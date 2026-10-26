Aluehallitus esittää alijäämien kattamissuunnitelman täsmennyksiä aluevaltuustolle
27.10.2026 11:30:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 27.10.2026. Kokouksen keskeisenä asiana oli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentaminen osana hyvinvointialueen talouden tasapainottamista.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi täsmennetyn suunnitelman, jonka tavoitteena on kattaa aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä.
Suunnitelman tarkennukset liittyvät Keusoten hakemukseen alijäämien kattamisajan pidentämisestä. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueelta konkreettisempia talouden tasapainottamistoimia ja niiden vaikutusten arviointia.
Asia etenee aluevaltuuston päätettäväksi torstaina 29.10.2026. Valtuuston käsittelyn jälkeen Keusote täydentää valtiovarainministeriölle tekemäänsä hakemusta. Ministeriö päättää erikseen mahdollisen lisäajan myöntämisestä.
Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi ajankohtaiset katsaukset ja päätti muut kokouksen asiat esitysten mukaisesti.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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