Kahdeksan vuotta 6G-tutkimusta Oulun yliopistossa huipentuu: 6G Summit nostaa esiin 6G:n tulevaisuuden

Viimeinen 6G Waves -numero käsittelee viestintäteknologioita, tekoälyn ohjaamia radioverkkoja, arktista testausta, avoimen lähdekoodin innovaatioita sekä eurooppalaista yhteistyötä, jotka yhdessä rakentavat tietä kohti 6G-aikakautta. Artikkeleissa käsitellään kasvavaa tarvetta viestintäinfrastruktuureille, jotka kykenevät ylläpitämään kriittisiä palveluita häiriötilanteissa, kuten kyberhyökkäysten, sähkökatkojen, äärisääilmiöiden ja haastavien toimintaympäristöjen aikana.

Oulun yliopistossa toimiva 6G Flagship on maailman ensimmäinen akateeminen 6G-tutkimusohjelma. Suomen Akatemian rahoittama ohjelma on rakentanut tulevaisuuden langattomien teknologioiden tieteellistä perustaa kansainvälisen tutkimuksen, yritysyhteistyön ja edistyksellisten testausympäristöjen avulla.

Tuoreessa numerossa tarkastellaan tulevaisuuden verkkojen keskeisiä painopisteitä: tekoälyä, kestävää kehitystä, yksityisyyden suojaa, ympäristön havainnointia radiosignaaleilla sekä mobiiliverkkojen resilienssiä. Sisällössä korostetaan Oulun 6G-testikeskuksen merkitystä puolustusalan toimijana ja yritysten testausympäristönä, joka yhdistää laboratoriotutkimuksen kenttätestaukseen, maa- ja satelliittiverkkojen hybridiyhteydet, siirrettävät verkot, reunalaskennan sekä verkottuneet miehittämättömät järjestelmät.

Uutisissa nousee esiin myös eurooppalainen tutkimusyhteistyö (EU:n Smart Networks and Services Joint Undertaking), jossa oululaisten rooli oli merkittävä puolessa (5/10) tutkimuksen osa-alueessa. Näihin kuuluivat muun muassa kestävät paristottomat IoT-ratkaisut, holografinen viestintä, tieteenrajat ylittävä kokeellinen tutkimus sekä 6G-verkkoarkkitehtuurit.

Vaikka 6G Waves -lehden julkaiseminen päättyy, sen keskeinen viesti on tulevaisuuteen katsova: 6G-tutkimus jatkuu, samoin siitä viestiminen.

”Lehden julkaiseminen päättyy, mutta muut viestintäkanavamme pidetään aktiivisina, sillä tutkimuskaan ei pääty, vaikka kahdeksan vuoden virstanpylväs tuleekin vastaan”, kirjoittavat päätoimittajat Katja Longhurst, Ville Wittenberg ja Sallamaari Syrjä.

Neljä numeerista nostoa 6G Flagshipin saavutuksista ajalta toukokuu 2018 – kesäkuu 2026:

4 875 vertaisarvioitua julkaisua

188 väitöskirjaa

527 yritysyhteistyökumppania

Yli miljoona 6G White Paper -julkaisujen latausta, lähes puoli miljoonaa väitöskirjojen latausta

Vuonna 2026 ohjelmassa työskenteli 525 asiantuntijaa 46 eri kansallisuudesta. Syntyneiden väitöskirjojen määrä vastaa reilusti yli 10 prosenttia Oulun yliopiston kaikkien vuosittaisten tohtorintutkintojen määrästä. Tämä on tutkimusohjelmalle poikkeuksellisen suuri tohtorikoulutuksellinen vaikutus. Tohtoreista enemmistö (53 %) asuu edelleen Oulussa ja kolme neljäsosaa on työllistynyt Suomeen.

Mitä 6G Summitissa tapahtuu ja miksi se on tärkeä?

Finlandia-talossa Helsingissä järjestettävä 6G Summit 2026 kokoaa yhteen johtavia tutkijoita, teknologiayrityksiä, päättäjiä ja rahoittajia Euroopasta ja Yhdysvalloista keskustelemaan 6G:n ja langattoman älykkyyden tulevaisuudesta. Tapahtuman järjestävät Business Finlandin 6G Bridge -ohjelma ja Oulun yliopiston 6G Flagship.

Ajankohta on erityisen merkittävä, sillä monet ensimmäisistä suurista 6G-tutkimusohjelmista ovat saavuttamassa konkreettisia tuloksia, joita voidaan alkaa soveltaa teollisuudessa. Tilaisuus tarjoaa foorumin keskeisten tutkimustulosten esittelyyn, tulevien tutkimusprioriteettien määrittelyyn sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen.

Keskusteluissa painottuvat tulevaisuuden digitaalisen infrastruktuurin kannalta keskeiset teemat:

tekoälyn hyödyntäminen verkoissa

eurooppalainen ja transatlanttinen yhteistyö

resilienssi ja turvallisuus

kestävä kehitys

avaruuspohjainen yhteydenpito

viestintäteknologioiden kasvava geopoliittinen merkitys

Puhujina on edustajia muun muassa Nokialta, NVIDIA:lta, Euroopan avaruusjärjestö ESA:lta, Yhdysvaltain National Science Foundationista, Euroopan komissiosta sekä Suomen valtionhallinnosta. Pääpuhujat ovat Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard ja NVIDIAn teleliiketoiminnan johtaja Ronnie Vasishta.

Huippukokous on tärkeä, koska 6G ei ole enää pelkkä tutkimusvisio. Tämän päivän päätökset teknologiakehityksestä, standardoinnista, sääntelystä ja investoinneista vaikuttavat tulevien viestintäverkkojen kehitykseen, digitaaliseen kilpailukykyyn, teolliseen innovointiin ja yhteiskuntien resilienssiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Tapahtuma korostaa Suomen johtavaa asemaa globaalissa 6G-kehityksessä ja tarjoaa foorumin, jossa teollisuus, tutkimus ja päätöksentekijät voivat yhdessä rakentaa seuraavan sukupolven langattomia teknologioita.

Oulun yliopiston 6G-tutkimuksen tulevaisuuden painopisteitä