Kutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta
4.11.2026 14:00:00 EET | Suomen Pankki | Kutsu
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vierailevan valtuuskunnan johtaja Jochen Schmittmann esittelee IMF:n laatiman Suomen taloutta koskevan arvion lehdistötilaisuudessa perjantaina 13.11.2026 klo 14. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki.
Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. Vierailun aikana IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.
Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon ja hoitaa IMF:n valtuuskunnan vierailun järjestelyt.
Pyydämme tiedotustilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään torstaina 12.11.2026 klo 11 mennessä tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.
Lehdistötilaisuuden kielenä on englanti.
Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetään ennakkoon lehdistötilaisuuspäivänä tilaisuuden linkki ja samalla lähetetään lehdistötilaisuuden materiaalit embargolla. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta.
Lisätietoja:
- Ekonomisti Antti Raukola, p. 040 732 7104, antti.raukola@bof.fi
- Vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander, p. 09 183 2206, richard.brander@bof.fi
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Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
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