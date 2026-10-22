Senaatti-kiinteistöt on myynyt Oulun vanhan lääninvankilan
22.10.2026 16:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan Oulun keskustassa Myllytullin alueella sijaitsevasta lääninvankilan kiinteistöstä. Kiinteistön on ostanut Y-K Heritage Oy perustettavan yhtiön lukuun. Uuden yhtiön nimeksi tulee Kiinteistö Oy Oulun Kruununvankila. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. punatiilinen lääninvankila laajennusosineen ja vuonna 1778 alkujaan kruununvankilaksi valmistunut Oxenstiernan talo. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön vankilakäyttö päättyi tammikuussa Oulun uuden vankilan valmistumisen myötä.
”Oulun vankila-alue on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka tilat taipuvat monenlaiseen käyttöön. Haluamme selvittää mahdollisuuksia niin toimisto- ja kulttuuritoimintaan kuin majoitukseenkin. Rakennusten laajat, monipuoliset tilat ja hyvä kunto tarjoavat tähän kiinnostavat lähtökohdat”, kertoo Kiinteistö Oy Oulun Kruununvankilan toimitusjohtaja Mariia Yrjö-Koskinen.
Myllytulli on vanhalle teollisuusalueelle rakennettu kaupunginosa Oulun keskustan tuntumassa Oulujoen läheisyydessä. Vankilan puistomainen ympäristö ja Oulujoen sekä Hupisaarten puistot tekevät sijainnista täydellisen yhdistelmän kaupungin sykettä ja ulkoilumahdollisuuksia.
”Hieno kohde saa nyt arvoisensa tulevaisuuden. Alueessa on valtavasti potentiaalia sijaintinsa ja kulttuurihistoriallisen merkityksensä ansiosta. Oululaisille lääninvankila on tietysti ollut tärkeä maamerkki, mutta toivottavasti se muodostuu nyt myös eläväksi osaksi kaupunkikulttuuria”, vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Laura Schrey.
Kohteen korjaus- ja investointitarpeet ja maaperävastuut siirtyivät kaupan myötä uuden omistajan vastuulle. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka edistäminen Oulun kaupungin kanssa jää ostajan tehtäväksi. Osa rakennuksista on kaavaluonnoksessa merkitty suojeltaviksi, ja alueelle on suunniteltu myös täydennysrakentamista.
Y-K Heritage Oy:n taustalla ovat Yrjö-Koskisen perheen omistama oululainen Hongisto Oy sekä hämeenlinnalainen Y-K Oy Finland.
Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
Myllytullin vankilan alue on merkittävä osa suomalaista vankilahistoriaa. Vankilatoiminta alueella alkoi jo 1700-luvun loppupuolella, ja vuonna 1885 valmistunut punatiilinen lääninvankila on yksi Oulun tunnetuimmista historiallisista maamerkeistä. Senaatti-kiinteistöt järjesti kesällä vankilan alueella opastettuja kierroksia, joissa tutustuttiin vankilan ja alueen historiaan sekä asukkaiden elämiin ja kohtaloihin. Oulun lääninvankila rakennettiin lääninarkkitehti L.I. Lindqvistin suunnitelmien mukaan. Vankilan pohjana käytettiin niihin aikoihin Euroopassa yleistynyttä philadelphialaista järjestelmää, jossa sellit sijoitettiin avonaisen käytävän varrelle. Miehet sijoitettiin kolmikerroksisiin etelä- ja pohjoissiipiin ja naiset länsisiiven kahteen ylimpään kerrokseen. Vankila rakennettiin alkujaan T-kirjaimen malliseksi, mutta sitä on laajennettu 1950- ja 1990-luvuilla.
”Vankilarakennuksessa on yli sata erilaista huonetta, hyvät sosiaalitilat, suuri puutyöluokka sekä keittiötilat. Alueen muissa rakennuksissa on muun muassa kahdeksan erillistä, siistiä kaksiota. Ne tarjoavat valmiin lähtökohdan majoituskäytön suunnitteluun. Majoitustoiminta voi olla ajankohtaista erityisesti tulevaisuudessa, kun Oulun seudulle rakennetaan datakeskuksia ja alueen palvelutarpeet kasvavat”, ideoi Mariia Yrjö-Koskinen.
Alueen vanhin rakennus on kruununvankilaksi valmistunut Oxenstiernan talo. Peltomaisemaan rakennetun talon vierelle nousi vuonna 1810 hirsirakenteinen putkarakennus. Lääninvankilan valmistumisen myötä entinen vankila ja putka saivat uudet käyttötarkoitukset vankilan virkailijoiden asuntoina. Myöhemmin rakennukset on muutettu toimistokäyttöön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura SchreySenaatti-kiinteistötPuh:040 536 1739laura.schrey@senaatti.fi
Petri Yrjö-Koskinenhallituksen puheenjohtajaY-K Heritage OyPuh:0502759petri@y-k.fi
Mariia Yrjö-KoskinentoimitusjohtajaKiinteistö Oy Oulun KruununvankilaPuh:040 8249326mariia.yk@hongisto.fi
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
GTK Mintecille rakennetaan uusi koetehdas Outokumpuun22.10.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Outokumpuun rakennetaan Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin käyttöön uusi noin 5 300 bruttoneliömetrin mineraali- ja kiertotalousmateriaalien koetehdas. Valtion toimitiloista vastaavan Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamassa hankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous. Rakennuksen peruskivi muurattiin työmaalla 22. lokakuuta.
Korjauksia mediassa esitettyihin tietoihin Valteri-työmaan alihankkijoista16.10.2026 14:35:00 EEST | Tiedote
Mediassa on laajasti uutisoitu Helsingissä sijaitsevan Valteri-koulun työmaan alihankkijoista. Uutisoinnissa on sekoitettu toisiinsa liittymättömiä asioita ja yrityksiä.
Senaatti-kiinteistöt selvittää Helsingissä sijaitsevan työmaan aliurakoitsijaan liittyviä epäselvyyksiä14.10.2026 16:21:49 EEST | Tiedote
Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valteri-koulun työmaalla kesällä 2026 toiminutta alihankkijaa epäillään palkanmaksuun liittyvistä epäselvyyksistä. Senaatti suhtautuu vakavasti väärinkäytösepäilyihin.
Senaatti-kiinteistöt ja Skanska esisopimukseen Mariankadun kiinteistökokonaisuudesta14.10.2026 13:22:46 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja Skanska ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Helsingin Kruununhaassa osoitteissa Mariankatu 9 ja 11 sijaitsevasta kiinteistökokonaisuudesta. Esisopimus mahdollistaa kokonaisuuden kehittämisen yhteistyössä tulevan ostajan, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa.
Senaatti-kiinteistöt käynnistää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Helsingin Viikin Talonpojanpuiston alueesta1.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun löytääkseen toteuttajakumppanin Talonpojanpuiston uuden alueen rakentamiseen. Talonpojanpuisto rakentuu pikaraitiolinjan varrelle Keski-Viikkiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme