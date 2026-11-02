Kutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta

Kiinan kasvun epätasapainot syvenevät 2.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Kiinan talouskasvu on hidastunut vuonna 2026, ja kasvun rakenne on muuttunut entistä epätasapainoisemmaksi. Kotimaisen kysynnän kasvu on ollut heikkoa ja kiinteistösektorin tilanne on pysynyt vaikeana. Sen sijaan vienti, korkean teknologian tuotanto ja valtion tukemat investoinnit ovat kannatelleet talouskasvua. Tuotannon ja kysynnän välinen epätasapaino kasvattaa samalla kauppapoliittisia jännitteitä.