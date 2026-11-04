Keusoten alueen yläkoululaiset voivat huolipuhetta paremmin – päihteettömyys kasvaa, kiusaaminen sitkeää

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Elämäni Sankari ry ovat seuranneet alueen 7.–9.-luokkalaisten arkea ja tottumuksia viiden lukuvuoden ajan (2022–2027). Aineisto kattaa yli 21 000 vastausta Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärveltä, Pornaisista ja Tuusulasta.

Vuosittain toistuva kysely osoittaa, että käsitys nuorten yleisestä ja vääjäämättömästä pahoinvoinnista ei pidä paikkaansa.

– Laaja aineisto antaa arvokasta ja vertailukelpoista tietoa siitä, mihin suuntaan nuorten arki todellisuudessa kehittyy. Tuloksia on hyödynnetty suoraan hyvinvointisuunnitelmissa ja palvelujen kehittämistyössä. Tärkein viestimme on, että perusta on kunnossa: valtaosa nuorista voi hyvin ja elää tervettä arkea, toteaa Keusoten johtava asiantuntija Tero Seitsonen.

Päihteettömyys on vahva normi – huumekokeilut pysyneet marginaalissa

Aineiston vahvimpia löydöksiä on päihteettömyyden vahvistuminen yläkoululaisten keskuudessa:

Nikotiinituotteet laskussa: Nikotiinituotteiden (sähkösavukkeet/vape, nuuska, tupakka, nikotiinipussit) käyttö kääntyi laskuun huippuvuodesta 2023–2024 (n. 14 %). Kahdessa viimeisimmässä mittauksessa peräti 92 % nuorista ilmoittaa, ettei käytä nikotiinituotteita lainkaan.

Alkoholi ja huumeet: Yli 90 % nuorista ei juo alkoholia koskaan humalahakuisesti. Huumausaineita kokeilleiden osuus on seurantajakson aikana laskenut noin kahteen prosenttiin, ja myös aineiden tarjonta nuorille on vähentynyt.

– On todella ilahduttavaa nähdä, että päihteettömyys on yläkouluikäisten keskuudessa vahva normi. Pienetkin prosenttiosuudet tarkoittavat kuitenkin tuhansien nuorten joukossa merkittävää määrää yksilöitä. Ehkäisevälle työlle ja helposti saatavalle tuelle on edelleen vahva tarve, painottaa Elämäni Sankari ry:n toiminnanjohtaja Henrik Norrena.

Arjen rytmi korjaa itseään: Kouluruoka maistuu ja uniaika pitenee

Nuorten arjesta erottuu useita myönteisiä käänteitä, jotka suojaavat mielenterveyttä:

Säännöllisesti harrastavien osuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä.

Kouluruokailu on toipunut vuoden 2024–2025 alhosta: uusimmassa aineistossa 63 % syö kouluruokaa päivittäin.

Myöhään valvovien osuus on vähentynyt 5,6 prosenttiyksikköä.

64 % nuorista ilmoittaa olevansa tyytyväinen elämäänsä koko ajan tai lähes koko ajan.

Kotien paradoksi: Vanhemmat tietävät menot, mutta vaikeneminen päihteistä lisääntyy

Samaan aikaan aineisto nostaa esiin mielenkiintoisen ilmiön perheiden vuorovaikutuksessa. Noin 94 % vanhemmista tietää pääsääntöisesti, missä nuori viettää vapaa-aikaansa. Kuitenkin nuorten ja vanhempien väliset keskustelut päihteistä ovat vähentyneet: 30 % nuorista kertoo, ettei kotona ole keskusteltu päihteistä lainkaan (aiemmin 25–27 %).

– Vaikka päihteiden käyttö on vähentynyt, avoin keskustelu kotona on korvaamaton osa nuoren turvaverkkoa. Kannustan vanhempia avoimeen keskusteluun päihdeteemoista nuorten kanssa. Nuoret toivovat luennon sijaan käytännön keinoja: miten toimia painostustilanteissa, miten kieltäytyä ja mistä hakea apua kaverille, Norrena korostaa. Kyselyn mukaan 8–11 % nuorista on kokenut joutuneensa tekemään jotain vastentahtoista ryhmäpaineen alla.

Sitkeät riskit: Kiusaaminen ja digikuorma vaativat kohdennettua tukea

Valtaosan pärjäämisen takana noin 10–20 % nuorista kantaa moninkertaista taakkaa.

Aineiston sitkein ongelma on kiusaaminen, jota kokee yhä lähes joka viides nuori (noin 19 % kiusattuna tai kaksoisroolissa). Kiusaamisen aiempi lasku ei jäänyt pysyväksi. Lisäksi viihde-elektroniikan syrjäyttävä vaikutus uneen ja arkeen sekä säännöllinen energiajuomien käyttö erottuvat tekijöinä, jotka kuormittavat nuorten jaksamista.