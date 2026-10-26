Aluehallitus esittää alijäämien kattamissuunnitelman täsmennyksiä aluevaltuustolle

Suunnitelman tarkennukset liittyvät Keusoten hakemukseen alijäämien kattamisajan pidentämisestä. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueelta konkreettisempia talouden tasapainottamistoimia ja niiden vaikutusten arviointia.



Asia etenee aluevaltuuston päätettäväksi torstaina 29.10.2026. Valtuuston käsittelyn jälkeen Keusote täydentää valtiovarainministeriölle tekemäänsä hakemusta. Ministeriö päättää erikseen mahdollisen lisäajan myöntämisestä.



Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi ajankohtaiset katsaukset ja päätti muut kokouksen asiat esitysten mukaisesti.