisää www.skarta.fi.
Solarigo Systems on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa, omistaa ja operoi suuria aurinko- ja hybridivoimaloita sekä myy aurinkosähköä yrityksille pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla. Yhtiö on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia. Lue lisää www.solarigo.fi
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