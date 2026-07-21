Verkkokauppa syöksyi jälleen, kauppiaat silti optimisteja – ”Kotimainen kysyntä pitää saada elpymään”, peräänkuuluttaa Yrittäjien Pentikäinen

Lehdistötiedote 3.11.2026

Tuore Verkkokauppaindeksi kertoo verkkokaupan myynnin jälleen merkittävästi pudonneen. Lähes 2 000 suomalaisen verkkokaupan toteutuneisiin ostotapahtumiin perustuva indeksi kertoo euromääräisen myynnin laskusta yli 10 prosentilla, kuten edelliselläkin vuosineljänneksellä.

”Kesäkuussa kuluttajien luottamus vahvistui, ja odotimme sen käynnistävän verkkokaupan elpymisen. Näin ei tapahtunut. Ostajat eivät ole kadonneet, mutta he käyttävät selvästi vähemmän rahaa. Kun kansainvälinen epävarmuus pitkittyy ja energia pysyy kalliina, suurempia hankintoja lykätään. Se näkyy verkkokaupassa nopeasti ja kertoo samalla koko Suomen kotimaisen kysynnän ongelmista”, arvioi Verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski.

Kauppiaiden suurin huoli on heikko kysyntä. Verkkokauppaindeksiä täydentävässä uudessa kauppiaspulssissa 60 prosenttia vastaajista kertoo kilpailun kiristyneen ja kasvun suurimpia esteitä ovat kuluttajien heikko ostohalu (62 %), näkyvyys hakukoneissa ja tekoälypalveluissa (50 %) sekä kilpailu suuria verkkokauppoja vastaan (35 %). Kansainvälisen halpakaupan, kuten Temun ja Sheinin, nimeää keskeiseksi haasteeksi vain 12 prosenttia.

Vilkkaan toimitusjohtaja Noora Kahra pitää tuloksia osin yllättävinä.

”Kauppiaiden suurin huoli ei olekaan Kiinan halpakauppa, vaan asiakkaiden ostohalu ja kyky löytää pienempikin verkkokauppa. Hakukoneiden ja tekoälypalveluiden muuttaessa ostamista löydettävyydestä tulee entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Lähes puolet vastaajista kaipaa tukea markkinointiin ja näkyvyyteen. Siinä on myös merkittävä mahdollisuus suomalaisen pk-verkkokaupan kasvulle”, Kahra sanoo.

Talous elpyy eritahtisesti: Vienti ei suoraan nosta pk-sektoria

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan verkkokauppiaiden kokemukset kertovat laajemmasta ongelmasta.

”Viennissä ja osassa suuryrityksiä näkyy jo kasvun merkkejä, mutta kotimaisesta kysynnästä riippuvaiset pk-yritykset ovat edelleen vaikeassa tilanteessa. Kuluttajien varovaisuus pitää niiden myynnin ahtaalla. Vienti on Suomelle elintärkeää, mutta kestävä kasvu vaatii myös kotimaisen kysynnän elpymistä”, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen lähettää samalla viestin lähestyvien eduskuntavaalien päättäjille.

”Seuraavan hallituksen on muistettava pk-yrittäjät. Tarvitsemme päätöksiä, jotka vahvistavat työllisyyttä, kotitalouksien ostovoimaa ja yrittäjien mahdollisuuksia investoida. Julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, mutta kasvun edellytyksiä ei saa samalla tukahduttaa. Ilman menestyviä pieniä yrityksiä ei synny riittävästi työpaikkoja eikä kestävää veropohjaa. Kotimainen kysyntä pitää saada elpymään, silloin myös pk-yritykset voivat kukoistaa – ja koko talous.”

Lähes joka toinen uskoo kasvuun

Kauppiaspulssin valoisin havainto on yrittäjien tulevaisuudenusko: 46 prosenttia odottaa myyntinsä kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana, kun vain 10 prosenttia ennakoi laskua.

”Tämä on erittäin tärkeä viesti. Kauppiaat eivät ole luovuttaneet, vaikka toimintaympäristö on vaikea. Jos kansainvälinen epävarmuus hellittää ja kuluttajat uskaltavat jälleen kasvattaa ostoskorejaan, edellytykset elpymiselle ovat olemassa. Samalla kauppiaiden on huolehdittava siitä, että asiakkaat löytävät heidät muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä”, toimitusjohtaja Kahra kiteyttää.

Lisätietoja:

Markku Korkiakoski, hallituksen pj, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi