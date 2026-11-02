Pohde määrättiin järjestämään perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsyn kuntoon
3.11.2026 08:30:04 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) järjestämään kiireettömän perusterveydenhuollon lainmukaiseksi 31.3.2027 mennessä ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn 30.4.2027 mennessä. Myös perusterveydenhuollon yhteydensaanti tulee saattaa lainmukaiseksi.
Lupa- ja valvontaviraston saamien tietojen mukaan alle 23-vuotiaiden perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy ei toteudu yhdessäkään Pohteen toimintayksikössä. Yli 23-vuotiaiden hoitoon pääsy puolestaan ei toteudu alueellisesti yhdenvertaisesti kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajoissa. Potilaat, jotka käyttävät digitaalisia palveluita tai ovat tehneet muistutuksen vaikuttavat pääsevän nopeammin kiireettömään hoitoon. Pohteen perusterveydenhuollon ongelmat ovat jatkuneet pitkään ja tilanne on selkeästi lainvastainen.
Myöskään yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon ei toteudu yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella. Yhteydensaanti saman arkipäivän aikana ei toteudu alueella yhdenmukaisesti kaikissa asiointikanavissa lain edellyttämällä tavalla.
Suun terveydenhuolto ei toteudu yhdenvertaisesti
Puutteita on myös perusterveydenhuoltoon kuuluvan kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan hoitoon pääsy ei toteudu yhdenvertaisesti ja enimmäisajoissa. Yhteydensaanti suun terveydenhuoltoon toteutuu nykyisin lähes kaikilta osin terveydenhuoltolain edellyttämässä ajassa.
Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että Pohteella perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn seurantatietojen julkaisu ei toteudu lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Seurantatiedot ovat puutteellisia eivätkä tiedot ole näin ollen luotettavia.
Pohteen on annettava Lupa- ja valvontavirastolle 15.4.2027 mennessä selvitykset siitä, miten hyvinvointialue on järjestänyt perusterveydenhuollon kiireettömän yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn lainmukaiseksi. Suun terveydenhuollon selvitys hoitoon pääsyn lain mukaiseksi saattamisesta tulee toimittaa 15.5.2026 mennessä.
Lisätietoja:
Terveydenhuollon ylitarkastaja Tarja Huhtela, sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 085, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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