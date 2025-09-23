Tanskalainen OK valitsi suomalaisen Cactoksen akkujärjestelmiensä toimittajaksi
3.11.2026 08:15:00 EET | Cactos Oy | Tiedote
Tanskalainen energiayhtiö OK ja suomalainen sähkövarastoyhtiö Cactos aloittavat yhteistyön, jossa Cactos toimittaa akkujärjestelmiä OK:n asemille eri puolille Tanskaa. OK:n valintaan vaikutti erityisesti se, että järjestelmät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Ensimmäiset järjestelmät asennettiin lokakuussa, ja uusia asennetaan joka kuukausi. Tavoitteena on 70 akkujärjestelmää eri puolilla Tanskaa vuoden 2027 loppuun mennessä.
Lisää tehoa ilman uutta verkkoliittymää
OK kertoi 8. lokakuuta rakentavansa valtakunnallisen akkuverkoston omiin toimipisteisiinsä. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö asentaa 70 akkujärjestelmää, joiden yhteenlaskettu teho on noin 16 megawattia ja kapasiteetti vajaat 65 megawattituntia. Ensimmäiset 20 järjestelmää asennetaan vielä vuoden 2026 aikana. Cactos toimittaa kaikki OK:n hankkimat akkujärjestelmät.
Tanskan sähköverkko on jo nyt kuormittunut ja uusien verkkoliittymien jono on pitkä. Lokakuussa 2026 voimaan tullut laki jakaa liittymähakemukset neljään kategoriaan yhteiskunnallisen tärkeyden mukaan, ja alimpien kategorioiden hakemuksia voidaan jatkossa myös hylätä. OK:lla on noin 1 100 toimipistettä, joissa liittymä on jo olemassa. Akkujärjestelmät kytketään näihin liittymiin, joten ne saadaan käyttöön ilman vuosien odotusta.
Latausasemilla akkujärjestelmät:
- antavat lisätehoa, kun monta autoa latautuu samaan aikaan, jolloin latausnopeus pysyy korkeana myös ruuhka-aikoina
- varastoivat sähköä, kun tuuli- ja aurinkosähköä on tarjolla runsaasti ja hinnat ovat matalat, ja purkavat sitä, kun hinnat ovat korkeimmillaan eli kun verkko tarvitsee sähköä eniten
- tasapainottavat paikallista jakeluverkkoa ja koko sähköjärjestelmää osallistumalla reservi- ja joustomarkkinoille.
“Tanskassa latausverkoston kasvua ei rajoita latureiden vaan verkkoliittymien saatavuus. Kun akku asennetaan jo olemassa olevaan liittymään, uutta lataustehoa saadaan autoilijoille huomattavasti nopeammin”, sanoo Cactoksen toimitusjohtaja Oskari Jaakkola.
Suomalainen valmistaja, ei välikäsiä
Cactoksen suomalaisuus painoi OK:n valinnassa. Cactos on vertikaalisesti integroitunut yhtiö: laitteistosuunnittelu, valmistus Kempeleessä, ohjelmistokehitys ja operointi ovat kaikki saman katon alla. Tämä mahdollistaa järjestelmän ketterän kehittämisen OK:n tarpeisiin ilman välikäsiä.
“Etsimme kumppania, emme pelkkää laitetoimittajaa. Meille oli tärkeää, että akkujärjestelmät on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa ja että kaikki osaaminen on yhdessä yhtiössä. Kehitysideoista on paljon helpompi keskustella suoraan niiden ihmisten kanssa, jotka ovat järjestelmän rakentaneet”, sanoo OK:n akkustrategiasta vastaava johtaja Mads Bolkjær Winther.
Cactos on toimittanut akkujärjestelmiä latausasemille Suomessa, ja tämä kokemus on nyt käytössä myös Tanskassa. Akkujärjestelmä tekee latausasemasta osan laajempaa sähköjärjestelmää: sama järjestelmä palvelee autoilijaa, asemaa ja verkkoa.
”OK:n valinta osoittaa, että Suomessa kehitetyille ja valmistetuille akkuvarastoille on kysyntää muuallakin Pohjoismaissa. Tanskassa liikenteen sähköistyminen ja ruuhkautunut sähköverkko kohtaavat aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Sama kehitys on edessä Suomessa, kun datakeskukset ja sähköistyvä teollisuus kasvattavat kulutusta. Tanskasta opittu on käytettävissä täällä jo ennen kuin jonot syntyvät”, Jaakkola sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Cactos: Matti Tuomela, +358 40 513 7220, matti.tuomela@mellakka.fi
OK: Jens Bomholt, viestintäjohtaja, +45 50 60 53 52, jebm@ok.dk
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Cactos Oy
Cactos lyhyesti. Cactos suunnittelee, valmistaa ja operoi älykkäitä energiavarastoja, joiden avulla yritykset hallitsevat energiakustannuksiaan ja turvaavat kriittisen sähkönsaannin. Vuonna 2021 Suomessa perustettu Cactos on toimittanut ratkaisuja yli 400 kohteeseen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Alankomaissa ja Ukrainassa, ja asennettua kapasiteettia on yli 100 MWh. Cactos toimii myös energiayhtiönä ja myy sähköä suoraan asiakkailleen. Cactoksen tuotteet valmistetaan Suomessa akkumoduuleista omaan Cactos Spine -ohjelmistoon asti.
OK lyhyesti. OK on yksi Tanskan johtavista energiayhtiöistä, jolla on noin 1 100 toimipistettä eri puolilla maata: latauspuistoja, huoltoasemia, autopesuloita ja myymälöitä. OK toimittaa polttoaineita, sähköä, lämpöä ja paljon muuta yli miljoonalle tanskalaiselle asiakkaalle.
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