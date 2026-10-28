Suomeen rantautuu ruotsalainen lääkkeelliseen painonpudotukseen erikoistunut digiklinikka

”Havaitsimme Ruotsissa, että laihdutuslääkkeitä käyttävät potilaat jäävät usein yksin, eivätkä he saa riittävästi tukea painonpudotukseen lääkkeen käytön ohella. Lihavuuteen liittyy myös paljon stigmaa ja monelle on iso kynnys ottaa yhteyttä lääkäriin ja tavata fyysisesti. Tähän halusimme puuttua. Halusimme tarjota palvelun, jossa yhdistyy ylipainoisen potilaan kokonaisvaltainen hoito ja matalan kynnyksen lähestyminen täysin digitaalisen palvelun kautta”, Supernormalin toimitusjohtaja Leo Allebeck kertoo.

Supernormalin hoito-ohjelmassa kaikki tapahtuu digitaalisesti ja etänä. Kullekin potilaalle räätälöidään henkilökohtainen hoitotiimi, joka koostuu lääkäristä, ravitsemusasiantuntijasta, personal trainerista ja terveysvalmentajasta. Supernormal-applikaatioon raportoidaan tuloksista ja seurataan potilaan edistystä. Applikaation kautta omaan hoitotiimiin saa yhteyden viikon jokaisen päivänä. Suomalaisia potilaita palvelee suomalainen tiimi.

Ruotsissa hoidettu jo tuhansia potilaita

”Kehitimme palvelumme Ruotsin markkinassa, jossa olemme hoitaneet jo tuhansia ruotsalaisia potilaita. Palvelumme on saanut erinomaisen vastaanoton ja jäsenten tyytyväisyysaste on ollut erittäin korkea. Palvelulle on selvästi tarvetta. Nyt haluamme tarjota palvelumme myös suomalaisille ja tukea heitä laihdutuksen aikana”, Allebeck sanoo.

Suomen markkina on luonteva seuraava askel Supernormalin laajentumiselle, sillä Ruotsilla ja Suomella on paljon yhteistä.

”Ruotsalaisilla ja suomalaisilla on pitkälti samat arvot ja elämäntapa, ja käytämme laajasti digitaalisen terveydenhuollon palveluita. Lisäksi Suomi eroaa muista maista siinä, ettei Suomessa tällä hetkellä ole yhtään yritystä, joka olisi erikoistunut nimenomaan painonhallinnan digitaalisiin palveluihin. Suomella on Pohjoismaiden korkein liikalihavuusaste. Uskomme, että voimme olla merkittävässä roolissa suomalaisten terveyden edistämisessä”, hän sanoo.

Suomessa lihavuutta on noin 1,2 miljoonalla aikuisella ja lähes 3 miljoonalla painoindeksi (BMI) on yli 25, jolloin perinteisesti puhutaan ylipainosta.(1 Lihavuuslääkkeiden käyttö on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Vuonna 2025 lihavuuslääkkeitä käytti vajaat 108 000 suomalaista, mikä on kasvua edellisvuoteen verrattuna peräti 43 prosenttia. Lihavuuslääkkeiden käyttäjät ovat tyypillisesti keski-ikäisiä naisia, jotka asuvat eteläisessä Suomessa.(2

Laihdutuslääke on apuväline, ei kokonaisvaltainen ratkaisu

Lääketieteelliseen painonpudotukseen erikoistuneena klinikkana Supernormalin hoitotiimi seuraa tutkimusta tarkasti ja käyttää hoidoissaan aina uusimpia näyttöön perustuvia menetelmiä, kuten GLP-1-lääkkeitä. Jokainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti lääkärin toimesta kattavan terveyskyselyn perusteella ja hoitoa seurataan laboratoriokokeiden. Sama lääkäri on mukana ja vastaa potilaan hoidosta koko hoitojakson ajan. Lääkkeen potilas hakee lähiapteekistaan.

Lääkkeellinen painonpudotus ei sovi kaikille. Laihdutus lääkkeet voivat sopia henkilöille, joiden painoindeksisi (BMI) on vähintään 30, tai vähintään 27, jonka lisäksi henkilöllä on painoon liittyvä sairaus, kuten korkea verenpaine, tyypin 2 diabetes, korkeat veren rasva-arvot tai uniapnea.​

”On hyvä pitää mielessä, että lääkkeellinen hoito ei myöskään korvaa terveellistä ruokavaliota tai liikuntaa vaan on apuväline painonpudotuksessa. Kun potilas pudottaa painoa pelkästään liikunnan ja ruokavalion avulla, keho puolustautuu ja nälkä kasvaa, mikä voi johtaa painon jojoiluun. Lääkkeiden tarkoitus on hillitä nälkää ja mielitekoja, jotta uusilla elämäntavoilla on aikaa juurtua”, Allebeck selventää.

Sivuvaikutuksista puhutaan avoimesti

Lääkkeiden sivuvaikutukset ovat yleinen huolenaihe, ja Supernormalilla niistä puhutaan avoimesti. Hoitotiimit ovat erikoistuneet sivuvaikutusten hallintaan ja he käyvät potilaan kanssa läpi, mitä potilas voi odottaa. Hoitotiimi seuraa kunkin potilaan vointia ja toimii nopeasti sivuvaikutusten minimoimiseksi ja lievittämiseksi läpi koko hoitojakson.​

”Kuten monen muunkin lääkkeen suhteen, myös laihdutuslääkkeiden osalta seuranta on tärkeää. Emme siis määrä lääkettä ja jätä potilasta asian kanssa yksin. Toimintamallimme perustuu henkilökohtaiseen hoitotiimiin, joka seuraa ja tukee jäsenemme edistystä alusta loppuun. Ravitsemusasiantuntijat, personal trainerit ja terveysvalmentajat palvelut ovat kiinteä osa kokonaisvaltaista hoitokonseptiamme”, hän kertoo.

Tavoitteena hoitaa tuhansia suomalaisia ensimmäisen vuoden aikana

Supernormalin tavoitteena on 12 kuukauden kuluessa auttaa tuhansia suomalaisia saavuttamaan pysyvän painonpudotuksen ja paremman elämänlaadun.

”Liiketoiminnallisesti tavoitteenamme on vakiinnuttaa Supernormalin asema Suomen johtavana digitaalisena painonpudotusklinikkana, jolla on vahva paikallinen hoitotiimi ja kasvava, uskollinen asiakaskunta”, Allebeck sanoo.

Supernormal on Suomessa Lupa- ja valvontaviraston (LVV) rekisteröimä terveydenhuollon palveluntuottaja ja se noudattaa terveydenhuolto- ja potilaslakia, potilastietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä tietosuoja-asetuksia. Suomessa toimiva hoitotiimi koostuu suomalaisista laillistetuista lääkäreistä ja asiantuntijoista. Supernormalin hoito-ohjelman jäsenyys maksaa 89 euroa kuukaudessa. Jäsenyyden lisäksi potilas maksaa omat lääkekustannukset.

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Lähteet:

1) Suomen yliopistosairaaloiden julkinen verkkopalvelu, Terveyskylä: https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/miksi-lihavuus-on-niin-yleista

2) Kelan Tietotarjotin Tutkimusblogi 1.4.2026: https://tietotarjotin.fi/tutkimusblogi/1367326/lihavuuslaakkeiden-kaytto-kasvaa-voimakkaasti-painottuu-naisiin-keski-ikaisiin-ja-etelaiseen-suomeen