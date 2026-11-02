Joulun helpoimmat hyvät teot - 12 ideaa auttamiseen Commussa
5.11.2026 11:58:05 EET | Commu | Tiedote
Joulumieli syntyy pienistä hyvistä teoista. Siksi kokosimme 12 jouluisaa ja helppoa ideaa, joilla voit auttaa Commussa. Useimpiin menee alle tunti, eikä mikään niistä vaadi erityistä kokemusta. Jos jokainen valitsee yhden, joulun iloa jaetaan jo suuresti! Pienetkin teot riittävät: lumityöt naapurille, ajan vietto yksin asuvan kanssa tai joulukalenterin hankkiminen lapselle.
Apua lähellä:
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Tarjoa lumitöitä. Monelle iäkkäälle tai liikuntarajoitteiselle lumi pihamaalla ja porstuan edessä on joulukuun suurin harmitus. Lapioi pois tämä huoli!
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Käy kaupassa tai apteekissa toisen puolesta. Kun itse käyt kaupassa, ota mukaan naapurin ostoslista samalla. Tehokasta ja merkityksellistä.
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Kanna kuusi tai koristeet. Joulukuusen hakeminen tai laatikoiden nostaminen ullakolta on mainio tapa kantaa kortensa kekoon naapurustossa tänä jouluna. Yhdessä koristelu luo myös joulun tunnelmaa!
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Lähde kaveriksi joulutapahtumaan. Joulukonsertit, kauneimmat joululaulut tai joulumarkkinat ovat mukavampia yhdessä koettuina.
Lahjoita, laina, jaa:
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Hanki joulukalenteri lapselle. Tarjoa joulukalenteria vähävaraisen perheen lapselle. Varmista ensin, millainen kalenteri olisi kiva ja onko lapsella allergioita. Iloa koko kuukaudeksi!
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Anna tarpeettomat hyväkuntoiset tavarat uuteen kotiin. Lelut, talvivaatteet ja ulkoiluvarusteet ovat juuri nyt monessa perheessä tarpeen. Ilmoita Commussa, mitä sinulla on annettavana.
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Lainaa juhla-astiat tai lisätuolit. Kaikilla ei ole kymmentä lautasta tai tilaa ylimääräisille tuoleille. Lainaaminen säästää samalla rahaa ja luontoa.
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Leivo pellillinen enemmän. Kun leivot joulutorttuja tai pipareita, jaa osa naapurille tai perheelle, jolle se tuo joulumieltä. Ruoka- ja tavara-apu tapahtuu Commussa vahvan tunnistautumisen kautta, mikä tekee siitä turvallista molemmille osapuolille.
Apua etänä:
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Soita joulupuhelu. Moni viettää joulun yksin. Voit tarjota Commussa juttuseuraa puhelimitse. Jopa puolen tunnin keskustelu voi kruunata jonkun joulun.
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Auta videopuhelun kanssa. Opasta miten soitetaan videopuhelu, niin autettu pääsee osallistumaan jouluarkeen tai -juhlaan myös etänä.
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Kirjoita joulukortti. Käsin kirjoitettu kortti lämmittää jokaista ihmistä. Tarjoa korttia Commussa, tai kysy voiko jonkun Commu-käyttäjän kaverille lähettää ilahduttavan yllätyskortin.
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Lähde mukaan yhdistyksen joulutapahtumaan. Joulupuurot, keräykset ja joulujuhlat tarvitsevat käsiä. Selaa Commun vapaaehtoistoiminnan ilmoituksia ja ilmoittaudu yhdeksi illaksi.
Commussa on jo yli 150 000 käyttäjää, ja he ovat tehneet yhdessä yli 60 000 hyvää tekoa. Tänä jouluna sinun tekosi voi olla seuraava.
Lataa Commu nyt App Storesta tai Google Play -kaupasta ja luo oma jouluauttamisen ilmoituksesi!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Linkit
Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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