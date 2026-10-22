Senaatti-kiinteistöt on myynyt Oulun vanhan lääninvankilan

”Oulun vankila-alue on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka tilat taipuvat monenlaiseen käyttöön. Haluamme selvittää mahdollisuuksia niin toimisto- ja kulttuuritoimintaan kuin majoitukseenkin. Rakennusten laajat, monipuoliset tilat ja hyvä kunto tarjoavat tähän kiinnostavat lähtökohdat”, kertoo Kiinteistö Oy Oulun Kruununvankilan toimitusjohtaja Mariia Yrjö-Koskinen.

Myllytulli on vanhalle teollisuusalueelle rakennettu kaupunginosa Oulun keskustan tuntumassa Oulujoen läheisyydessä. Vankilan puistomainen ympäristö ja Oulujoen sekä Hupisaarten puistot tekevät sijainnista täydellisen yhdistelmän kaupungin sykettä ja ulkoilumahdollisuuksia.

”Hieno kohde saa nyt arvoisensa tulevaisuuden. Alueessa on valtavasti potentiaalia sijaintinsa ja kulttuurihistoriallisen merkityksensä ansiosta. Oululaisille lääninvankila on tietysti ollut tärkeä maamerkki, mutta toivottavasti se muodostuu nyt myös eläväksi osaksi kaupunkikulttuuria”, vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Laura Schrey.

Kohteen korjaus- ja investointitarpeet ja maaperävastuut siirtyivät kaupan myötä uuden omistajan vastuulle. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka edistäminen Oulun kaupungin kanssa jää ostajan tehtäväksi. Osa rakennuksista on kaavaluonnoksessa merkitty suojeltaviksi, ja alueelle on suunniteltu myös täydennysrakentamista.

Y-K Heritage Oy:n taustalla ovat Yrjö-Koskisen perheen omistama oululainen Hongisto Oy sekä hämeenlinnalainen Y-K Oy Finland.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Myllytullin vankilan alue on merkittävä osa suomalaista vankilahistoriaa. Vankilatoiminta alueella alkoi jo 1700-luvun loppupuolella, ja vuonna 1885 valmistunut punatiilinen lääninvankila on yksi Oulun tunnetuimmista historiallisista maamerkeistä. Senaatti-kiinteistöt järjesti kesällä vankilan alueella opastettuja kierroksia, joissa tutustuttiin vankilan ja alueen historiaan sekä asukkaiden elämiin ja kohtaloihin. Oulun lääninvankila rakennettiin lääninarkkitehti L.I. Lindqvistin suunnitelmien mukaan. Vankilan pohjana käytettiin niihin aikoihin Euroopassa yleistynyttä philadelphialaista järjestelmää, jossa sellit sijoitettiin avonaisen käytävän varrelle. Miehet sijoitettiin kolmikerroksisiin etelä- ja pohjoissiipiin ja naiset länsisiiven kahteen ylimpään kerrokseen. Vankila rakennettiin alkujaan T-kirjaimen malliseksi, mutta sitä on laajennettu 1950- ja 1990-luvuilla.

”Vankilarakennuksessa on yli sata erilaista huonetta, hyvät sosiaalitilat, suuri puutyöluokka sekä keittiötilat. Alueen muissa rakennuksissa on muun muassa kahdeksan erillistä, siistiä kaksiota. Ne tarjoavat valmiin lähtökohdan majoituskäytön suunnitteluun. Majoitustoiminta voi olla ajankohtaista erityisesti tulevaisuudessa, kun Oulun seudulle rakennetaan datakeskuksia ja alueen palvelutarpeet kasvavat”, ideoi Mariia Yrjö-Koskinen.

Alueen vanhin rakennus on kruununvankilaksi valmistunut Oxenstiernan talo. Peltomaisemaan rakennetun talon vierelle nousi vuonna 1810 hirsirakenteinen putkarakennus. Lääninvankilan valmistumisen myötä entinen vankila ja putka saivat uudet käyttötarkoitukset vankilan virkailijoiden asuntoina. Myöhemmin rakennukset on muutettu toimistokäyttöön.