Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 22.10.2026
22.10.2026 17:27:33 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 22.10.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Nuorisojaosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2026 toiminta-avustuksia. Nuorisojaosto ei myöntänyt Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2026.
Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin nuorisotoiminnan avustusta saaneiden vuoden 2024 tilinpidontarkastusta.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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