Suomen kiinteistömarkkinoiden megatrendiresilienssi
6.11.2026 11:47:20 EET | KTI Kiinteistötieto Oy | Tiedote
Mistä KiRa-ala puhuu -katsaus julkaistu tänään.
”Mistä KIRA-ala puhuu” -katsauksemme julkaistiin nyt kymmenettä kertaa. Katsauksilla pyrimme herättämään keskustelua suurista, koko kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista kehitystrendeistä.
Suomen kiinteistömarkkinoiden vakaus on vahvuus – mutta kilpailukyky vaatii uudistumista
Mistä KiRa-ala puhuu 2026 -katsaus tarkastelee, miten megatrendit muuttavat Suomen kiinteistömarkkinoita ja niiden kykyä sopeutua muutoksiin. Demografia, teknologia, ilmastonmuutos ja geopolitiikka luovat kiinteistömarkkinoille sekä riskejä että uusia kasvumahdollisuuksia. Vakauden muuttaminen kilpailueduksi edellyttää joustavampaa kaavoitusta, rakennuskannan uudistamista, toimintatapojen ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä markkinoiden läpinäkyvyyden ja likviditeetin vahvistamista.
”Mistä KIRA-ala puhuu” -katsauksemme julkaistiin nyt kymmenettä kertaa. Katsauksilla pyrimme herättämään keskustelua suurista, koko kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista kehitystrendeistä. Raportti on tuotettu Kiinteistöalan Koulutussäätiön tuella ja se julkaistiin 6.11.2026 Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Kiitämme lämpimästi Kiinkoa katsauksen mahdollistamisesta ja kaikkia haastateltuja asiantuntijoita heidän arvokkaasta panoksestaan!
Lisätietoja:
Hanna Kaleva, hanna.kaleva@kti.fi, 040 5555 269
KTI Kiinteistötieto Oy
www.kti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
KTI Kiinteistötieto OyPuh:020 7430 130kti@kti.fiwww.kti.fi
Linkit
KTI Kiinteistötieto Oy
KTI on luotettavan, kattavan ja ajantasaisen kiinteistömarkkinatiedon puolueeton lähde. Käytössämme ovat Suomen laajimmat kiinteistöalan tietokannat. Meillä työskentelee noin 20 kiinteistöalaan erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntemuksemme kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan kentän.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KTI Kiinteistötieto Oy
Kiinteistökauppa ylittänyt jo koko viime vuoden tason – tuottovaateet jälleen nousussa3.11.2026 12:59:44 EET | Tiedote
KTI Markkinakatsaus, syksy 2026 julkaistu tänään. Suomen kiinteistökauppavolyymi nousi lokakuun alkupuolella jo yli koko vuoden 2025 tason. Geopoliittinen epävarmuus on nostanut korkoja ja kiinteistöjen tuottovaatimuksia, mikä osaltaan hidastaa jälleen transaktiomarkkinaa. Vuokra-asuntojen käyttöasteet kohenevat, mutta toimistomarkkinoiden eriytyminen jatkuu ja korostuu.
Alma Media ostaa KTI:n – yrityskauppa vauhdittaa kiinteistömarkkinadatan ja analytiikan kehittämistä29.10.2026 10:46:28 EET | Tiedote
Alma Media Oyj on ostanut KTI Kiinteistötieto Oy:n koko osakekannan. Kaupan suurimpia myyjiä ovat Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry sekä Suomen Kiinteistöliitto ry. KTI liittyy osaksi Alma Marketplaces -liiketoimintasegmenttiä 1. marraskuuta.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2026 on julkaistu: Likviditeetti on yhä markkinan tärkein rakenteellinen kysymys16.9.2026 10:58:00 EEST | Tiedote
Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Suomalaisten rakennettuihin kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen toimintaympäristöä leimasi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla edelleen markkinan hallittu sopeutuminen aiempaa korkeampaan korkotasoon, kiinteistöjen arvonmuutoksiin ja pitkittyneeseen lunastuspaineeseen. KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Rahastomarkkinan keskeisin haaste on edelleen kiinteistövarallisuuden epälikvidin luonteen ja rahasto-osuuksien lunastustarpeiden yhteensovittaminen. Merkintöjen ja lunastusten nettovaikutus kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023 ja myös kuluvana vuonna lunastusten määrä on ylittänyt uudet merkinnät.
KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2026 -katsaus julkistettu11.9.2026 10:58:04 EEST | Tiedote
Kiinteistöalan päästötavoitteet täsmentyvät ja raportoinnin avoimuus lisääntyy
KTI Markkinakatsaus, kevät 2026 julkaistu tänään7.5.2026 09:43:20 EEST | Tiedote
KTI Markkinakatsaus Kiinteistökauppavolyymi piristynyt, mutta epävarmuus nostaa taas tuottovaatimuksia Vuoden 2025 loppu ja vuoden 2026 alku vahvistivat odotuksia talouskasvun käynnistymisestä ja kiinteistömarkkinoiden elpymisestä. Kevään aikana toimintaympäristön epävarmuus on kuitenkin jälleen kasvanut geopoliittisten jännitteiden myötä. Asuntovuokramarkkinoilla näkyy varovaisia positiivisia merkkejä, mutta edellytyksiä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uudistuotannolle ei edelleenkään ole näköpiirissä. Toimistovuokramarkkinoidenkin tunnusluvuissa näkyy pitkästä aikaa pieniä valonpilkahduksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme