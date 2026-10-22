Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 22.10.2026

22.10.2026 17:27:33 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 22.10.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.

Nuorisojaosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2026 toiminta-avustuksia. Nuorisojaosto ei myöntänyt Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2026.

Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin nuorisotoiminnan avustusta saaneiden vuoden 2024 tilinpidontarkastusta.

Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

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