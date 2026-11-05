Rakennusala yliedustettuna työtapaturmissa: Lähes joka neljäs tutkintaan johtanut tapaturma sattuu rakennustyömaalla

Työsuojeluviranomainen on vastaanottanut vuoden 2026 syyskuun loppuun mennessä noin 800 työtapaturmailmoitusta. Näistä noin 570 on johtanut viranomaisen suorittamaan työtapaturmatutkintaan.

Rakennusalan osuus tapauksista:

• noin 170 ilmoitusta on koskenut rakennusalaa

• noin 130 tapausta on edennyt työtapaturmatutkintaan

• rakennusalan osuus kaikista tutkintaan johtaneista työtapaturmista on noin 23 prosenttia.

Luvut perustuvat työsuojeluviranomaiselle syyskuun 2026 loppuun mennessä tehtyihin työtapaturmailmoituksiin. Ilmoituksia tekevät pääasiassa työnantajat ja poliisi. Lainsäädäntö velvoittaa työnantajia ilmoittamaan vakavista työtapaturmista työsuojeluviranomaiselle, mutta kaikki tapaukset eivät välttämättä tule viranomaisen tietoon.

”Aineisto sisältää myös sellaisia tapauksia, joissa seuraukset eivät ole olleet vakavia. Tämän vuoksi luvut eivät anna täysin kattavaa kuvaa vakavien työtapaturmien määrästä, eikä niitä voida sellaisenaan käyttää eri toimialojen välisiin vertailuihin”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.

Viranomainen puuttuu vakaviin työtapaturmiin ja turvallisuuspuutteisiin





Työsuojeluviranomainen tutkii kaikki vakavaa vammaa aiheuttaneet työtapaturmat.

Rakennusalan suuri osuus työtapaturmatutkinnoissa kertoo siitä, että turvallisuusvelvoitteiden noudattamisessa on edelleen parannettavaa. Vaikka alalla toimii paljon vastuullisia työnantajia, vakavien työtapaturmien taustalta löytyy usein samoja, ennalta tunnistettavia vaaratekijöitä. Monet niistä olisivat ehkäistävissä huolellisella suunnittelulla, riittävällä perehdytyksellä ja turvallisten työmenetelmien noudattamisella.

Tarkastuskertomusten perusteella yleisimpiä rakennusalan vakavien työtapaturmien taustatekijöitä ovat:

1. Putoamiset

2. Putoavat tai hallitsemattomasti liikkuvat esineet

3. Työkoneisiin, nostoihin ja kuormiin liittyvät vaaratilanteet

4. Sähkötapaturmat ja valokaaritapaturmat

5. Työvälineiden aiheuttamat vammat

6. Liukastumiset, kompastumiset ja ergonomiaan liittyvät tapaturmat

7. Turvallisuusjohtamisen ja työn suunnittelun puutteet

”Työtapaturmien taustalla ovat usein kiire, aikataulupaineet sekä puutteellinen perehdytys ja työn valvonta. Yhteisellä rakennustyömaalla vastuu työturvallisuudesta kuuluu rakennuttajalle, päätoteuttajalle, työnantajille ja myös jokaiselle työntekijälle. Turvallinen työskentely edellyttää, että työ tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti ja havaittuihin riskeihin puututaan viipymättä”, arvioi ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Hän muistuttaa, että kaikkia työtapaturmia ei kuitenkaan voida estää. ”Monen tapaturman taustalla on myös inhimillinen erehdys, ja vahinko voi sattua, vaikka työturvallisuudesta olisi huolehdittu asianmukaisesti. Siksi turvallisuuden jatkuva kehittäminen ja riskien ennakointi ovat tärkeä osa jokaisen työpaikan arkea.”