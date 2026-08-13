Skarta Energy myy Nivalan Kurunpuhdon aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet Solarigolle

Skartan Isosuon aurinkopuisto avataan tänään Utajärvellä – Turvetuotanto vaihtui yli 100 megawatin aurinkovoimaan 13.8.2026 07:50:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä avataan Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala. Skarta juhlii tänään puiston valmistumista yhdessä kumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa Utajärvellä. Kaikille avoin torijuhla alkaa Utajärven torilla klo 17.30.