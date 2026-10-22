Uusi Q&A-tietopaketti laittaa työeläkejärjestelmän sopeutuskeinot puntariin
23.10.2026 13:24:32 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Uutinen
Julkisuudessa on viime aikoina esitetty lukuisia keinoja, joilla työeläkejärjestelmästä toivotaan vetoapua valtiontalouden vahvistamiseksi. Keskustelua vauhdittavat entisestään valtiovarainministeriön ensi viikolla julkaistavat kartoitukset, jotka käsittelevät julkisen talouden sopeutusvaihtoehtoja. Telan uusi Q&A-tietopaketti kokoaa yhteen yleisimmät työeläkejärjestelmää koskevat ehdotukset ja arvioi niiden vaikutuksia valtiontalouteen ja työeläkkeiden kestävyyteen.
Työeläkkeet nousevat nyt julkisessa keskustelussa esiin ratkaisuna valtiontalouden haasteisiin. Valtiovarainministeriö julkaisee maanantaina 26.10. verokartoituksen sekä meno- ja rakennekartoituksen, joka on perinteisesti analysoinut erilaisia työeläkejärjestelmään kohdistuva toimenpiteitä.
Erilaiset työeläkejärjestelmään kohdistuvat sopeutustoimet vaikuttaisivat kuitenkin valtiontalouteen ja eläkkeisiin hyvin eri tavoin ja eri aikajänteillä. Tela on koostanut uuden Q&A-tietopaketin, jossa tarkastellaan työeläkejärjestelmään kohdistuvia ehdotuksia. Mitkä keinot vahvistaisivat valtiontaloutta nopeasti? Mitkä vaikuttaisivat vasta 20–30 vuoden päästä tai vielä myöhemmin? Millä edellytyksillä – ja millaisin mahdollisin sivuvaikutuksin – ehdotus vahvistaisi valtiontaloutta?
Keskustelua työeläkejärjestelmän sopeutustoimista haastaa eläkejärjestelmän osien ja vaikutusketjujen moninaisuus: kansan- ja takuueläkkeet, yrittäjien eläkejärjestelmä, palkansaajien työeläkejärjestelmä ja erilaiset eläkekarttumat kytkeytyvät valtiontalouteen eri tavoilla. Yksi muutos säästää rahaa suoraan valtion budjetista, toinen vahvistaa lähinnä työeläkejärjestelmän rahoitusasemaa ja kolmannen vaikutukset voivat näkyä vasta vuosikymmenten päästä.
Paketti käsittelee muun muassa indeksijäädytyksiä, eläkkeiden verotusta, eläkeiän nostoa, tutkinto- ja työttömyysjaksoilta karttuvia eläkkeitä sekä YEL-järjestelmää.
Tietopaketin tavoitteena on tarjota taustaa keskusteluun ja auttaa arvioimaan eri ehdotuksia niiden tosiasiallisten vaikutusten perusteella. Samalla se havainnollistaa ja nostaa esille yhden eläkekeskustelun keskeisen kysymyksen: keihin mahdolliset leikkaukset lopulta kohdistuvat? Leikataanko nykyisiltä eläkeläisiltä verotuksen tai indeksien kautta? Vai sahataanko nyt työssäkäyvien tulevasta eläketurvasta ja nostetaan heidän eläkeikäänsä?
Tämä valinta nostaa esille väistämättömän jatkokysymyksen: Jos jompaan kumpaan leikkuriin päädytään, niin kuka kerää siitä saatavat hedelmät? Velkainen valtiontalous ja sen lähitulevaisuuden haasteet? Tämän päivän työssäkäyvät, joiden eläkemaksut hieman alenevat ja ostovoima kasvaa? Vai pitäisikö hyötyjien sittenkin olla lapset ja tulevat sukupolvet, joiden tulevia työeläkemaksuja saisi näin pienemmiksi?
Tutustu työeläkejärjestelmän sopeutuskeinoja käsittelevään Q&A-tietopakettiin.
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Yhteyshenkilöt
Mikko Koskinenjohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:050 304 2007mikko.koskinen@tela.fi
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Työeläkevakuuttajat Tela
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Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
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