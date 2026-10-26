Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallitus esittää alijäämien kattamissuunnitelman täsmennyksiä aluevaltuustolle

27.10.2026 11:30:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 27.10.2026. Kokouksen keskeisenä asiana oli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentaminen osana hyvinvointialueen talouden tasapainottamista.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi täsmennetyn suunnitelman, jonka tavoitteena on kattaa aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Suunnitelman tarkennukset liittyvät Keusoten hakemukseen alijäämien kattamisajan pidentämisestä. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueelta konkreettisempia talouden tasapainottamistoimia ja niiden vaikutusten arviointia.

Asia etenee aluevaltuuston päätettäväksi torstaina 29.10.2026. Valtuuston käsittelyn jälkeen Keusote täydentää valtiovarainministeriölle tekemäänsä hakemusta. Ministeriö päättää erikseen mahdollisen lisäajan myöntämisestä.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi ajankohtaiset katsaukset ja päätti muut kokouksen asiat esitysten mukaisesti.

Avainsanat

taloushyvinvointialuekeusotealijäämäaluevaltuustokeski-uudenmaan hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallitus käsitteli Keusoten talouden tasapainottamista ja palveluverkon kehittämistä14.10.2026 11:02:55 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 13. lokakuuta 2026. Kokouksen yhteydessä järjestettävässä iltakoulussa aluehallitus perehtyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentamiseen sekä palveluverkon kehittämisen valmisteluun. Lisäksi aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun Rajamäen terveysasemaa koskevasta valituksesta.

Keusoten Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito sai kiitosta asiakkailta – parhaat arviot Keusoten kotihoidon yksiköistä8.10.2026 09:31:53 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito ovat saaneet parhaat asiakasarviot Keusoten kotihoidon yksiköistä THL:n valtakunnallisessa Kerro palvelustasi 2026 -asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaat arvostavat erityisesti avun riittävyyttä, turvallisuuden tunnetta ja sitä, että heidän omat toiveensa huomioidaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye