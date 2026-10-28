Sähköverkosta riippumattoman energiaomavaraisen mobiilitukiaseman testi alkaa
2.11.2026 06:56:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Voiko mobiilitukiasema toimia kokonaan ilman sähköverkkoa? Oulun yliopiston 6G-tutkijoiden vetämänä käynnistyy sähköverkosta riippumattoman tukiaseman vuoden mittainen arktinen testijakso. Aurinko- ja tuulivoimaa, akkuvarastointia sekä vetypolttokennoa yhdistävässä pilotissa tutkitaan, miten mobiiliyhteydet voidaan ylläpitää syrjäisillä alueilla ilman sähköverkkoa.
Luotettava mobiiliverkon kattavuus on elintärkeää ihmisille, jotka asuvat, työskentelevät tai liikkuvat syrjäisillä alueilla. Yhteyksien tarjoamiseen alueilla, joilla sähköverkkoa ei ole saatavilla, liittyy kuitenkin haasteita sekä energiantuotannon että verkon toiminnan kannalta. Pilotissa tutkitaan, miten paikallinen uusiutuvan energian tuotanto, älykäs energianhallinta sekä täydentävät energia- ja vararatkaisut voivat tukea energiaomavaraista mobiilitukiasemaa. 6G-VERSUS projektia koordinoi Oulun yliopisto, ja Oulun pilotti on yksi kuudesta eri puolilla Eurooppaa toteutettavasta pilotista 6G-VERSUS-hankkeessa.
Suomalainen käyttötapaus keskittyy arktisissa olosuhteissa toimivaan syrjäiseen tukiasemaan. Pilotti yhdistää uusiutuvat energialähteet, langattomat yhteydet ja tekoälyn energian tuotannon, varastoinnin ja kulutuksen optimoimiseksi. Tekoälypohjainen ohjausjärjestelmä hyödyntää sääennusteita, mobiiliverkkoliikenne-ennusteita ja koneoppimistyökaluja tasapainottaakseen energian saatavuuden ja kulloisetkin datan siirtotarpeet. Tavoitteena on varmistaa luotettavat yhteydet myös haastavissa olosuhteissa. Niitä testausympäristössä saadaan varmasti riittämiin.
”Tulevaisuuden mobiiliverkkojen on pystyttävä toimimaan kestävällä tavalla myös alueilla, joilla perinteinen infrastruktuuri on rajallista tai sitä ei ole lainkaan. Pilottikokeilu antaa meille mahdollisuuden tutkia, kuinka uusiutuva energia, energian varastointi ja älykäs verkonhallinta voivat yhdessä tarjota luotettavia yhteyksiä ja samalla vähentää riippuvuutta ulkoisista energialähteistä”, kertoo 6G-VERSUS-hankkeen koordinaattori Sanna Tuomela Oulun yliopistosta.
Kokeilun toteutuksessa tukiaseman päivittäiseen energiantarpeeseen käytetään aurinkopaneeleja ja tuulivoimaa. Kiinteä akku varastoi sähköä ja auttaa hallitsemaan tuotannon ja kulutuksen lyhytaikaisia vaihteluita. Vetypolttokenno toimii lisäenergian lähteenä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto ja akkuvarasto eivät riitä.
Nyt alkava vuoden mittainen testijakso mahdollistaa järjestelmän tutkimisen eri vuodenaikoina ja muuttuvissa käyttöolosuhteissa. Arktinen ympäristö tarjoaa ainutlaatuisen testialustan, jossa pitkät ja vähäisen auringonvalon talvikaudet, vaihtelevat sääolosuhteet ja syrjäinen sijainti asettavat merkittäviä vaatimuksia sekä energiajärjestelmille että viestintäinfrastruktuurille.
Testeissä arvioidaan energian saatavuuden, tukiaseman energiankulutuksen ja viestintäpalvelujen jatkuvuuden välistä tasapainoa. Näin saadaan tietoa sekä mahdollisuuksista että rajoitteista, jotka liittyvät mobiili-infrastruktuurin käyttämiseen sähköverkosta riippumatta. Uusiutuvan energian teknologioiden lisäksi tutkijat kehittävät tekoälypohjaisia ratkaisuja, jotka voivat ennakoida energiantuotantoa ja verkkoliikennettä. Näin verkot voivat mukauttaa toimintaansa käytettävissä olevien energiavarojen mukaan.
”Siirtyminen kestävämpiin ja toimintavarmempiin viestintäverkkoihin edellyttää uusia tapoja ajatella sekä energiaa että yhteyksiä”, Tuomela sanoo ja jatkaa. ”Vuoden testijaksolla saatava tieto auttaa meitä ymmärtämään, miten tulevaisuuden 6G-verkot voivat ylläpitää keskeisiä palveluja ja samalla hyödyntää paremmin paikallisesti saatavilla olevaa uusiutuvaa energiaa.”
Taustaa 6G-VERSUS -hankkeen tutkimuksesta
6G-VERSUS on eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiohanke, jossa selvitetään, miten kehittyneet viestintäteknologiat voivat edistää ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Hankkeessa toteutetaan kuusi pilottia eri puolilla Eurooppaa. Niissä demonstroidaan kestävyyteen keskittyviä käyttötapauksia muun muassa uusiutuvan energian järjestelmien, maatalouden, vedenkäytön, sekä turvallisuuden ja avustuksen aloilla. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto.
Suomalaisen pilotin tavoitteena on edistää tulevaisuuden energiaa huomioivien mobiiliverkkojen kehittämistä siten, että ne tukevat luotettavaa viestintää ja samalla vähentävät ympäristövaikutuksia. Tulokset auttavat seuraavan sukupolven viestintäinfrastruktuurin suunnittelussa syrjäisissä, sähköverkon ulkopuolisissa ja toimintavarmuuden kannalta kriittisissä ympäristöissä eri puolilla Eurooppaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville WittenbergViestintäasiantuntija
Tiedeviestintä: tekniikan alat, tieto- ja sähkötekniikka, 6G Flagship, 6G-testikeskus (NATO DIANA)
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Tietoja julkaisijasta
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