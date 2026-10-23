Hyrkkö VM:n kartoituksista: “Sopeutus ei ala puhtaalta pöydältä, lapset ja nuoret suojattava leikkauksilta”
26.10.2026 12:02:49 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi valtiovarainministeriön tänään julkaisemia meno- ja rakenne- sekä verokartoituksia. Hyrkön mukaan tulevan vaalikauden sopeutuksissa on ensin suojeltava niitä, jotka ovat jo maksaneet Orpon hallituksen leikkauksista kovimman hinnan.
Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen, joissa se esittelee laajan joukon vaihtoehtoisia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi. Hyrkkö kiittää virkamiehiä perusteellisesta työstä ja muistuttaa, että valinnat kuuluvat politiikoille.
– Valtiovarainministeriöllä ei tietenkään ole asiantuntemusta kaikista maailman asioista. Vastuullinen päätöksenteko edellyttää laajempaa analyysiä eri sopeutustoimien yhteiskunnallisista vaikutuksista, siis esimerkiksi vaikutuksista ympäristöön, lapsiperheköyhyyteen, nuorten tulevaisuususkoon tai sukupuolten tasa-arvoon, Hyrkkö sanoo.
Vihreät valmistelee parhaillaan Hyrkön johdolla omaa pakettia julkisen talouden vahvistamiseksi tulevalla vaalikaudella. Hyrkön mukaan Vihreiden lähtökohta talouden vahvistamiseen on turvata tuleville sukupolville kestävä hyvinvointivaltio ja elinkelpoinen planeetta.
– Haluamme Suomen, joka ottaa ympäristökriisit vakavasti ja joka on niiden ratkaisemiseen tähtääville yrityksille paras paikka syntyä ja kasvaa. Ja Suomen, jossa jokainen lapsi saa eväät hyvään elämään ja varakkaammat kantavat taakkaa heikommassa asemassa olevien sijaan, Hyrkkö linjaa.
Hyrkkö muistuttaa, että ensi kauden sopeutus ei ala puhtaalta pöydältä, vaan osa suomalaisista on jo kantanut kovaa taakkaa talouden sopeutuksista.
– Orpon hallitus on tietoisesti kasannut leikkauksia niiden niskaan, joilla on valmiiksi vähiten. Sama meno ei voi jatkua. Erityisesti lapset ja nuoret on syytä suojata leikkauksilta, Hyrkkö sanoo.
VM:n menokartoituksessa ikäluokkien pieneneminen nähdään mahdollisuutena vähentää koulutukseen käytettäviä määrärahoja.
— Vihreät näkee asian toisin. Ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat tulisi kohdentaa koulutuksen laadun vahvistamiseen. Pienellä maalla ei ole varaa päästää ketään putoamaan kelkasta, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö pitää hyvänä, että verokartoitus tuo myös verotuksen vaihtoehdot ja erilaiset anteliaat verotuet avoimesti keskusteluun.
– Verotoimilla pelottelu on kokoomuksella ja perussuomalaisilla lähtenyt lapasesta. Todellisuudessa veroja väistelevät ehdotukset tulevan kauden talouspolitiikasta eivät kertakaikkiaan ole uskottavia. Vihreille verotus ei ole mörkö, vaan keino turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus ja ohjata yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö kaipaa leikkauspuheiden rinnalle keskustelua siitä, miten taloudellisten haasteiden rinnalla vastataan esimerkiksi ekokriisien ja väestömurroksen kaltaisiin kohtalonkysymyksiin.
– Talouden tasapainottaminen on keino eikä päämäärä itsessään. Olennainen kysymys on, millaisen tulevaisuuden rakennamme Suomelle sitä tehdessämme, Hyrkkö päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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