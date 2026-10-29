Lidl iskee jälleen hintoihin: yli 600 tuotteen hintaa laskettu – ”Haluamme olla suomalaisten puolella arjessa”
2.11.2026 11:35:22 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl jatkaa määrätietoista työtään suomalaisten ostoskorin hinnan keventämiseksi. Lidl on laskenut yli 600 tuotteen hintaa, ja tuoreimmat hinnanalennukset astuvat voimaan myymälöissä maanantaina 2. marraskuuta. Alennukset koskevat laajasti suomalaisten suosimia arkituotteita, ja keskimääräinen hinnanalennus on jopa reilut 7,6 prosenttia. Halvemmat hinnat ovat voimassa kaikissa Lidleissä Helsingistä Sodankylään.
Ruokakaupan hintakilpailu kiihtyy, ja Lidl pitää kiinni asiakaslupauksestaan tarkastamalla jatkuvasti hintoja alaspäin. Tuoreimpien alennusten myötä halvempi hinta koskee jo reilusti yli 600 tuotetta, mikä vastaa noin neljäsosaa Lidlin koko vakiovalikoimasta.
– Kuluttajien menot kasvavat, kun yleinen hintataso nousee sekä sähkö ja polttoaineet kallistuvat. Meidän mielestämme jokaisella tulisi aina olla varaa edulliseen ostoskoriin sekä hyvään ruokaan. Teemme kaikkemme pitääksemme omat hintamme alhaalla, ja samalla haluamme haastaa koko markkinaa laskemaan hintoja, toteaa Lidl Suomen ostojohtaja Petteri Nystén.
– Haluamme seisoa suomalaisten ja asiakkaidemme puolella. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että asiakas saa parasta mahdollista vastinetta rahalle ruokaostoksillansa, Nysten jatkaa.
Alennukset osuvat suoraan arjen perusostoksiin
Hinnanalennukset osuvat laajasti kaikkien suomalaisten arjessa toistuviin tuotekategorioihin. Näihin kuuluu muun muassa maitotuotteita, kuivatuotteita ja pakasteita.
Keskimäärin tuotteiden hintoja on laskettu yli 7,6 prosenttia. Se tarkoittaa, että Lidlin asiakas voi leikata omassa ostoskorissaan pois koko yleisen inflaation tuoman hintapaineen.
– Moni miettii nyt tarkkaan ostostensa loppusummaa. Kun hintatasoa leikataan keskimäärin yli 7,6 prosenttia näin laajassa tuotejoukossa, ostamalla Lidlissä voi konkreettisesti voittaa inflaation vaikutuksen omaan talouteensa. Tämä näkyy kassalla heti säästettyinä euroina, Nysten summaa.
Kiinnostavimmat alennetut tuotteet on listattu Lidlin verkkosivuilla 2.11. alkaen. Lisäksi asiakkaat voivat kerryttää ostoksistaan lisäsäästöä Lidl Plus -etuohjelman kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Halloween-huuma huipentuu: Juhlapöydän herkut ja asut viedään nyt käsistä29.10.2026 15:11:22 EET | Tiedote
Halloweenin juhlinta on kasvanut Suomessa viime vuosina vauhdilla, ja syksyn suosikkisesonki näkyy selvästi myös päivittäistavarakaupan arjessa. Lidlissä kysynnän kasvuun on vastattu laajentamalla teematuotteiden valikoimaa. Yksittäisen viikonlopun sijaan halloweenista on muodostunut koko lokakuun mittainen juhlaputki. H-hetken lähestyessä sesonkituotteita saa myymälöistä nyt myös erikoishinnoin.
Lidl vastaa jättitrendiin: Lanseeraa korealaisesta kosmetiikasta inspiroituneen tuotesarjan27.10.2026 13:09:24 EET | Tiedote
Korealaisen ihonhoidon ilmiöt ja tehoaineet ovat pitkään hallinneet kauneustrendejä. Nyt Lidl tuo Aasian suosituimmat ihonhoitorituaalit kaikkien saataville julkaisemalla täysin uuden Cien-kosmetiikkasarjan. Korealaisesta kosmetiikasta inspiroitunut uutuussarja yhdistää tehokkaat antioksidantit ja kirkastavat ainesosat helppoon viiden askeleen hoitorutiiniin. Uutuustuotteet saapuvat suurimpaan osaan Lidl-myymälöistä keskiviikkona 28.10.
Etelä-Pohjanmaalle jo toinen Lidlin outletmyymälä22.10.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Lidl avaa torstaina 22.10. jo toisen outlet-myymälän Etelä-Pohjanmaalle, kun Kauhavan outlet-myymälä avaa ovensa. Lidlin asiakkaat ovat kovasti pitäneet outleteista, joissa myydään käyttötavaroiden loppueriä halpaan hintaan. Outlet sijaitsee Kauhavan myymälän yhteydessä.
Lidlin oman merkin tuotteissa vain sertifioitua palmuöljyä19.10.2026 11:39:01 EEST | Tiedote
Palmuöljy on maailman yleisimmin käytetty kasviöljy. Se on monipuolinen, pitkään säilyvä ja rakenteeltaan hyvä raaka-aine moniin tuotteisiin. Palmuöljyn tuotannossa on kuitenkin monia haasteita. Siksi kaikki Lidlin omien merkkien tuotteissa käytetty palmuöljy on sertifioitua.
Lidlin omien merkkien tee 100 % sertifioitua13.10.2026 10:04:09 EEST | Tiedote
Teellä on tuhansien vuosien historia, ja sitä nautitaan niin Suomessa kuin maailmalla valtavia määriä joka päivä. Teen viljelyyn ja tuotantoon liittyy haasteita niin ympäristön kuin ihmistenkin näkökulmasta. Tämän vuoksi Lidl on linjannut, että kaikki Lidlin oman merkin teet ovat kolmannen osapuolen sertifioimia. Kaikista Lidlin oman merkin teepaketeista löytyy joko Rainforest Alliance-, Reilu kauppa- tai luomumerkki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme