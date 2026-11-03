Suomen kiinteistömarkkinoiden megatrendiresilienssi

Suomen kiinteistömarkkinoiden vakaus on vahvuus – mutta kilpailukyky vaatii uudistumista

Mistä KiRa-ala puhuu 2026 -katsaus tarkastelee, miten megatrendit muuttavat Suomen kiinteistömarkkinoita ja niiden kykyä sopeutua muutoksiin. Demografia, teknologia, ilmastonmuutos ja geopolitiikka luovat kiinteistömarkkinoille sekä riskejä että uusia kasvumahdollisuuksia. Vakauden muuttaminen kilpailueduksi edellyttää joustavampaa kaavoitusta, rakennuskannan uudistamista, toimintatapojen ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä markkinoiden läpinäkyvyyden ja likviditeetin vahvistamista.

”Mistä KIRA-ala puhuu” -katsauksemme julkaistiin nyt kymmenettä kertaa. Katsauksilla pyrimme herättämään keskustelua suurista, koko kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista kehitystrendeistä. Raportti on tuotettu Kiinteistöalan Koulutussäätiön tuella ja se julkaistiin 6.11.2026 Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Kiitämme lämpimästi Kiinkoa katsauksen mahdollistamisesta ja kaikkia haastateltuja asiantuntijoita heidän arvokkaasta panoksestaan!

Lisätietoja:

Hanna Kaleva, hanna.kaleva@kti.fi, 040 5555 269

KTI Kiinteistötieto Oy

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