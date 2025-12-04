EUROKOS avaa ensimmäisen myymälänsä Suomeen: suosittu kosmetiikkaketju tavoittelee kuluttajia eri hintaluokkien valikoimalla
29.10.2026 07:50:00 EET | Omnicom Media Group Finland | Tiedote
Liettualainen kosmetiikkaketju EUROKOS avaa ensimmäisen Suomen-myymälänsä kauppakeskus Itikseen Helsingissä 30. lokakuuta 2026. Samana päivänä avautuu myös ketjun verkkokauppa. Liettuassa noin 120 myymälän ketju tuo Suomeen konseptin, jossa eri hintaluokkien tuotevalikoima yhdistyy henkilökohtaiseen palveluun.
EUROKOSin valikoimaan kuuluu meikkejä, ihon- ja hiustenhoitotuotteita, tuoksuja sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteita eri hintaluokissa. Ketjun asiakaslupaus on Smart Beauty. Smart Prices.
Suomessa EUROKOS haluaa auttaa kuluttajia löytämään omiin tarpeisiinsa ja budjettiinsa sopivia tuotteita sekä helpottaa erilaisten vaihtoehtojen vertailua.
– Asiakkaan budjetti on meille tärkeä lähtökohta. Autamme asiakastamme löytämään sopivia vaihtoehtoja niin päivittäisiin perusostoksiin kuin hankintoihin, joihin hän haluaa panostaa enemmän. Henkilökohtainen palvelu tarkoittaa meille tarpeiden kuuntelemista ja tuotteiden vertailua yhdessä, kertoo EUROKOSin Suomen maajohtaja Kaidi Kask.
EUROKOS on samaa konsernia The Body Shop Suomen kanssa.
Tunnettuja tuotemerkkejä ja uusia löytöjä eri hintaluokissa
EUROKOSin valikoima yhdistää kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ja uusia löytöjä. Suomen valikoimaan kuuluvat esimerkiksi pidetyt Medicuben ihonhoitotuotteet ja AGE-R Booster Pro -kauneudenhoitolaite, Yves Rocherin hiustenhoitotuotteet sekä Cottagen vartalonhoitotuotteet.
Myymälässä asiakas voi pyytää apua tuotteiden valintaan omien mieltymystensä, tarpeidensa ja hintatoiveidensa perusteella.
– Haluamme, että asiakkaan on helppo kysyä ja vertailla eri vaihtoehtoja. Tavoitteenamme on tehdä kosmetiikkaostoksista helposti lähestyttäviä myös silloin, kun tuotemerkit tai tuotteet eivät ole ennestään tuttuja, Kask korostaa.
Suomen kosmetiikkamarkkinan kehitys tarjoaa uudelle toimijalle vahvasti kasvavan markkinan. Kaupan liiton huhtikuussa 2026 julkaiseman arvion mukaan Suomen kosmetiikan kuluttajamarkkina oli vuonna 2025 noin 1,44 miljardia euroa, ja markkinan ennustetaan kasvavan vuonna 2026 3,2 prosenttia.
Ihonhoitotuotteiden ja meikkien myynnin ennakoidaan kasvavan muuta markkinaa nopeammin.
Vuoteen 2031 mennessä Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry arvioi Suomen kosmetiikkamarkkinoiden kasvavan 1,71 miljardiin euroon.
Itiksen avaus näyttää suuntaa kasvulle Suomessa
EUROKOSin ensimmäinen myymälä avattiin Liettuan Kaunasissa vuonna 1999. Nykyisin ketjulla on Liettuassa noin 120 myymälää sekä verkkokauppa. Suomen-avauksessa hyödynnetään laajemman Kosmelita-konsernin aiempaa kokemusta Suomen markkinasta.
Kauppakeskus Itiksen myymälä edustaa EUROKOSin uutta myymäläkonseptia. Saman konseptin mukainen myymälä avattiin Vilnan Akropolis-kauppakeskukseen lokakuussa 2026.
Kaidi Kaskin mukaan Suomessa EUROKOSin ensimmäinen tavoite on tehdä ketjua tunnetuksi ja rakentaa pysyvää asiakaskuntaa. Asiakaspalautetta ja ostokäyttäytymistä hyödynnetään valikoiman ja palvelun kehittämisessä. Mahdollisista uusista myymälöistä päätetään Itiksen kokemusten ja tulosten perusteella.
– Ensimmäinen myymälä antaa meille erinomaisen mahdollisuuden oppia, mitä suomalaiset asiakkaat meiltä toivovat ja odottavat. Haluamme rakentaa kasvua sen pohjalta, millaiset tuotteet ja palvelu täällä koetaan hyödyllisiksi, Kask sanoo.
EUROKOSin Suomen-myymälä ja verkkokauppa avautuvat 30.10.2026 klo 10.
Myymälä: Kauppakeskus Itis, Helsinki, 1. krs
Verkkokauppa: eurokos.fi
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Yhteyshenkilöt
Kaidi KaskSuomen maajohtajaPuh:+3725047194kaidi.kask@thebodyshop.fi
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EUROKOS lyhyesti
EUROKOS on liettualainen, UAB Kosmelitan operoima kosmetiikan vähittäiskauppaketju. Vuonna 1999 Kaunasissa perustetulla ketjulla on Liettuassa noin 120 myymälää sekä verkkokauppa. Valikoimaan kuuluu meikkejä, ihon- ja hiustenhoitotuotteita, tuoksuja ja henkilökohtaisen hygienian tuotteita. EUROKOS yhdistää kansainvälisesti tunnetut tuotemerkit ja uudet löydöt eri hintaluokkien valikoimaan ja henkilökohtaiseen palveluun. Ketju aloittaa Suomessa 30.10.2026 avaamalla myymälän Helsingin Itikseen sekä verkkokaupan. Sen asiakaslupaus on ”Smart Beauty. Smart Prices.”
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