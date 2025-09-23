Tanskalainen OK valitsi suomalaisen Cactoksen akkujärjestelmiensä toimittajaksi

Lisää tehoa ilman uutta verkkoliittymää

OK kertoi 8. lokakuuta rakentavansa valtakunnallisen akkuverkoston omiin toimipisteisiinsä. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö asentaa 70 akkujärjestelmää, joiden yhteenlaskettu teho on noin 16 megawattia ja kapasiteetti vajaat 65 megawattituntia. Ensimmäiset 20 järjestelmää asennetaan vielä vuoden 2026 aikana. Cactos toimittaa kaikki OK:n hankkimat akkujärjestelmät.

Tanskan sähköverkko on jo nyt kuormittunut ja uusien verkkoliittymien jono on pitkä. Lokakuussa 2026 voimaan tullut laki jakaa liittymähakemukset neljään kategoriaan yhteiskunnallisen tärkeyden mukaan, ja alimpien kategorioiden hakemuksia voidaan jatkossa myös hylätä. OK:lla on noin 1 100 toimipistettä, joissa liittymä on jo olemassa. Akkujärjestelmät kytketään näihin liittymiin, joten ne saadaan käyttöön ilman vuosien odotusta.

Latausasemilla akkujärjestelmät:

antavat lisätehoa, kun monta autoa latautuu samaan aikaan, jolloin latausnopeus pysyy korkeana myös ruuhka-aikoina

varastoivat sähköä, kun tuuli- ja aurinkosähköä on tarjolla runsaasti ja hinnat ovat matalat, ja purkavat sitä, kun hinnat ovat korkeimmillaan eli kun verkko tarvitsee sähköä eniten

tasapainottavat paikallista jakeluverkkoa ja koko sähköjärjestelmää osallistumalla reservi- ja joustomarkkinoille.





“Tanskassa latausverkoston kasvua ei rajoita latureiden vaan verkkoliittymien saatavuus. Kun akku asennetaan jo olemassa olevaan liittymään, uutta lataustehoa saadaan autoilijoille huomattavasti nopeammin”, sanoo Cactoksen toimitusjohtaja Oskari Jaakkola.

Suomalainen valmistaja, ei välikäsiä

Cactoksen suomalaisuus painoi OK:n valinnassa. Cactos on vertikaalisesti integroitunut yhtiö: laitteistosuunnittelu, valmistus Kempeleessä, ohjelmistokehitys ja operointi ovat kaikki saman katon alla. Tämä mahdollistaa järjestelmän ketterän kehittämisen OK:n tarpeisiin ilman välikäsiä.

“Etsimme kumppania, emme pelkkää laitetoimittajaa. Meille oli tärkeää, että akkujärjestelmät on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa ja että kaikki osaaminen on yhdessä yhtiössä. Kehitysideoista on paljon helpompi keskustella suoraan niiden ihmisten kanssa, jotka ovat järjestelmän rakentaneet”, sanoo OK:n akkustrategiasta vastaava johtaja Mads Bolkjær Winther.

Cactos on toimittanut akkujärjestelmiä latausasemille Suomessa, ja tämä kokemus on nyt käytössä myös Tanskassa. Akkujärjestelmä tekee latausasemasta osan laajempaa sähköjärjestelmää: sama järjestelmä palvelee autoilijaa, asemaa ja verkkoa.

”OK:n valinta osoittaa, että Suomessa kehitetyille ja valmistetuille akkuvarastoille on kysyntää muuallakin Pohjoismaissa. Tanskassa liikenteen sähköistyminen ja ruuhkautunut sähköverkko kohtaavat aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Sama kehitys on edessä Suomessa, kun datakeskukset ja sähköistyvä teollisuus kasvattavat kulutusta. Tanskasta opittu on käytettävissä täällä jo ennen kuin jonot syntyvät”, Jaakkola sanoo.