Apteekkien verokertymä satoja miljoonia vuodessa

Suomalaisten yksityisten apteekkien maksamat verot ja veroluonteiset maksut olivat yhteensä 421 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tiedot käyvät ilmi konsulttiyhtiö NHG:n Apteekkariliitolle tekemästä laskelmasta. Apteekkien verokertymä muodostuu apteekkiveron lisäksi henkilöstöön liittyvistä lakisääteisistä maksuista, palkkojen ennakonpidätyksistä ja apteekkareiden tuloveroista.

Suurin yksittäinen erä oli apteekkivero, jota kertyi yksityisistä apteekeista 193 miljoonaa euroa. Apteekkivero on Suomessa apteekkien maksama progressiivinen vero, joka lasketaan lääkemyynnin myyntikatteen perusteella. Veron tavoitteena on tasata apteekkien välisiä tuloeroja ja turvata lääkehuollon toimivuutta.

—Apteekkien yhteiskunnallinen merkitys näkyy myös verokertymässä. Yksityiset apteekit tuottavat valtiolle ja yhteiskunnalle merkittävän määrän veroja ja lakisääteisiä maksuja samalla, kun ne hoitavat lakisääteistä tehtäväänsä lääkehuollossa, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Susanna Korpivaara sanoo.

Apteekin tulos verotetaan apteekkarin henkilökohtaisena tulona

Suomessa kaikki yksityiset apteekit ovat toiminimiyrityksiä. Tämän vuoksi apteekin tulos verotetaan apteekkarin henkilökohtaisena tulona. Apteekkarit maksavat apteekin tuloksesta tuloveroa keskimäärin noin 40 prosenttia.

—Apteekkareiden verotietoja tarkasteltaessa on siis tärkeää muistaa, että verotettava tulo sisältää apteekin yritystoiminnan tuloksen. Verotettava tulo ei siten vastaa apteekkarin henkilökohtaiseen käyttöön jäävää tuloa, Korpivaara muistuttaa.

Toistuvat leikkaukset ovat heikentäneet apteekkien taloutta

2000-luvulla apteekkeihin on kohdistunut toistuvia leikkauksia ja säästötoimia. Vuoden 2026 alussa voimaan tulleet muutokset ovat heikentäneet kannattavuutta entisestään. Reseptilääkkeiden lääketaksaa leikattiin noin 36 miljoonalla eurolla, ja samalla apteekkiverotusta muutettiin. Vuoden 2027 alusta talouteen vaikuttaa myös rajatun itsehoitolääkevalikoiman myynnin laajeneminen apteekkien ulkopuolelle.

Talouden kiristyminen on näkynyt sopeuttamisena ja apteekkien sulkemisina. Apteekkariliiton tiedossa on tällä hetkellä 18 suljettua apteekkia. Fimea arvioi vuosi sitten, että 117 apteekkia olisi vaarassa painua kannattavuusrajan alle.

Marraskuussa 2026 julkistettavat verotiedot koskevat vuoden 2025 tuloja, joten niissä eivät vielä näy vuoden 2026 muutosten vaikutukset. Muutosten vaikutukset apteekkiverkostoon näkyvät kokonaisuudessaan vasta myöhemmin.

– Nyt on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kattava apteekkiverkosto säilyy myös tulevaisuudessa. Lähiapteekit ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa: niistä ihmiset saavat lääkkeiden lisäksi helposti saavutettavaa lääkeneuvontaa ja tukea turvalliseen lääkehoitoon, Korpivaara sanoo.

Näin apteekkien 421 miljoonan euron verokertymä muodostuu

NHG:n laskelman mukaan yksityisten apteekkien verot ja veroluonteiset maksut vuonna 2024:

• 193 miljoonaa euroa apteekkiveroa

• 93 miljoonaa euroa henkilökunnan lakisääteisiä maksuja

• 78 miljoonaa euroa palkkojen ennakonpidätyksiä

• 58 miljoonaa euroa apteekkitoiminnan tuloveroja

Lähde: NHG laskelma vuoden 2024 tiedoista. Laskelma ei sisällä yliopiston apteekkeja.



Lisätietoja:

Susanna Korpivaara

Toimitusjohtaja

Apteekkariliitto

susanna.korpivaara@apteekkariliitto.fi

010 6801 467